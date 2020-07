Redmi AirDots 2: castile True Wireless lansate in China la un pret de 13 euro

Redmi tocmai a anuntat lansarea AirDots 2 in China, a castilor sale fara fir, propuse la un tarif imbatabil: 13 euro. Succesoarele lui Redmi AirDots si ale lui AirDots S, castile AirDots 2 vor profita de o autonomie de 12 ore si de Bluetooth 5.0.

Redmi, una din marcile companiei Xiaomi a lansat castile True Wirless, Redmi AirDots 2. Tariful este imbatabil, 13 euro. Motivul este urmatorul: Xiaomi tocmai a intrat intr-o faza de finantare participativa pentru noile sale casti true wireless. Un tarif extrem de competitiv care fara indoiala nu va fi atat de scazut atunci cand vor fi lansate pe piata europeana. Conform Xiaomi, castile vor fi disponibile doar in culoarea neagra. Designul este similar cu cel al castilor AirDots 2, dezvaluite in luna aprilie a acestui an, cu o greutate usor mai ridicata, de 4,1 grame. Vor profita de o conectivitate Bluetooth 5.0., spre deosebire de 4.2, care echipeaza actualele Redmi AirDots. In ceea ce priveste noutatile, de mentionat este tehnologia de reducere a zgomotului ambient in timpul conversatiilor telefonice. Integrarea asistentului vocal Xiaomi este in egala masura o noutate. Autonomia este de 4 ore dupa o incarcare completa.