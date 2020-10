Renovare fara costuri ridicate: 5 idei

Daca locuinta ta nu arata tocmai grozav, poti face niste imbunatatiri pentru a te simti cu adevarat acasa in propriul camin. In plus, nici macar nu este nevoie sa-ti cheltuiesti toate economiile pentru asta. Daca vrei sa schimbi aspectul apartamentului sau al casei fara sa faci un imprumut in banca, iti prezentam mai jos cateva idei utile de renovare cu bani putini.

1. Placheaza peretii cu gips-carton

Placile de gips-carton sunt accesibile (verifica pret rigips pe MatHaus.ro), se monteaza usor si dau un aspect placut incaperii. Mai mult, acestea sunt rezistente la foc, izoleaza fonic si se pot vopsi fara dificultate.

2. Vopseste peretii, faianta, ori mobila

Vopsirea peretilor, a faiantei sau a mobilei este o metoda usoara si ieftina de a schimba rapid un decor. Inarmeaza-te cu o pensula sau cu un trafalet si schimba culoarea peretilor dintr-o incapere, innoieste aspectul faiantei din bucatarie ori baie sau modifica nuanta catorva piese de mobilier. La urma urmei, este mai ieftin sa vopsesti niste placi ceramice sau mobila in loc sa le schimbi cu unele noi. Asigura-te ca alegi vopseaua corecta pentru suprafata pe care planuiesti s-o reimprospatezi.

3. Opteaza pentru accesorii decorative

O alta idee pe care o poti pune in practica atat daca stai cu chirie, cat si daca ai casa ta este cea de redecorare a caminului cu ajutorul accesoriilor. Tablourile, ceasurile, pernele decorative, corpurile de iluminat, covoarele, vazele, fetele de masa, perdelele si draperiile sunt doar cateva exemple din aceasta categorie. Un perete simplu va prinde viata de indata ce-l ornezi cu fotografii si tablouri, canapeaua va parea mai confortabila daca o accesorizezi cu un pled pufos si niste pernute moi, iar masuta de cafea va deveni mai frumoasa in momentul in care o vei decora cu cateva lumanari parfumate si o vaza colorata cu flori.

4. Retapiteaza fotoliile si canapelele

Nu arunca fotoliile si canapelele cu tapiteria uzata sau patata, daca acestea inca au o structura ferma. Alege o stofa pe placul tau si apeleaza la o firma sau la un mester priceput in servicii de retapitare. Este o metoda ce te va costa mai putin decat achizitionarea unui mobilier nou. O alta varianta este sa-ti confectionezi niste huse pentru fiecare piesa tapitata careia vrei sa-i schimbi aspectul.

5. Mascheaza defectele cu tapet si covoare

Defectele de pe pardoseala pot fi ascunse cu ajutorul covoarelor, pe cand cele de pe pereti cu tapet. Asadar, daca parchetul este ciobit sau zgariat in cateva locuri si nu vrei sa schimbi finisajul, poti aseza un covor nou in spatiul cu pricina. La fel, gasesti pe piata tapeturi cu tot felul de imprimeuri interesante sau chiar cu aspect de tencuiala decorativa, pe care le poti folosi pentru a masca peretii patati, pe care nu vrei sa-i zugravesti.