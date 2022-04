Cum să recuperezi un cont de Instagram

Odată cu creșterea numărului de conturi furate de Instagram, multe persoane se confruntă cu un stres imens de a încerca, fără succes, să își recupereze profilul personal sau de afaceri de pe rețeaua de socializare. Pierderea de date nu este doar sentimentală, ci poate duce și la pierderi financiare. Prin urmare, în acest tutorial, vă învățăm cum să recuperați contul Instagram într-un mod simplificat.

Cel mai important lucru este să aveți întotdeauna un cont de e-mail sau chiar un număr de telefon conectat la contul dvs., astfel încât profilul dvs. să poată fi recuperat. Dar dacă nu aveți, este încă posibil să faceți recuperarea. Cu gândul de a vă ajuta cu această problemă, am adunat mai multe sfaturi pentru a vă permite să postați din nou fotografii, videoclipuri și Story-uri.

Ce trebuie să faci dacă încă te poți conecta la profilul de Instagram

Dacă încă puteți accesa contul furat, sarcina este mai ușoară. Problema cea mare apare dacă parola a fost schimbată, așa că verificați toate dispozitivele pe care le folosiți în viața de zi cu zi înainte de a contacta direct serviciul de asistență Instagram. Există doi pași pe care ar trebui să îi urmați dacă mai aveți acces la contul dvs. de Instagram.

Dezactivați datele de conectare la aplicații și site-uri web terțe

Pentru a utiliza servicii terțe care efectuează postări și chiar mesaje, mulți oameni au obiceiul de a-și folosi contul pentru un acces mai rapid. Așadar, prima acțiune pe care trebuie să o întreprindeți este să aflați ce site-uri au acces la contul dvs. de Instagram.

Dacă găsiți o aplicație sau un serviciu terț care nu ar trebui să aibă acces la contul dvs., anulați accesul. Puteți face acest lucru prin intermediul acestei pagini speciale care afișează toate aplicațiile și site-urile care au acces la datele contului dumneavoastră.

De asemenea, vă recomandăm ca, atunci când acordați acces la datele contului dvs. unor site-uri web și aplicații străine, să citiți întotdeauna faimoasele litere mici din termenii și condițiile de utilizare. Imaginați-vă ce s-ar întâmpla dacă, din întâmplare, ați fi de acord ca site-urile să înceapă să trimită mesaje urmăritorilor dumneavoastră?

Există multe companii care promit că numărul de urmăritori va crește cu o simplă permisiune de acces la cont, dar să știți că aici este problema. Trebuie să înțelegeți că nu există miracole.

Verificați locurile în care este conectat contul dvs.

Cu scopul de a-și ține utilizatorii la curent cu toate activitățile din contul lor, Instagram trimite un e-mail ori de câte ori un nou dispozitiv se conectează – la fel și în cazul schimbării parolei. În acest al doilea caz, este posibil să reveniți la parola originală, făcând click pe „anulați această modificare” în e-mailul care v-a fost trimis.

Instagram afișează, de asemenea, activitățile contului dvs. pe o hartă. Dacă observați un loc în care nu ați mai fost în ultimele 30 de zile, pur și simplu anulați accesul prin intermediul paginii și, în acest fel, puneți capăt problemei. Pentru a accesa această secțiune a activității de conectare, intrați pur și simplu pe pagina de setări Instagram. În aplicație, calea pentru a efectua această conferință este:

Conectați-vă la profilul dumneavoastră; Faceți click pe pictograma cu trei dungi din colțul din dreapta sus; Mergeți la Settings (Setări); Acum faceți click pe „Security” (Securitate); Selectați „Login activity”.

Nu am acces la Instagram: ce să fac?

Ei bine, nu e sfârșitul lumii, fiindcă mai aveți o șansă. Acest lucru se datorează faptului că va trebui să dovediți că sunteți proprietarul(a) contului. Vestea bună este că serviciul de asistență Instagram are un instrument special pentru acest tip de problemă.

Cum să recuperați contul de Instagram folosind e-mailul sau telefonul

Primul lucru pe care trebuie să-l faceți este să găsiți cauzele problemei și apoi să o rezolvați. Dacă o persoană se dă drept tine pe internet, probabil că ți-a fost descoperită parola sau, după ce a fost autorizată autentificarea în contul tău, se poate ca un sistem să fi început să facă postări programate pentru a promova un produs sau un serviciu.

Vestea bună este că, dacă aveți încă acces la adresa de e-mail în care este conectat contul dvs., puteți recupera parola și alunga intrușii. Având în vedere acest lucru, schimbați parola originală sau trimiteți-vă un e-mail de recuperare, astfel încât să puteți pune capăt problemei profilului de Instagram furat.

Pentru a face acest lucru, trebuie doar să faceți click pe „Forgot your Password?” (Ați uitat parola?) pe pagina de conectare a Instagram. Va trebui să confirmați modificarea. Dar puteți confirma, de asemenea, că dețineți contul, introducând adresa de e-mail înregistrată.

În cazul în care datele sunt într-adevăr corecte, atunci trebuie doar să accesați e-mailul pentru a vă autentifica. În câteva secunde, veți primi un mesaj pe e-mail. Dacă ați ales să primiți un SMS, același link va fi trimis pe telefonul dvs. mobil.

Cum să recuperezi un cont Instagram

Dacă, pe lângă parolă, a fost schimbat și e-mailul de recuperare, ultima măsură pe care trebuie să o luați este să contactați direct serviciul de asistență Instagram pentru a raporta că v-a fost furat contul. S-ar putea să dureze ceva mai mult timp până la soluționarea cazului, dar vă veți recupera accesul.

Primul pas pentru a recupera contul Instagram în acest caz este să accesezi aplicația și apoi să dai click pe „Get help to sign in”. Apoi va trebui să faceți aceeași confirmare prin e-mail, telefon sau utilizator. Când apare un nou ecran, faceți click pe „Need More Help?” (Aveți nevoie de mai mult ajutor?)

Se va afișa o serie de întrebări și motive posibile. Faceți click pe „Cred că contul meu de Instagram a fost spart”. De aici, sunt posibile două căi după ce selectați contul la care doriți să reobțineți accesul.

Profilul nu are o fotografie în care să-ți fie recunoscută fața

Dacă dețineți un profil comercial, este posibil ca profilul care a fost spart să aibă doar fotografii axate pe promovarea produselor sau serviciilor pe care le vindeți. Apoi, va trebui să contactați serviciul de asistență Instagram prin e-mail. După selectarea contului la care doriți să aveți acces, bifați „Nu, nu am o fotografie cu mine pe contul meu”.

Acum, foarte atent: va trebui să introduceți o adresă de e-mail la care vor fi trimise toate detaliile procesului de recuperare a contului Instagram. Țineți minte acest detaliu, precum și verificați că nu există nicio greșeală de scriere, astfel încât procesul de recuperare a contului Instagram să nu prezinte probleme.

După ce totul este gata, acum trebuie doar să urmați pașii care sunt trimiși la adresa de e-mail pe care ați introdus-o și în câteva zile, profilul dvs. va fi recuperat. Nu uitați că rețeaua de socializare face parte din Meta, așa că toate mesajele vor fi trimise pe adresa @support.facebook.com. Vedeți ce tip de e-mail ar trebui să primiți:

Va fi necesar să trimiteți o fotografie cu cartea de identitate pentru a dovedi că profilul de Instagram vă aparține cu adevărat. Acestea sunt alte cereri ale rețelei de socializare pentru a fi restabilit accesul.

Profilul are o poză personală

Conturile care au fost hack-uite, dar care au poze cu momente importante din viața noastră, sunt mai ușor de recuperat. Instagram are deja un sistem care permite deblocarea cea mai simplă a unui cont personal. Va trebui să:

Selectați „I need help logging into my account” (Am nevoie de ajutor pentru a mă autentifica în contul meu) și apoi selectați profilul pe care trebuie să îl recuperați;

Faceți click pe „Cred că contul meu a fost spart”.

Acum selectați opțiunea „Da, am o fotografie cu mine în contul meu”.

După asta, este momentul să trimiteți o fotografie care să dovedească faptul că sunteți proprietarul contului în cauză. După ce ați trimis e-mailul, va trebui să răspundeți la serviciul de asistență Instagram cu un videoclip în care să vă arătați fața completă pentru ca identificarea să fie făcută.

Rețeaua de socializare se asigură că sistemele sale de inteligență artificială nu citesc videoclipurile trimise în confirmarea identității, angajații umani efectuând această procedură. Dacă totul este în regulă, atunci contul dvs. va fi recuperat în câteva zile.