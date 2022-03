Resident Evil va fi din nou adaptat într-un serial Netflix. Platforma a dat o dată de lansare: va fi 14 iulie 2022. Această nouă adaptare nu are nicio legătură cu celelalte și va încerca să dea un nou impuls unui univers care a fost deja folosit de multe ori.

Noul serial Resident Evil, produs de Netflix, are în sfârșit o dată de lansare. Toate episoadele vor fi live pe 14 iulie 2022. Aceasta este, evident, o adaptare a celebrei francize de jocuri video.

Pentru moment, avem puține detalii despre proiect, dar fără îndoială că un trailer ar trebui să fie lansat în curând. Știm doar că nu va relua tocmai istoria jocurilor, din moment ce va merge în altă direcție.

Povestea va avea loc în 2036, la paisprezece ani după apocalipsa zombie care a început în Racoon City. O urmăm pe Jade Wesker (fiica marelui rău pe care fanii îl cunosc bine) care încearcă să supraviețuiască într-o lume în strânsoarea haosului. În același timp, serialul va spune cum a început această epidemie de zombi în 2022. Prin urmare, va alterna între două intervale de timp.

Nicio imagine oficială sau trailer pentru moment, ci o simplă fotografie a distribuției. Aici, rolul lui Albert Wesker va fi interpretat de Lance Reddick (centru).

Serialul Netflix va fi o adaptare care nu va avea nimic de-a face cu cele anterioare. Se va stabili astfel un nou univers paralel cu cel al jocurilor și filmelor lui Paul WS Anderson. De asemenea, nu are nimic de-a face cu repornirea Welcome to Racoon City lansată în cinematografe în septembrie 2021.

Resident Evil (seria), nu este primul proiect de la Netflix legat de licență. În vara lui 2021, platforma a difuzat Infinite Darkness. Acest serial animat i-a prezentat pe Claire și Léon într-o investigație și a avut particularitatea de a avea loc în același univers ca cel al jocurilor. Odată cu serialul, Netflix va șterge totul prin crearea propriei narațiuni.