Redirectionare apeluri orange: Activare si dezactivare

Redirectionare apeluri orange – Orange Romania si-a pastrat pozitia de lider in privinta serviciilor de telefonie mobila chiar si dupa aparitia unei concurente foarte puternice din partea Vodafone sau Telekom, Digi Mobil. Asa ca era si firesc sa gasim si in cazul acestei companii celebrul serviciu de redirectionare apeluri. Redirectionarea apelurilor permite redirectionarea unor apeluri primite catre orice fel de numar national de fix sau de mobil, catre casuta vocala a abonatilor. Odata activat el isi va produce efectele atunci cand nu ai cum sa raspunzi, cand telefonul suna ocupat si vorbesti cu altcineva sau cand telefonul e inchis, esti pe unde prin munti unde nu ai semnal. Dar putem sa ne folosim de serviciul Redirectionare apeluri Orange si atunci cand vrem ca toate apelurile primite sa fie redirectionate spre numarul X.

Apelul in asteptare cum mai e cunoscuta aceasta functie se activeaza direct de catre operator, din sistem, in urma unei sesizari la Relatii Clienti, sau din setarile telefonului, daca ne pricepem putin la tehnologie si avem rabdare.

Cum activam mai rapid serviciul de Redirectionare apeluri Orange?

La Orange Romania activarea serviciului e foarte simpla: tastam *43# si apoi tasta de apel. La dezactivare facem la fel, doar ca inlocuim numarul scurt cu #43#. Verificam statusul apeland numarul scurt *#43#.

Din meniul contului de utilizator Orange, de pe site-ul Orange Romania, activam serviciul Redirectionare apeluri Orange prin acces in Setari, Servicii, Redirectionare si redirectionare apeluri, Actiuni disponibile, Redirectionare Apeluri, dar doar dupa logarea in contul nostru.

Dezactivarea redirectionarilor globale, adica toate redirectionarile existente pe telefon se poate realiza prin apelarea numarul scurt/codului ##002#. Asta inseamna ca va trebui sa faci iar setarile la redirectionari. Poti dezactiva cand doresti orice fel de redirectionare.

Daca vrem sa facem operatiunea de Redirectionare apeluri Orange direct de pe telefon si avem si Dual SIM si Dual Standby e putin mai complicat, dar nu imposibil. Intai ne ocupam de redirectionarea apelurilor: mergem la Settings, Calling Accounts, cautam SIM-urile noastre, alegem pe ce SIM activam redirectionari, mergem la Call Settings si Call Forwarding, Voice, When unreachable. Scriem numarul de telefon al cartelei secundare, doua din telefon. Setarile se aplica ambelor SIM-uri.

Ultimul pas e activarea apelului in asteptare: din acelasi meniu Call Settings accesam Additional Settings si bifam Call Waiting, daca nu e preactivat. Cand primim apeluri pe cartela setata deja pentru Redirectionare apeluri Orange acestea se vor redirectiona automat spre celalalt SIM, care ne va notifica prin serviciul apel in asteptare ca avem alt apel. Tarifarea apelului redirectionat se va efectua in functie de conditiile celuilalt operator unde ajunge apelul primit.

Alte coduri care s-ar putea sa functioneze in functie de scenariul in care ne aflam sunt urmatoarele. La redirectionarea apelurilor cand e ocupat tastam **67*numar spre care facem redirectionare si # plus tasta de apel. Dezactivam cu ##67# si tasta de apel, verificam status cu *#67# si tasta de apel.

Daca nu raspunzi la apelul primit si vrei redirectionare se apeleaza **61*numarul spre care se face redirectionare si # plus tasta de apel. Dezactivezi cu ##61# si verifici status cu *#61#.

Serviciul redirectionare apeluri este mereu gratuit si va ramane asa, il gasesti la orice operator de telefonie mobila si functioneaza corect daca e setat bine.

Poti suna si la Relatii Clienti pentru a afla cum il poti activa sau pentru a fi activat in sistem, pe contul tau, direct de la centru. Activarile se fac pe loc si vezi toate schimbarile in timp real, imediat ce au loc.