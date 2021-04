Regele Shaman 2021 Episodul 1 Sezonul 1 – Da, exact adaptarea seriei Shaman King, sau Regele Shaman, cum ii mai putem spune pentru ca este un anime ce ne-a marcat copilaria a primit un reboot ce va fi luate exact dupa manga care a fost terminata dupa finalul seriei Regele Shaman din 2001, fix la 20 de ani distanta avem acum o adaptare pentru acest deceniu.

Fullmetal Alchemist este un alt anime ce a primit in trecut fix un astfel de remake pentru ca seria originala a fost terminata povestii, Fullmetal Alchemist: Brotherhood a fost lansat in 2009 pentru a ne oferi un anime mult mai bine legat decat primul si cu un alt final, cu toate acestea mereu am recomandat vizionarea ambelor serii pentru ca totusi si prima parte a mers intr-o directie interesanta.

Regele Shaman 2021 Episodul 1 Sezonul 1 online subtitrat

In legatura cu disponibilitatea anime-ului in Romania, am sa va dau doua vesti, una mai putin buna si una buna. Prima este ca nu avem adaptarea anime-ului si subtitrarea acestuia din surse oficiale in limba romana, deci teoretic ar trebuii sa mai asteptam.

Partea buna este ca deja au aparut pe internet site-uri ce ne ofera posibilitatea de a viziona acest anime, noi nu putem incuraja pirateria, insa, sunteti baieti destepti si puteti vizita site-uri ce fac acest lucru pentru a vedea anime-uri subtitrate, chiar daca acestea nu au aparut deocamndata in Romania.

Ce site-uri de anime-uri recomand pentru a vedea Regele Shaman 2021 Episodul 1 Sezonul 1 online subtitrat? Ei bine, la o scurta cautare in online vedem site-ul manga-kids.com acesta ofera anime-ul cu subtitrare in romana, cu precizarea ca subtitrarea a fost tradusa din engleza si ca nu vom avea cea mai buna experienta, totusi am verificat sursa si este cea mai buna in momentul de fata, nu avem virusi pe site, si nu trebuie sa descarcam nimic, putem viziona seria direct din browser prin playerele disponibile.

Pe Netflix sau pe alte servicii de streaming legale in Romania, nu am vazut inca disponibilitatea anime-ului, deci daca nu doriti sa asteptati si sa aveti o experienta mai buna, pentru ca nu stim cat ar putea dura, site-ul de mai sus este in momentul de fata cea mai buna varianta, recomand de asemenea sa urmariti disponibilitatea anime-ului si pe Anime-Kage, pe ambele site-uri trebuie sa intrati cu adblock pentru ca vor fi multe reclame.

Shaman King 2021 Pareri?

Recunosc ca mie imi place sa mai astept pentru a vedea mai multe episoade de odata, si nu doar unul pe saptamana, asa ca nu va pot da o parere decat din trailer, ei bine grafica se vede clar ca este la multi ani distanta fata de primul anime, deci vom avea o experienta vizuala mult mai buna, un punct mare de la mine in acest sens, insa cu privire la poveste, sunet si alte efecte nu imi voi putea da cu parerea asa ca va voi lasa pe voi sa faceti acest lucru in rubrica de comentarii.

Deci, ce parere ai tu despre Regele Shaman 2021? Asteptam parerea ta la rubrica de comentarii.