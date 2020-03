AQIRYS este o carcasa luminoasa, din punctul meu de vedere este numai buna pentru un iubitor de jocuri, am primit aceasta carcasa in teste iar astazi va voi prezenta punctul meu de vedere despre aceasta carcasa.

Vom vorbi despre aceasta carcasa si vom analiza punctele cele mai de interes ale acestia, cum ar fi: design, functii, utilizare, performanta si pretul, despre toate acestea, vom aplica note la finalul articolului.

Link-uri utile:

Acest produs a fost trimis in teste de catre pc-coolers.ro

Pentru mai multe informatii despre Aqirys, puteti vizualiza Aqirys Facebook si Aqirys Instagram.

Carcasa AQIRYS Design

Carcasa AQIRYS 1 de 14

Avand in vedere faptul ca aceasta carcasa este una destinata gamingului, este vital sa vedem o iluminare, in functie de tipul de carcasa pe care o cumparati, aceasta poate fi de buna calitate sau de proasta calitate, luminarea nu trebuie sa fie nici slaba dar nici excesiva.

Carcasa primita de noi in teste arata foarte fin la exterior si ii ofera un aspect premium, se potriveste foarte bine langa un setup generos.

Pe partea frontala, sus, avem o plasa magnetica ce ne ofera posibilitatea de a arunca impuritatile, precum praf, scame si multe altele. Pe langa aceasta plasa, avem de asemenea si butoanele alaturi de porturile aferente. Audio, Microfon, USB 3.0, buton oprire/pornire, restart si un switch pentru culori.

In partea frontala, sus, avem inca un led/laser ce lumineaza foarte bine pe timp de noapte in sus.

Pe partea frontala, cea care este la vedere tot timpul avem 3 ventilatoare ce sunt menite sa aeriseasca foarte bine interiorul, de asemenea acestea lumineaza, iar iluminarea se poate schimba in mai multe moduri, printr-o telecomanda ce o primiti la pachet, sau printr-un buton aflat in partea superioara, sus, a carcasei.

Dedesuptul carcasei este unul simplu, avem 4 picioruse pentru a nu sgaria sau strica partile carcasei, de asemenea avem si o mica plasa pentru aerisire.

In partea inferioara, spate, avem inca un ventilator, care lumineaza in acelas mod cu cele din partea frontala. De asemenea inafara de acest lucru, nu mai avem nimic neobisnuit fata de alte carcase.

Puteti vedea carcasa in galeria de mai sus.

Carcasa AQIRYS Functii

Aici nu prea avem multe de spus, cred ca deja le-am prezentat la capitolul design, carcasa vine cu iluminare de gaming, avem o telecomanda ce se conecteaza la modulul din interiorul carcasei si ii ofera posibilitatea de schimba culorile, de a le opri, de aschimba modul in care se misca aceste culori si tot asa. Mai jos aveti cateva specificatii oficiale.

General Recomandat pentru Gaming Da Tip carcasa MiddleTower Pozitionare sursa Jos Culoare Negru Sursa Fara sursa Bays 3.5 interne 2 Bays 2.5 interne 2 Dimensiuni (H x D x W) 450 x 410 x 205 mm Panou lateral transparent Da, tempered glass Sloturi expansiune x7 Suport radiator Fata – 1 x 120/240/360mm

Tavan 1x 120/240mm Inaltime cooler CPU 160 mm (Max) Lungime video GPU 360 mm (Max) Iluminare LED RGB Conectori USB 2.0 2 USB 3.0 1 3.5 mm jack 2 Ventilatoare Total ventilatoare incluse 4 Numar maxim compatibile 6 Ventilatoare Incluse Fata 3x 120 mm LED RGB Spate 1x 120 mm LED RGB Ventilatoare Optionale Tavan 2x 120 mm sau 2x 140 mm

Carcasa AQIRYS Utilizare

La utilizare, vom vorbi despre asamblarea componentelor in unitate, aici nu avem de ce ne plange pentru ca avem 3 compartimente destinate componentelor, in stil clasic putem instala placa cu video cu placa de baza alaturi de cooler intr-un compartiment, pentru sursa si unitatile de stocare precum hdd sau SSD, avem alte doua compartimente in podea. Acest lucru face aceasta unitate sa fie una foarte aerisita si compacta.

De semenea puteti pune ventilatoare separate fata de cele de la aceasta carcasa, aveti locuri in partea superioara a carcasei si in partea inferioara.

Carcasa AQIRYS Performanta

Daca am observat performante in gaming si in utilizare excesiva a computerului cu aceasta noua carcasa? Ei bine da, sunt vizibile performante, mai ales daca in trecut ai avut o carcasa ce nu era bine ventilata si aerisita.

In general pe timp de vara se vor vedea si mai bine efectele acestei carcase, unde cu vechea carcasa am avut foarte multe probleme, ba chiar o placa de baza mi-a fost strica din cauza supraincalzirii.

Ca si performanta aceasta carcasa este buna, chiar daca aveti un sistem nou, cu siguranta nu veti avea probleme cu aerisirea si ventilatia.

Carcasa AQIRYS Pret

La PCGarage carcasa costa 339 LEI, in acest moment, avand in vedere raportul dintre pret si calitate, aceasta carcasa merita cumparata, mai ales daca cauti ceva cu design premium, performant si usor de asamblat.

Daca aveti intrebari, sau doriti sugesti, va asteptam la rubrica de comentarii.