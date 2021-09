Red Magic 6S Pro a fost lansat, pret si specificatii – Submarca ZTE, Nubia, a anunțat noul său model de smartphone. Smartphone-ul, denumit Red Magic 6S Pro, este alimentat de chipset-ul Snapdragon 888+ suportat de Qualcomm 5G. Smartphone-ul are o configurare triplă a camerei spate de 64MP și un ecran AMOLED de 165Hz. Modelul de smartphone în cauză are și o baterie cu suport de încărcare rapidă de 120W și o capacitate de 4.500mAh.

Specificații Red Magic 6S Pro

În acest articol, vom examina modelul Red Magic 6S Pro, care vine cu toate specificatiile sale tehnice, în detaliu pe diferite rubrici.

Specificatii design

Smartphone-ul vine cu un design cu ecran cu rame mai largi în comparație cu modelele de astăzi. Cu toate acestea, există o cameră selfie în cadrul superior al acestui ecran. Pe spatele smartphone-ului, există un design muscular care arată că este un telefon de gaming. În același timp, există o configurare triplă a camerei poziționată vertical pe spate.

În plus, dispozitivul are un cititor de amprentă optic încorporat pe ecran. Dispozitivul, are un port USB Type-C, are și o mufă pentru căști de 3,5 mm. În plus, noul model Nubia are un sistem special de răcire. Nubia oferă noul său model emblematic orientat spre gaming, cu două opțiuni de culoare diferite, alb-negru.

Specificatii ecran

Modelul Red Magic 6S Pro vine cu un ecran AMOLED de 6,8 inch cu o rezoluție de 1080 x 2400 pixeli. Cu toate acestea, acest ecran acceptă rata de reîmprospătare de 165Hz. Raportul ecran / corp al smartphone-ului este de 85,7%. În același timp, să nu trecem mai departe fără a spune că densitatea pixelilor pe inch a acestui ecran este de 387ppi.

Specificatii camera

Smartphone-ul are o ramă subțire în partea de sus a ecranului. Există o cameră frontală în acest cadru. În acest moment, Nubia oferă o cameră selfie cu unghi larg de 8MP cu diafragmă f / 2.0. De asemenea, puteți înregistra videoclipuri 1080p 30FPS, cameră frontală are suport HDR.

Pe spate, există o configurație triplă a camerei poziționată vertical. Această triplă configurare este oferită ca o cameră principală cu unghi larg de 64MP, o cameră cu unghi ultra-larg de 8MP și o cameră macro de 2MP. Puteți înregistra videoclipuri 8K 30FPS, 4K 60FPS și 1080p 60FPS cu această cameră principală, care are și suport HDR.

Specificatii baterie

Modelul Red Magic 6S Pro are o baterie mare cu o capacitate de 4.500mAh. Dispozitivul are suport de încărcare rapidă prin cablu de 120W. Potrivit companiei, datorită acestui suport de încărcare rapidă, puteți încărca dispozitivul la 100% în doar 17 minute.

Hardware

Smartphone-ul este alimentat de procesorul de vârf 5G Qualcomm Snapdragon 888+. Pe lângă acest procesor, dispozitivul are opțiuni RAM de 8 GB și 12 GB. În același timp, există două opțiuni diferite pentru stocare, 128 GB și 256 GB. Din păcate, dispozitivul nu acceptă cardul MicroSD. Smartphone-ul iese din cutie cu interfața Redmagic 4.5 bazată pe Android 11.

Red Magic 6S Pro a fost lansat

Caracteristicile Red Magic 6S Pro:

Ecran: 6,8 inci, 1080 x 2400p, 165Hz, AMOLED

Procesor: Qualcomm Snapdragon 888+ 5G

RAM: 8 GB / 12 GB

Stocare: 128 GB / 256 GB

Camera frontală: 8MP unghi larg

Camera din spate: 64MP unghi larg, 8MP ultra grandangular, macro 2MP

Baterie: 4.500mAh, încărcare rapidă de 120W

Dimensiuni: 169,9 x 77,2 x 9,5 mm

Greutate: 215 grame

Sistem de operare: Redmagic 4.5 bazat pe Android 11

Culori: negru, alb

Pret Red Magic 6S Pro: