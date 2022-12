Ți-ai creat un obicei din a plasa pariuri în cazinourile online? Îți găsești relaxarea intrând la mesele de Blackjack chiar și pentru câteva minute? Dacă jocul de Blackjack ți-a intrat în sânge și vrei să devii un jucător mult mai bun sau măcar să înțelegi mult mai bine jocul, avem pentru tine o serie de sfaturi și o listă de resurse importante pe care orice jucător iubitor de Blackjack ar trebui să le cunoască. Ele te vor ajuta să fii un jucător mai bun, să câștigi mai mult din Blackjack și să deblochezi îndemânări mai mari în ceea ce privește managementul jocului, al resurselor financiare și al caracteristicilor speciale având în vedere complexitatea acestui joc.

Cele mai importante reguli de respectat în Blackjack

Câți dintre voi știu cu adevărat să joace corect Blackjack? Câți dintre jucătorii care intră zilnic în cazinouri online și offline se pricep cu adevărat la pariuri și sunt interesați în special de modul în care trebuie să joci Blackjack pentru a putea marca o serie de câștiguri meritată? Mulți dintre ei se întreabă cum poti face bani din Instagram dar nu au suficient interes pentru a înțelege regulile de bază din acest joc. Dar să știi noțiunile și regulile de bază este practic cel mai important lucru pe care trebuie să îl știi despre Blackjack. Strategia de joc de bază în Blackjack îți spune clar ce decizii trebuie să iei în funcție de câte puncte ai în mână, dar și ce cărți are dealerul. Iată care sunt cele mai importante dintre ele:



Atunci când în mâna ta ai primi cărți și ai acumulat puncte de la 12 până la 16, iar dealerul are între 2 și 6, cel mai bun lucru pe care îl poți face este să stai pentru a lăsa dealerul să dea bust. Dar dacă ai același număr de puncte și totuși dealerul are de la 7 la as, va trebui să tragi carte pentru că altfel, există șanse mari ca dealerul să tragă un 10 și să pierzi. Dacă ai o pereche de ași sau o pereche de optari, ar trebui ca de fiecare dată să faci un split pentru că șansele de câștig sunt extrem de mari. În ceea ce privește posibilitatea de a face un double, ar trebuie ca de fiecare dată când ai 11 puncte, iar dealerul are de la 2 la 10, să faci double. Îar în final, cărțile pentru care ar trebui mereu să dai HIT sunt A-2, A-3, A-4, A-5 sau A-6.

Cele mai bune cărți de Blackjack

Este pentru prima dată când vorbim despre cărți de Blackjack și nu ne referim la cărți de joc, dar la cărți pline de informații, scrise de oameni care datorită experienței, au reușit să obțină mai multe câștiguri decât majoritatea celor care sunt pasionați de Blackjack de-a lungul timpului. Deci, dacă vrei și tu să poți să te bucuri măcar de o fracțiune din succesul pe care acești jucători l-au avut, ar fi indicat să citești măcar o singură dată cărțile acestor oameni cu experiență și să compari toate sfaturile, indicațiile și experiențele pe care ți le oferă fiecare carte dintre cele ce vor fi menționate. Dar înainte de a trece la lista noastră de cărți, nu uita că pe internet există foarte multe persoane care nu vor decât să profite de naivitatea celor care își doresc să învețe.

Pentru a începe într-un mod grandios, va trebui să discutăm în primă fază de una dintre cele mai impresionante cărți care a fost scrisă vreodată pe această tematică. Este vorba despre Playing Blackjack to Win – A new Strategy of the Game of 21. A fost lansată în anul 1957 și în cele 92 de pagini, cartea descrie foarte clar principiile matematice ale jocului ajutând foarte mulți jucători să înțeleagă cum merg lucrurile atunci când te concentrezi foarte mult pe câștiguri, dar ții cont de șanse și calcule matematice.

Echipament

Știi care este diferența dintre jocul de Blackjack din cazinourile fizice stradale și cazinourile care sunt cu adevărat responsabile pentru distracție sau relaxare. Cele din urmă sunt mereu cele care trebuie să le organizezi singur pentru că indiferent de cât de bine este amenajat un cazino, nimic nu se compară cu lucrurile pe care le faci cu mâna ta. Echipamentul de cazino se potriveșet foarte mult pentru un man cave și tocmai de aceea există un trend foarte bine răspândit cu privire la organizarea unui spațiu pentru bărbații care vor să petreacă timp de calitate alături de prieteni.

Dacă vrei să îți amenajezi o locație folosind echipament de cazino și mai ales de Blackjack, trebuie să ții cont de o mulțime de factori, dar în special ai nevoie de un furnizor de echipament pe care sp îl transformi într-un partener de încredere care să îți poată aduce toată mobila sau echipamentul de care ai nevoie pentru ca tu să construiești mancave-ul vieții tale.

Concluzie

Jocurile de noroc și mai ales jocul de Blackjack nu este doar despre a merge în cazino și a spera la câștiguri foarte mari. Poți să găsești plăceri în acest joc și în propria locuință nu doar în cazinourile fizice.