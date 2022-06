Review Huawei MateBook D15 cu AMD, în limba romană

Avem astăzi la review un laptop de la Huawei, şi anume „Huawei MateBook D15”, pe care l-am testat timp de două săptămâni în diverse activităţi, deci dincolo de înşiruirea de specificaţii, am să vă ofer o părere despre cum se comportă acest laptop în faţa unui utilizator, şi pentru ce activităţi este recomandat.

MateBook-ul testat astăzi face parte din gama din 2021, totuşi, pe site-ul Huawei arata ca fiind produs nou, iar eu într-adevăr nu l-am văzut pe nicăieri în această configuraţie, în 2021 prin Romania. Deci ţin să cred că acest produs face parte din gama din 2021 dar a ajuns în România ceva mai târziu, şi de aici se trage şi denumirea de produs nou.

Laptopurile Huawei din gama D15 vin în diferite configuraţii de procesoare, cele mai scumpe sunt cele cu AMD, acest lucru a fost confirmat încă de anul trecut, astăzi vorbim despre o configuraţie cu Ryzen 5 5500U ce vine însoţit de 8 GB Ram, un SSD 512GB şi Windows 11 preinstalat.

In Review Huawei MateBook D15, vom vorbi despre Design, Performanţă, Display, Sunet şi Autonomie, urmată de o concluzie + o secţiune de comentarii prin care puteţi şi voi să oferiţi o notă acestui laptop de la Huawei.

Review Huawei MateBook D15: Design

Chiar dacă nu am mai testat, urmăresc de ceva timp această serie, ştiu cum arată laptopurile din 2020, şi pot spune că cel pe care îl testam astăzi, în 2022, arata la fel ca în anii precedenţi, şi acest lucru nu este neapărat rău, dar totuşi, din punctul meu de vedere Huawei ar fi putut venii cu îmbunătăţiri şi aici notam în principal finisajul de aluminiu pe care îl foloseşte.

Review Huawei MateBook D15

La prima vedere am crezut că laptopul Huawei MateBook D15 este realizat din plastic, finisajul se vede clar că nu este de cea mai bună calitate, dar probabil s-a apelat la acest lucru pentru a nu se umbla la preţ.

Huawei MateBook D15 cu AMD nu se remarca când vine vorba de design, faţă de fraţii săi cu Intel, vedem aşadar un laptop cu o greutate de aproximativ 1,63 kg, lungime 357,8 mm, lăţime 229,9 mm şi grosime 16,9 mm.

Încă un lucru pe care eu cel puţin îl văd destul de inutil, Huawei a ascuns cameră web sub un buton, acest lucru îi oferă celui cu care vorbeşti un unghi destul de prost de vizualizare, înţeleg, din punct de vedere al securităţii este o optimizare foarte bună, însă când vine vorba de productivitate, nu prea, şi sper că Huawei să schimbe asta în viitor.

Lăsând deoparte faptul că se simte a plastic, laptopul arată bine şi cred că de aceea Huawei a optat pentru a menţine această linie de design, probabil că cu versiunile viitoare vom vedea şi o creştere a calităţii materialelor de finisaj.

Performanţa

Nu cred că are rost să ne raportăm la acest laptop ca la unul cu performanţe ce excelează în jocuri, şi asta din cauza faptului că nu avem o placă video dedicată, şi nici nu îi trebuie, pentru că acest laptop este destinat a fi unul de birou, acesta este optimizat să ruleze aplicaţii din suita Microsoft Office, anumite programe de editare foto dar nu şi video şi în restul timpului să te relaxezi cu ceva divertisment. Deci este un laptop office/timp liber/studenti.

Huawei MateBook D15 îşi face bine treaba pentru publicul lui? Ei bine da, cel puţin varianta cu AMD Ryzen™ 5 5500U pe care am primit-o eu la review se descurcă foarte bine, eu am testat foarte mult laptopul în divertisment, dar şi în utilizarea suitei Office de la Microsoft şi nu a clacat niciodată, totul mişcându-se destul de fluid.

Specificaţii Huawei MateBook D15

Procesor: AMD Ryzen™ 5 5500U

Placa video: Integrată AMD Radeon™ Graphics

RAM: 8 GB DDR 4

Stocare: SSD PCIe NVMe de 256 / 512 GB

Huawei MateBook D15 mai vine cu funcţii de productivitate, şi ne aduce o cameră încasabilă de HD 720P, pe partea de conectivitate:

Wifi:

IEEE 802.11a/b/g/n/ac

2,4 GHz și 5 GHz

2 x 2 MIMO

WPA / WPA2 / WEP

Bluetooth:

Bluetooth 5.0

Porturi

USB 3.2 Gen 1 x 1

USB 2.0 x 2

USB-C x 1

HDMI x 1

Mufă 2-în-1 pentru căști și microfon de 3,5 mm x 1

Display

Display-ul lui Huawei MateBook D15 are o mărime de 15,6 inchi, 60 hz şi reprezintă 87% în raportul corp-ecran, eu am testat cel mai mult laptopul în activităţi de divertisment, mi-am instalat Netflix, HBO Max şi am navigat inclusiv pe YouTube, nu am umblat la calibrarea culorilor, am lăsat totul pe default, fiind sigur că şi utilizatorul obişnuit va face acelaşi lucru.

Nu am testat display-ul cu aparate speciale, însă pentru ochiul unui utilizator obişnuit, cu siguranţă arată bine, ecranul este unul mat cu o rezoluţie de Full HD (1920 x 1080, 141 PPI) şi un raport de aspect 16:9, ceea ce îl face numai bun pentru divertisment.

Unghiul de vizualizare este de 178 de grade iar luminozitatea, conform specificaţiilor este de 250 nits, ceea ce mi se pare puţin cam mică, şi într-adevăr în activităţile în aer liber, dacă prinzi o zi însorită, s-ar putea să nu vezi mare lucru pe acest display. Deci vorbim despre un panou clasic LCD, mat, care nu este potrivit pentru editare foto de înaltă calitate, dar care în divertisment se poate simţi foarte bine dacă urmăreşti producţiile din confortul unei încăperi şi nu în aer liber, în timpul zilei.

Sunet

Şi a venit timpul să vorbim despre un lucru ce îmi place foarte mult la D15, şi probabil acest set de difuzoare nu este doar în configuraţia mea, ci şi în a altor configuraţii cu Intel, este vorba despre un sunet de calitate ce îl emana acest laptop, difuzoarele sunt de 2W, şi zic difuzoare pentru că sunt două amplasate sub laptop, deci pentru a vă bucura de experienta bună pe care o oferă acest laptop trebuie să îl folosiţi pe un birou, sau pe o structură plată.

Stereo-ul se simte foarte bine, şi mă duce din ce în ce mai tare la gândul că pentru divertisment, acest laptop este unul perfect.

O remarcă, despre care am vorbit mai sus, spaţiul dintre tastatura şi corp este destul de mare, aceste difuzoare dacă erau amplasate în acel spaţiu, cu siguranţă elimina şi necesitatea de a sta mereu cu laptopul într-un plan drept pentru a te putea bucura de sunet, în rest totul este în regulă.

Autonomie

Când vine vorba de autonomie, avem o baterie de 56 Wh, în ideea de a testa acest laptop cât mai eficient, am rulat Netflix şi alte programe de streaming până la epuizare iar timpul a fost de aproximativ 6 ore de folosire, regimul în care am rulat aceste programe a fost unul standard, cu luminozitate 50/60%.

Cu siguranţă autonomia este una bună pentru o zi în care porţi laptopul cu tine şi îl mai deschizi pentru a face anumite task-uri, cu o gestionare inteligentă a energiei, poţi avea mai multă autonomie. În rest am stat cu laptopul mai mereu conectat la priză, şi mi s-a părut că încărcarea este destul de rapidă, acesta vine cu conectorul de „USB-C x 1”.

Concluzie

La sfârşitul ciclului de Review Huawei MateBook D15 cu AMD, nu pot s pune că am avut pe mâini un laptop cu totul diferit, şi nici preţul nu diferă foarte mult de concurenţă, totuşi, este un laptop Huawei ce vine şi cu funcţii precum:

HUAWEI PC Manager

HUAWEI Share*

Manager de afișare (mod confort ochi)

Modul de performanță (Tastă rapidă: Fn + P)

Resetare din fabrică HUAWEI

Fiecare producător are caracteristicile lui, cine este învăţat cu Huawei cu siguranţă este o idee bună să meargă tot pe acesta cu D15 pe AMD, Intel nu am testat dar cu siguranţă având în vedere procesoarele folosite, acolo performanta va mai scapă câte un tuset.

Recomandăm Huawei MateBook D15 ca fiind un laptop de office, studenti sau divertisment, avem o acustică bună, display tipic, performanta ridicată pentru ceea ce vrea să livreze, dar toate acestea vin la un preţ de 2.999 LEI, preţul afişat pe site-ul Huawei, dacă e mult sau puţin, vă las pe voi să răspundeţi.