Redirectionare apeluri digi: Activare si dezactivare

Unul dintre cele mai utile si mai accesate servicii pe care le poate oferi orice operator de telefonie mobil e redirectionarea apelurilor. Asa cum ii spune si numele serviciul de redirectionare apeluri iti permite sa redirectionezi ce apeluri primite doresti catre numere de telefon fix sau mobil sau poate catre o casuta vocala personala. Serviciul poate fi activ in situatiile in care nu poti raspunde, cand telefonul suna ocupat, cand telefonul e inchis sau nu se afla in aria de acoperire a operatorului. Evident, poti activa si varianta neconditionat pentru toate apelurile primite. De retinut ca retelele de telefonie mobila de la noi nu te vor lasa sa faci redirectionari spre numere internationale de telefon.

DIGI Romani are si el serviciul Redirectionare apeluri Digi, cunoscut si ca apel in asteptare. El se activeaza rapid direct de operator sau din setarile telefonului smart detinut. E important de stiut ca redirectionarea apelurilor poate fi anulata oricand dorim si e gratuita in orice fel de scenariu.

Cum putem face rapid o Redirectionare apeluri Digi?

Ca sa activam serviciul Redirectionare apeluri Digi apelam numarul scurt *43#. Imediat primim un mesaj de confirmare a activarii functiei dorite. Dezactivarea e foarte simpla, alt apel la acelasi numar si primim mesaj de confirmare a dezactivarii.

Daca vrem toate apeluri redirectionate apelam 21* si numarul unde redirectionam apelurile si finalizam secventa cu #. La dezactivare vom tasta #21# si apelam acest numar scurt. Vom primi imediat mesaj legat de Redirectionare apeluri Digi si dezactivarea lor. Statusul redirectionarilor se verifica foarte simplu, prin apel la *#21*numar de telefon#.

La redirectionarea apelurilor cand suntem in convorbiri telefonice si nu raspundem tastam *22* si numarul spre care se face redirectionarea si finalizam secventa cu #. Dezactivarea se realizeaza prin apel la #22#. Statusul se verifica tastand *#22*numar de telefon#.

Alt scenariu in care avem nevoie de Redirectionare apeluri Digi este cel in care nu raspundem deloc. Tastam *24*numar de telefon spre care se fac redirectionarile si finalizam secventa cu #. Dezactivarea se face doar dupa ce apelam #24#. Statusul redirectionarilor in aceasta situatie se poate vedea apeland *#24*numar de telefon#.

Dezactivarea tuturor redirectionarilor setate se realizeaza foarte simplu apeland ##002#. Vom primi imediat mesajul de confirmare a dezactivarii redirectionarilor.

Redirectionarile vor putea sa fie monitorizate si administrate si din aplicatia DIGI.ro.

Dar ce facem cand avem telefon Dual SIM si avem si Dual Standby. Aici facem toate setarile din telefon ca sa avem apel asteptare activ si functional.

Mergem in Setari-Calling Acounts. Gasim SIM-urile, mergem la Call Settings, la Call Forwarding, Voice si When unreachable. Scriem numarul de telefon de pe a doua cartela. Si am terminat. La fel se procedeaza daca vrem sa avem redirectionari pe celalalt SIM. Va trebui sa setam si apel in asteptare-mergem la Additional Settings in acelasi meniu Call Settings si activam Call Waiting, daca nu e preactivat. Redirectionarile se fac cand se primesc apeluri pe un SIM si apar pe celalalt SIM imediat. Dupa redirectionare si preluarea apelului cel care te suna va fi taxat conform operatorului cartelei pe care se fac redirectionari.

Daca telefonul suna ocupat poti tasta rapid **67*numar spre care apar redirectionari si #, dezactivarea se face apeland ##67#, iar pentru status se apeleaza *#67#. Daca nu raspunzi mai poti activa redirectionari tastand apelezi **61*numar spre care apar redirectionari si #, dezactivarea si verificarea statusului sunt la fel ca la varianta suna ocupat, numai ca la status apelam *#61#.