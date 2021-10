HyperMotion face în cele din urmă o diferență sau nu?

Trebuie să recunoaștem cu toții că în fiecare an venim pe stadioanele digitale ale EA dar fotbalul perfect nu va exista niciodată. Motivele sunt multe și poate cel mai important este mica monetărie pe care EA Sports a înființat-o în cadrul FIFA și se numește Ultimate Team, la urma urmei, nu este o coincidență faptul că i-a adus miliarde de dolari în ultimii ani.

Totul se transformă după câteva luni, deci ceea ce am testat noi ar putea fi schimbat cand citesti acest review, fie pentru că comunitatea are într-adevăr dreptate și caracteristicile sale se schimbă, fie pentru că se mormăie cu privire la alegerile de joc care au fost făcute. Chiar și acum, când vă voi spune despre impresiile mele despre FIFA 22, mulți dintre voi care vor citi acest text știți că vom avea încă un FIFA în cel mult 4-5 luni. Cu excepția cazului în care le place cu adevărat alegerile din acest an pentru echipa de dezvoltare.

De asemenea, să nu râdem unul de celălalt, ceea ce are sens în fiecare an în FIFA este ritmul său și anul acesta își scade foarte mult intensitatea și explozivitatea (până la un punct în care mi-a fost greu să mă adaptez), astfel încât să scoată în evidență toate bunătățile care vin cu faimoasa tehnologie HyperMotion – cel puțin în versiunile de console de ultimă generație ale FIFA 22. Deci, ce aduce această tehnologie? Potrivit EA, aceasta este o tehnologie avansată de captare a mișcării corpului care a avut loc într-un mediu 11 contra 11 și astfel fiecare mișcare a jucătorilor a fost înregistrată cu cea mai mare fidelitate. În combinație cu tehnologia de învățare automată pe care o încorporează, acest sistem generează animațiile titlului din acest an, în funcție de ocazie.

Senzația generală pe care o lasă anul acesta este că este o FIFA mai strans, mai structurată și atașată în mod regulat decât slalomul și tiki-taka din anii precedenți. Chiar și mingea pare mai grea anul acesta și da, personal, mi s-a părut foarte plăcută fizica ei.

Daca esti o persoana care doar joacă FIFA cu prietenii sau ocazional, aceste schimbări nu vor fi observate de ochiul tau – mai ales dacă joci într-un ritm mai rapid. Nu spun neapărat acest lucru ca un negativ, ci mai mult în faptul că schimbările evidente sunt specifice pentru cineva care nu și-a … antrenat intens ochiul în FIFA sau nu a petrecut cel puțin 100 de ore în jocul de anul trecut pe console. Este o nișă marginală, dar asta nu înseamnă că rezultatul final nu este frumos. Voi, care îl topiți în fiecare an, veți înțelege la ce mă refer imediat ce îl veți ține în mâini.

Sunt sigur că mulți vor fi nemulțumiți de curba de învățare din acest an, iar FIFA din acest an este într-adevăr mai dificil și acesta este motivul AI îmbunătățit substanțial, atât pentru apărători, cât și pentru portari. Mai ales anul acesta, pe bună dreptate pot fi numiți portari și așa ar fi trebuit să funcționeze de ani de zile. Atât alergările pe care le fac, precum și recuperările. Am simțit că anul acesta nu am colegi de echipă proști și asta spune ceva de la sine.

Pentru a câștiga anul acesta trebuie să deconstruiți apărarea, să vă uitați și mai atent la mișcări și să studiați. Dacă alergi ca un copil într-un centru pentru un amator, ei te vor întrerupe. Cu excepția cazului în care aveți un Mbappe și spamați trucurile potrivite pentru pârghie, acolo este alta discutie.

„Fișa tehnică” din FIFA 22 poate arăta ca un festival de marketing al caracteristicilor botezate fanteziste, dar puteți simți diferența în iarbă. Mai ales în controlul Dualsense al PS5 (versiunea pe care am încercat-o) unde prin scandaluri simți oboseala jucătorului, scuturarea fasciculului sau intensitatea unui atac dur. Dar va rămâne aroma de vanilie FIFA 22 pentru restul anului? Ne revedem peste câteva luni.

În moduri și mai ales în Carieră au existat salturi mari în FIFA 22. Dar sunt suficient de mari? Pentru prima dată îți poți crea propria echipă, dar instrumentele date pentru a o construi de la zero nu aș spune că îndeplinesc standardele. Mai ales având în vedere că Konami, când exista Pro Evolution Soccer, avea un doctorat în aceste domenii.

Ceea ce mi-a plăcut în carieră și până acum nu mă plictisesc (de obicei mă plictisesc de aceste moduri, eu sunt mai mult pe online) este progresia care există atunci când îți creezi propriul jucător. Bineînțeles că l-am transferat pe cel pe care l-am avut din anii precedenți și anul acesta îți oferă obiective în fiecare meci pe care trebuie să îl finalizezi, dacă vrei să construiești o relație mai bună cu antrenorul tău, lucru care te va aduce mai aproape de a deveni un jucător cheie . De asemenea, are o caracteristică de jocuri de noroc (de parcă FUT nu ar fi suficient), unde pariați pe un obiectiv de a dubla punctele și XP pe care le veți primi.

Unde mi-e dor de FIFA este direcția luată de Volta Football, care a început ca mesia-succesorul legendarei Street FIFA. Anul acesta este și mai departe de persoana pe care am întâlnit-o și este mai aproape de nivelurile Jam NBA. Îi înțeleg abordarea arcadei mai relaxată, dar nu m-a atins.

Un alt domeniu care este foarte enervant acum este emiterea licențelor, care anul acesta a atins și mai mult FIFA. Dacă nu altceva mai ales atunci când cereți 80 EUR, ar trebui să fie complet din punct de vedere al permiselor.

Acum, pentru a încheia cu sectorul vizual, ceea ce rămâne este că face salturi față de anul trecut. Este posibil să nu fie atât de mari, dar diferența este evidentă și o voi descrie în principal ca o abatere de la grafica plată a versiunii de anul trecut (după ce am jucat și versiunea PS5 a FIFA 21). Mai ales iluminarea stadioanelor este captată și reflectată atât de realist în spațiu încât este ca și cum ai viziona o emisiune de fotbal. Și dacă am mai spus acest lucru – probabil în primele versiuni ale generației PS4 – este pentru că acum se apropie și mai mult de fotorealism.

Desigur, veți găsi toate cele de mai sus numai dacă intenționați să jucați una dintre versiunile PS5 / Xbox Series X | S, deci dacă merită anul acesta depinde de dvs. dacă dețineți o astfel de consolă.