Reconditionare sau achizitionare caseta directie?

Caseta de directie este una dintre cele mai importante componente auto. Aceasta are rolul de a transmite catre rotile directoare sensul de deplasare al autoturismului. Acesta este dat de catre sofer in timp ce invarte volanul. Forta aplicata volanului este amplificata de catre caseta de directie pentru ca masina sa se poata pune in miscare fara un efort prea mare. Pentru ca este o componenta auto foarte solicitata se deterioreaza destul de repede mai ales avand in vedere conditiile de drum din tara noastra. Acestea sunt un factor care pune foarte multa presiune pe caseta de directie motiv pentru care aceasta cedeaza mai repede decat ar fi normal. Achizitionarea unei noi casete de directie necesita un efort financiar considerabil, efort pe care multi proprietari de autovehicule nu si-l permit. Ce este de facut intr-o astfel de situatie?

Reconditionarea casetei de directie este solutia la care apeleaza din ce in ce mai multi proprietari de autovehicule

Serviciul de reconditionare caseta directie este un serviciu oferit de catre un numar din ce in ce mai mare de service-uri auto. Cererea tot mai mare pentru acest tip de serviciu face ca service-urile auto sa angajeze specialisti in acest domeniu de activitate. Avantajele oferite de catre serviciul de reconditionare caseta de directie face ca apelarea la acest serviciu sa fie o idee mult mai buna decat achizitionarea unei noi casete de directie. Inainte de a prezenta care sunt avantajele oferite de catre acest serviciu trebuie sa prezint in ce consta acesta. Asadar, prin apelarea la serviciul de reconditionare casete de directie se obtine o caseta de directie ale carei componente sunt schimbate cu unele noi ceea ce inseamna ca la sfarsitul operatiunilor realizate in cadrul procesului de reconditionare se obtine o caseta de directie care desi are carcasa veche este noua in interior. Printre cele mai importante beneficii oferite de catre apelarea la acest serviciu mentionez urmatoarele:

Este cea mai ieftina metoda prin care poti avea o caseta de directie noua. Achizitionarea unei noi casete de directie te poate costa cateva mii de lei ceea ce nu este deloc pe placul nici unui proprietar de autovehicul. In schimb, reconditionarea este un proces care la un pret foarte avantajos face ca angrenajele din caseta de directie sa fie inlocuite cu unele noi.

Primesti garantie pentru lucrarea realizata.

Operatiunile care trebuie desfasurate in procesul de reconditionare sunt realizate in cel mai scurt timp posibil.

Posibilitatea de a putea avea o caseta de directie care are componente originale fara a fi nevoit sa platesti o suma foarte mare de bani.

Concluzii

Deteriorarea casetei de directie este o problema destul de frecventa la autoturisme pentru ca aceasta componenta auto este supusa unei presiuni mecanice foarte mari. Conditiile de drum precare sunt responsabile in mod special de uzura casetei de directie. Avand in vedere ca nu poti conduce in cele mai bune conditii un autovehicul care are probleme la caseta de directie este necesar ca aceasta problema sa fie remediata de urgenta. Apelarea la serviciul de reconditionare casete de directie este cea mai buna solutie in acest sens pentru ca dintre toate solutiile existente ofera cel mai bun raport pret – calitate.

Unde gasesti un service pentru reconditionarea casetei de directie?