Redmi K30 Pro va ajunge in martie cu 5G

Xiaomi a lansat Redmi K30 și Redmi K30 5G cu camera dubla in fata și patru camere pe spate în decembrie. De fapt avem toate informatiile despre acestea deja, iar una dintre puținele plângeri pe care le avem este chipsetul care nu poate profita din plin de ecranul de 120Hz.

Astăzi, pe propria pagină a mărcii Weibo a fost confirmat că Redmi K30 Pro va sosi în martie pentru a aborda acest lucru. Acesta va avea, de asemenea, conectivitate 5G, deoarece se potriveste ca un flagship în aceste zile.

Teaserul dezvăluie că telefonul nu va mai va mai avea nici o gaura în ecran și este probabil să aibă un selfie shooter în interiorul unui mecanism de ridicare de tip periscop, la fel ca predecesorul său Redmi K20 Pro. Specificațiile nu sunt încă confirmate, dar așteptăm un chipset Snapdragon 865 cu modemul Snapdragon X55 de la Qualcomm pentru 5G.

