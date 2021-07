Redirectionare apeluri vodafone: Activare si dezactivare

Redirectionare apeluri vodafone – Vodafone Romania ofera serviciul de redirectionare apeluri primite tuturor clientilor, indiferent ca sunt la abonament sau la cartela. Serviciul apel in asteptarea sau redirectionare apeluri in termeni mai tehnici va realiza un lucru foarte simplu pentru noi: toate apelurile primite cand nu putem raspunde, cand telefonul suna ocupat sau cand telefonul e inchis si e in afara ariei de acoperire vor fi redirectionate spre numere nationale de fix si de mobil sau spre casuta noastra vocala. Desigur, daca vrem o Redirectionare apeluri Vodafone neconditionata o putem face si pe aceasta, pentru toate apelurile primite. Tine doar de dorintele noastre si de ce avem nevoie intr-un anumit scenariu.

Serviciul Redirectionare apeluri Vodafone functioneaza ireprosabil si se poate activa foarte simplu tastand *43# alaturi de tasta de apel sau se poate dezactiva cu #43# si tasta de apel. Asta e calea cea mai simpla. Dar putem suna direct la operator ca sa ne activeze redirectionarile pe contul nostru si in cateva minute vom avea toate redirectionarile si serviciul respectiv active.

Cum sa faci rapid o Redirectionare apeluri Vodafone?

Inainte de a incepe procesul de setare a serviciului de Redirectionare apeluri Vodafone e recomandat sa te asiguri ca este activ sau inactiv, dupa caz, apeland #21# . Daca nu e activ poti trece la etapele redirectionarii. Pentru redirectionarea apelurilor primite, indiferent de ce se intampla cu telefonul, apelezi **21*numarul spre care se fac redirectionari si #, dezactivezi cu ##21# si tasta de apel.

Cand telefonul nu poate fi localizat, poate nu e semnal apelezi **62*numarul spre care se face redirectionare si #, dezactivezi cu ##62# si tasta de apel, verifici status cu *#62# si apel. La telefon care suna ocupat redirectionarile se activeaza **67*numar de telefon si # plus tasta de apel, se dezactiveaza cu ##67# si tasta de apel si se verifica status cu *#67# si tasta de apel.

Daca nu raspunzi deloc la telefon activezi redirectionari cu **61*numar de telefon#, dezactivezi cu ##61# plus tasta de apel la fiecare, verifici status cu *#61# si tasta de apel. Toate devierele se anuleaza global cu ##002# si tasta de apel.

Tine cont de faptul ca serviciul este taxat la tarife normale daca activezi redirectionarile, in functie de preturile practicate de operatorul care va prelua apelurile primite si redirectionate.

Ce te faci insa daca ai telefon Dual SIM cu Dual Standby si vrei redirectionare apeluri activa pe ambele SIM-uri? E simplu. Intai redirectionezi apelurile intrand in Setari pe telefon, in Calling Account, in SIM1 sau SIM2, depinde ce numar vrei sa aiba redirectionare apeluri activata. Intri mai apoi in Call Settings, Call Forwarding, Voice, When unreachable si scrii cu atentie numarul de telefon de pe a doua cartela. Setarile se aplica la fiecare cartela in parte daca vrem sa avem redirectionari active pe ambele SIM-uri.

Cand ai terminat cu redirectionare apeluri treci la apel in asteptare si il setezi si pe el. Mergi iarasi in Calling Accounts, SIM1 si SIM 2, Call Settings, Additional Settings si Call Waiting il activezi, daca nu e deja preactivat.

Testezi cu un apel primit pe cartela care are deja redirectionarile facute si vezi ce se intampla daca te afli in apel pe celalalt SIM, daca primesti notificari de apel in asteptare si pot prelua apelurile. E bine sa notifici apelantii ca sa stie ca vor fi taxati in functie de al doilea SIM pe care se vor duce apelurile lor.

Daca totul e setat corect redirectionarile vor ramane active pana cand le dezactivezi sau pana cand schimbi numerele spre care se fac redirectionarile, doar nationale, sa tii minte acest lucru.