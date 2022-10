Review AOC CU34P2A – Monitor Office Ultra Wide cu 100Hz

AOC CU34P2A este un monitor ce ne-a trecut prin mâini, de mai bine de o lună şi l-am folosit intens pentru a vedea dacă este în regulă pentru publicul căruia i se adresează, şi bine-înţeles, vin cu acest review pentru a răspunde tuturor ce doresc mai multe informaţii despre acest model AOC CU34P2A pentru Office.

Vom lua pe rând câteva criterii, în special acest monitor este destul de simplu vine cu un ecran ultra wide, curbat şi 100Hz, la o rezoluţie de 3440×1440, 34 Inch. Vom vorbi despre Design, Display, Conectivitate, Experienţa în jocuri/office şi Concluzie finală.

Cuprins arată Design Display Conectivitate Experienţa Concluzie

Design

Monitorul vine într-un design modern, se montează uşor şi are un picior ce se reglează pe înălţime şi înclinare fata/spate, fiind un monitor curbat, nu are rost să ne întrebăm dacă se şi învârte pentru a obţine un monitor vertical, pentru că nu vei putea face acest lucru cu AOC CU34P2A.

Review AOC CU34P2A

Materialele din care este făcut monitorul sunt premium, vorbim despre un picior ce vine cu un finisaj plăcut la atingere ce este stabil şi nu face că monitorul să joace pe masă, de asemenea, finisajul, tot din plastic folosit pentru cadrul ecranului sunt plăcute la atingere şi adăpostesc cu succes butoanele de navigare în meniu ce se afla în partea de jos a monitorului.

După cum am menţionat, diagonală în inch este de 34, şi fiind vorba de un monitor ultra lat, acest lucru ne permite să fim foarte productibili şi să lucrăm în paralel cu mai multe programe office, şi chiar să jucăm anumite jocuri, dar ţineţi minte, limita este de 100Hz, acest lucru ar putea să nu fie pe placul tuturor.

Ramele din părţile laterale, exceptând partea inferioară, sunt destul de subţiri, şi acest monitor va fi uşor de împreunat cu altele ce au de asemenea rame subţiri.

Display

Când vine vorba de Display, mai sus am atins anumite puncte importante, deci vorbim de un monitor ce vine cu un display cu rezoluţia de 3440 x 1440 px, cu un aspect de 21:9 totul într-un pachet de 34 Inch.

Mai departe, vorbim de calităţile acestui display şi trebuie să punctăm că avem un panou curbat VA, de 100 Hz cu un timp de răspuns de 1 Ms, unghiul de vizualizare fiind de 178°/178° iar contrastul de 3000:1.

Display-ul vine şi cu un tratament anti reflexie, deci nu vom avea probleme cu reflexiile, iar cu aceste specificaţii credem că într-un mod Office monitorul se potriveşte fără nici o problemă, dar în ceea ce priveşte gaming-ul, aici vom mai avea de vorbim şi rămâne să discutăm mai jos.

Conectivitate

Când ne uităm pe spatele monitorului în faţă ne vor întâmpina în stilul clasic AOC, porturile pentru conectivitate dispozitivului, deci vorbim de 2 porturi HDMI, un port Display Port, un port pentru audio şi 4 porturi pentru USB 3.2, practic vorbim de un HUB USB ce nu uşurează cu mult muncă atunci când dorim să conectăm ceva rapid la PC şi nu mai dorim să ne rotim prin spatele unităţii.

Experienţa

După cum am discutat la capitolul Dispaly, revin cu ceva informaţii despre experienţă. Eu am folosit activ acest monitor pentru lucru pe website, la geeki.ro şi mobilehub.ro, am lucrat în Microsoft Office, postări, ceva editare video şi browsing.

Având în vedere cele spuse mai sus, monitorul s-a comportat exemplar, mi-a oferit un unghi de vizualizare larg şi am putut folosi mai multe aplicaţii în acelaşi timp ceea ce mi-a scurtat timpul de lucru în anumite cazuri, sigur, trebuie să ai şi un timp în care te adaptezi acestui mod de lucru, dar poţi câştiga timp importat, deci în regim de Office, monitorul credem că este unul pe care îl putem recomanda cu mare căldură.

Când vine vorba de gaming, avem funcţia de AdaptiveSync care îţi face orice joc să ruleze impecabil la 100 Hz, dar din nefericire este sub standardul de astăzi de măcar 120 Hz pentru gaming.

În aceste condiţii într-un joc precum Counter Strike Global Offensive, pe care îl frecventez destul de des după o zi lungă de lucru, nu ar putea fi un joc ce rulează impecabil pe acest monitor, pentru că aş alege în locul acestuia ceva ce duce după 120 Hz.

Deci nu aş folosi acest monitor pentru gaming, totuşi aş alege să îl folosesc pe acesta în defavoarea unuia de gaming, în regim de Office, aceasta este părerea mea, acum dacă eşti un jucător mai casual şi nu doreşti decât să te relaxezi fără a avea pretenţia neapărat să câştigi în anumite jocuri competitive unde unii utilizatori sigur vor avea echipamente mai bune ceea ce le-ar aduce un avantaj, este un monitor pentru tine, asta dacă pui pe primul loc regimul de lucru.

Concluzie

În concluzie, da, recomandăm AOC CU34P2A pentru ceea ce vrea să fie, un monitor Office, cu ceva funcţii de gaming casual, cu un ecran ultra lat, destul de mare şi productibil. Mai jos, la rubrica de comentarii ne poţi împăraşi şi impresiile tale cu privire la acest monitor, sperăm că acest review să te fi ajutat în a primi anumite răspunsuri la întrebările tale, dacă totuşi mai ai întrebări cu privire la acest dispozitiv, îţi vom sta la dispoziţie.