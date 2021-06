Redirectionare apeluri Telekom: Activare si dezactivare

Redirectionare apeluri Telekom – Pe telefoanele fixe daca nu aveai ton sau nu raspundeai la telefon, erai intr-o convorbire cu cineva nu aveai de unde sti cine te-a sunat, daca te suna cineva important in timp ce tu stateai de vorba cu matusa din America. Companiile de telefonie mobila si telefoanele inteligente moderne pot oferi o functie foarte utila in vremurile noastre, cand mai toata lumea are doua numere de telefon apartinand unor operatori diferiti sau in aceeasi retea: redirectionarea apelurilor, gratuita la toti operatorii.

Functionarea sa e simpla: daca nu raspunzi, daca ai telefonul „ocupat”, daca ai telefonul inchis sau nu ai semnal undeva intra in joc serviciul de redirectionare apeluri spre numere de telefon desemnate sau spre casuta vocala. Redirectionarile se pot face doar spre numere de telefon nationale, se redirectioneaza spre numere fixe si de mobil, spre casute vocale active, cum doreste clientul.

In ce consta procesul de Redirectionare apeluri telekom?

Ca sa intelegeti mai bine cum functioneaza redirectionarea apelurilor vom exemplifica pornind de la setarile operatorului de telefonie mobila Telekom Romania. Ca sa ajungi sa ai activ serviciul de Redirectionare apeluri telekom ai de parcurs niste pasi simpli. Formezi **61*numar spre care faci redirectionari# daca vrei sa ai serviciul activ cand nu poti raspunde, formezi **67*numar spre care se face redirectionare# cand telefonul suna ocupat, esti in alta convorbire. Daca ai telefonul inchis si nu ai semnal tastezi **62*numar spre care se face redirectionare#, urmate de tasta de apel. Daca vrei sa ti se redirectioneze mereu toate apelurile primite vei tasta **21*numar spre care se face redirectionarea# si tasta de apel.

Alternativ pentru Redirectionare apeluri telekom folosim *43# la activare, #43# la dezactivare si *#43# pentru status.

Dezactivarea serviciului de Redirectionare apeluri telekom e la fel de simpla. Dezactivarea globala a tuturor redirectionarilor se face tastand ##002# si tasta de apel. Pentru situatia in care telefonul suna ocupat si aveam redirectionare apeluri activ il dezactivam cu ##67#, iar statusul il aflam cu *#67# si tasta de apel la ambele.

Dezactivarea serviciului Redirectionare apeluri telekom cand nu raspunzi deloc se realizeaza tastand ##61# si tasta de apel, iar statusul il aflam prin tastarea *#61# si tasta de apel.

Telefoanele cu Dual SIM unde vrem sa avem apel in asteptare activ pe ambele vor avea nevoie de cateva setari in plus. Daca avem si Dual Standby lucrurile sunt deja complicate si trebuie facute urmatoarele setari.

Intram in Setari, Calling Accounts, gasim SIM-urile, mergem la fiecare dintre ele la Call Settings, Call Forwarding, Voice, When unreachable si scriem numarul de telefon de la a doua cartela din telefon. Se fac setari la fiecare in parte ca sa putem primi apeluri si de pe cealalta cartela si sa putem avea intr-adevar redirectionare apeluri spre ce SIM dorim.

E obligatoriu sa activam si apel in asteptare din acelasi meniu Call Setting, Additional Settings, Call Waiting. La final testezi cu un apel si vei vedea ca vei primi notificari audio cand ai apel in asteptare venit de pe al doilea SIM din telefon si astfel ai redirectionari apeluri pe ambele SIM-uri.

Atentie insa la tarifare. Daca ai preluat apeluri pe alt SIM se vor aplica tarifele de la operatorul respectiv. E bine sa notifici oamenii care te suna ca sa nu se trezeasca fara minute nationale dupa ce vorbesc cu tine ore intregi si rezolva probleme. Operatorii de telefonie mobila au grija ca redirectionarile sa fie gestionate corect, numerele se pot schimba oricand, dezactivarea serviciului se face oricand. Se poate activa insa si direct de catre operator daca sunam la Relatii Clienti, la fel de bine cum se poate dezactiva tot in acest mod.