Reddit aduce comentarii GIFs pe toate subredditurile ca optiune

Reddit a incheiat de curand un parteneriat cu populara platforma ce permite utilizatorilor sa incarce si sa distribuie GIFs, Giphy. Astfel, multumita colaborarii dintre cele doua, forumul permite activarea postarii de comentarii sub forma de GIFs pe site, in cazul subredditurilor existente. Asta pentru ca subredditurile noi vor avea functia activata in mod implicit, chiar daca moderatorii o vor putea dezactiva daca doresc.

Functia a fost deja lansata, insa disponibilitatea sa pentru toata lumea se va intampla gradual. Asadar, link-urile spre animatii de acest gen vor disparea, fiind mai comod pentru utilizatori sa posteze si sa vada GIF-uri decat pana acum. Daca va faceti griji in privinta comunitatilor care ar putea deveni pline de astfel de animatii, trebuie sa stiti ca nu este prima oara cand Reddit ofera aceasta optiune. Functia a mai fost disponibila, insa contra-cost, iar feedback-ul primit de la utilizator pare sa fie unul pozitiv.

Nu toate GIF-urile existente pe site-ul Giphy vor putea fi folosite, totusi, ci doar o colectie moderata, insa suficient de cuprinzatoare. Este lesne de inteles si ca utilizatorii nu vor putea incarca propriile GIF-uri, si nici nu le vor putea folosi pe cele din tastatura Google. Ramane de vazut cat de mult va fi apreciata aceasta schimbare de catre comunitatatile globale si locale.