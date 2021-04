Review Huawei FreeBuds 4i DEALS eMAG 399 LEI VIEW

De curand Huawei a lansat FreeBuds 4i, aceste casti sunt disponibile si in Romania, le-am testat si noi, iar in acest articol de tip review, veti vedea concluzia noastra cu privire la aceasta pereche de casti ce par a fi foarte promitatoare.

Pe scurt Huawei FreeBuds 4i sunt o pereche de casti TWS ce isi propune sa aduca utilizatorului cel mai bun raport cost-beneficiu de pe piata ce au specificatii uimitoare in care bateria acestora au o autonomie de pana la 10 ore, calitatea sunetului sa fie foarte buna, sa avem un sistem eficient de anulare a zgomotului, sa fie confortabile si cel mai important sa se gaseasca la un pret bun, pentru a se bucura toata lumea de ele. Daca Huawei reuseste sa aduca aceste lucruri pentru publicul larg la un pret bun, ei bine vom vorbi despre asta mai jos, am testat timp de o saptamana castile si vom analiza pe rand calitatea sunetului, autonomia, functia de anulare a zgomotului (ANC), ergonomia, alte functii, dar si pretul si vom vedea daca acestea sunt cele mai bune casti de pe piata la segmentul lui de pret.

Review Huawei FreeBuds 4i – Calitatea sunetului

Intram direct in paine si vorbim despre lucrul pe care il apreciem cel mai mult la o pereche de casti “calitatea sunetului”, acest prim factor in alegerea unei perechi de casti este cat se poate de valabil pentru ca degeaba ai autonomie, functii peste functii, pret si confort, daca intr-un final castile pe care le utilizezi nu iti livreaza un sunet corect si placut.

In mod corect, trebuie precizat ca in ziua de astazi aproape toti producatorii de casti reusesc sa iti livreze un sunet bun, mai ales daca vorbim de brand-uri mari, totusi, calitatea costa, si o sa vedeti de ce spun asta in acest review cand vom face o comparatie si cu alte branduri.

Am testat sunetul castilor Huawei FreeBuds 4i ascultand muzica de orice gen de pe Spotify si YouTube Music, acestea au fost conectate la un Huawei P40 cat si la un PC, conexiunea a fost foarte buna, am putut sa ma plimb in camera in timp ce muzica rula pe PC, de asemenea avand telefonul in buzunar in timp ce ascultam un potcast pe bicicleta, totul s-a comportat normal, fara deviatii de sunet de tip conexiune pierduta.

Asa cum deja v-ati dat seamana, nu am cum sa critic in acest review calitatea sunetului, mi-am dat seama inca din prima zi ca vorbim despre niste casti ce reusesc sa readea orice fel de continut in note cat mai realiste, de la apeluri, muzica, gaming pana la vizionare filme, aceste casti in segmentul lor de pret, reuseste sa iti reproduca cel mai clar si natural sunet.

Review Huawei FreeBuds 4i – Autonomia

Al doilea lucru ce ne intereseaza foarte mult la o preche de casti fara fir este autonomia, cu siguranta autonomia combinata cu un sunet excelent poate fi alegerea perfecta.

Huawei promite pentru FreeBuds 4i pana la 10 ore de redare a muzicii continuu cu un volum de 50%, pana la 6 ore jumate de apeluri vocale, carcasa oferind o autonomie de 22 de ore de redare muzicala si 14 ore de apeluri, si in prima saptamana de testare, acest lucru s-a confirmat, intr-adevar avem o autonomie generoasa si in functie de cat de des folosesti aceste casti, poti sa stai departe de priza chiar si o saptamana.

Autonomia se datoreaza faptului ca fiecare casca FreeBuds 4i are o baterie in interior de 55 mAh, iar carcasa 215 mAh.

Din testele noastre a reiesit o autonomie generoasa, am vrut sa testam aceste casti fix asa cum scrie in fisa tehnica pentru a oferi un raspuns utilizatorului si intr-adevar ne-am indreptat catre 10 ore de ascultat muzica cu un volum de 50% fara anularea zgomotului, au fost momente cand le-am folosit si pentru apeluri vocale, insa nu am vorbit cu nimeni 6 ore jumate pentru a testa acest lucru, rezultatul nostru a fost de 9 ore 10 minute, avand in vedere ca au fost si in jur de 30 de minute de apeluri vocale.

Review Huawei FreeBuds 4i – Confort

Huawei FreeBuds 4i vine in 3 culori in Romania, aici vorbim de alb, negru si rosu, noi am testat varianta alba, arata excelent si cu siguranta toate aceste culori sunt destinate publicului atat feminin cat si masculin, toate culorile fiind unisex.

Impreuna cu buds-urile pe care le bagam in urechi pentru redarea sunetului, avem si o carcasa ce ne permite sa transportam si sa incarcam buds-urile. Design-ul pentru aceasta carcasa este oval, lucios, poate prea lucios pentru gusturile unui public masculin, avem si un led ce ne arata informatii despre starea castilor cand vine vorba de baterie.

Acestea fiind spuse despre design, sa trecem la confort, in fisa tehnica avem informatii despre un confort sporit pentru ca utilizatorul sa se poata bucura de aceste casti cat mai mult posibil.

Am testat castile in timpul mersului pe bicicleta, alergare si birou, in functie de dopurile de silicon alese, poti avea un confort mai sporit, pentru urechile mele le-am lasat pe cele standard cu care vin deja echipate castile si m-au lasat placut surprins, de regula am o intoleranta la castile de tip buds, acestea mi se par destul de deranjante, dar acest lucru nu se aplica si pentru FreeBuds 4i, am reusit sa stau cu aceste casti in ureche pana la 4 ore fara a simti nici o jena, eu de obicei dupa doar o ora de stat cu casti de tip pods trebuia sa iau o pauza considerabila, bineinteles, sunt si alte casti ce imi ofera un confort asemantor, totusi, vorbim de alt segment de pret, asa ca ne oprim la faptul ca sunt multumit si ca timp de 4 ore aproape ca nici nu le-am simtit in urechi, dar subliniez aici faptul ca depinde de la persona la persoana acest aspect.

Functia de anulare a zgomotului si alte caracteristici

Pentru a te bucura din plin de Huawei FreeBuds 4i ai nevoie de aplicatia Huawei AI Life, aceasta aplicatia iti permite chiar si sa modifici gesturile pe care le poti face pe casti atunci cand le tii in urechi.

Huawei FreeBuds 4i se poate conecta la orice tip de telefon, de la Huawei pana la iPhone, conectarea se face prin apasarea butonului de pe carcasa si dureaza extrem de putin pentru ca telefonul tau sa vada aceste casti, practic eu m-am conectat instant pe telefon, avand tot un smartphone Huawei.

Din aplicatia Huawei AI Life poti vedea si statusul bateriei, poti activa sau dezactiva anularea zgomotului de fundal, functie pe care o apreciez foarte mult, fiind deosebit de stabila in segmentul acesta de pret, de asemenea poti seta comenzile de pe buds-uri, cat de pronuntata sa fie atingerea, etc.

Nu am testat de pe un alt telefon aceste casti, totusi, am citit pe unele forumuri ca AI Life din Google Play nu poate vedea castile, asa ca iti recomand sa folosesti App Gallery pentru a descarca AI Life, probabil aplicatia e actualizata mai frecvent acolo, in felul acesta vei putea folosi aceste casti cu toate functiile sale.

Functia de anualare a zgomotului (ANC) functioneaza foarte bine si poate fi activata din aplicatie sau de pe apasarea mai lunga pe buds-uri, sau in functie de cum iti setezi tu din AI Life.

In testarea mea de acasa, castile au reusit sa reduca zgomotul produs de TV, alte personae care vorbesc si de asemenea zgomote chiar mai puternice de bormasina, daca stai la bloc, cu siguranta te vor ajuta. Bineinteles, la zgomote extrem de puternice anularea zgomotului nu isi poate face foarte bine treaba, chiar si daca folosesti casti profesionale, acest lucru este valabil.

Pret, Comparatii si Concluzie

Pret Huawei FreeBuds 4i

In momentul de fata gasim FreeBuds 4i la pretul de 399 de lei, pe scurt 400 de lei de pe eMAG, Altex, evoMAG, si multe alte magazine ce comercializeaza aceste casti, totusi iti recomand sa cauti pretul corect.

Raportand pretul la calitate sunt foarte multumit, acest produs a primit un feedback foarte pozitiv din partea celor ce l-au cumparat, daca se incadreaza in bugetul tau, le recomand plus ca in perioada aceasta veti primi cadou si o bratara Huawei Band 4.

Comparatie

Pentru o comparatie cat mai buna pentru utilizator am ales sa ofer mai jos 3 criterii de alegere a castilor, autonomie, functii speciale si pret, autonomia este bazata pe un standard oferit de catre producator, cum este cel de 10 ore pentru FreeBuds 4i.

Huawei FreeBuds 4i – Autonomie: 10 ore | Cea mai importanta functie: Anularea a zgomotului | Pret: 399 lei Samsung Galaxy Buds Plus – Autonomie: 11 ore | Cea mai importanta functie: Nimic specificat | Pret 519 lei OnePlus Buds – Autonomie: 7 ore | Cea mai importanta functie: Rezistenta la apa IPX4 | Pret 431 lei Lenovo TWS HT10 – Autonomie: 8 ore | Cea mai importanta functie: Incarcare rapida | Pret 295

Cele 4 comparatii de mai sus au fost facute din punct de vedere tehnic, am facut un research mai mare insa cele mai rentabile casti pe care le-am gasit au fost acestea, iar cu siguranta din acestea pe primul loc este Huawei FreeBuds 4i, asteptam si la rubrica de comentarii parearea ta cu privire la aceste casti si daca ati apucat sa le testati pe toate, chiar asteptam si un feedback cu privire la aceasta comparatie.

Concluzie

Concluzia noastra este simpla, merita cumparate aceste casti? Da, cu siguranta avem o autonomie generoasa de 10 ore, o functie de anulare a zgomotului foarte buna si un pret de doar 399 de lei, si daca le cumparati in perioada aceasta veti primi si un cadou.

Aceasta este parerea noastra, totusi, incurajam sa ne spuneti si voi parerile voastre cu privire la aceste prechi de casti, mai jos la rubrica de comentarii ne poti spune parerea ta.