Review Huawei MatePad 10.4 (2021): Tableta pentru timp liber si scoala

Review Huawei MatePad 10.4 (2021) – Nu toată lumea are bugetul de cheltuit pe un Apple iPad Pro. Pentru cei care doresc să rămână prudenți în timpul acestei pandemii, puteți lua în considerare tableta Huawei MatePad (2021).

Această tabletă bazată pe Android vine cu suport Wi-Fi 6 pentru viteze Wi-Fi rapide, o baterie mare de 7.250 mAh pentru o durată lungă de viață a bateriei și un procesor rapid Kirin 830 pentru performanțe optime.

Design

Cu un preț de 1.399 de lei in versiunea fara SIM și disponibil doar în culoarea gri, MatePad are un ecran de 10,4 inci 2K care vă va satisface nevoile atât pentru muncă, cât și pentru petrecerea timpului liber.

Această dimensiune de display de 10,4 inci este potrivită pentru a fi ținută și vizualizată, deoarece un ecran de tabletă de 12,9 inci este întotdeauna prea mare pentru a fi ținut cu o singură mână, în timp ce un ecran de tabletă de 7,9 inci este prea mica pentru vizionare sau citire.

Ca să nu mai vorbim, ecranul MatePad vine cu certificare TUV Rheinland Low Blue Light. Aceasta înseamnă că a fost certificat pentru a minimiza expunerea utilizatorului la lumina albastră dăunătoare.

În plus, corpul metalic monocorp al lui MatePad este elegant minimalist. În plus, are doar 7,45 mm grosime și cântărește doar 460 g. În comparație, iPad-ul Apple de 10,2 inci este cu 0,05 mm mai gros și cântărește cu 30g mai mult.

Camera frontală este situată pe rama dreaptă a lui MatePad sau rama superioară atunci când este în orientare orizontala. Acest lucru are mai mult sens decât plasarea camerei orientate spre față a cadrului stâng al lui iPad Pro (atunci când este în orientare orizontala), care se blochează de mână când încercați să apăsați butonul de deblocare.

Performanta

În ceea ce privește performanța, MatePad nu va bate niciun record. În testele de referință GeekBench 5, MatePad a obținut doar 599 (single-core) și 2.214 (multi-core) puncte. Prin comparație, iPad-ul din 2020 a obținut 1.111 (single-core) și 2.422 (multi-core).

Totuși, în situații din viața reală, am experimentat cu greu un decalaj vizibil atunci când navighez pe Internet sau in gameplay. Jocuri precum Mobile Legends nu au, de asemenea, probleme. Sistemul său de boxe cu patru canale oferă un sunet excelent.

Dezavantajul este că această tabletă bazată pe Android nu vine cu Google Mobile Services sau GMS, din cauza războiului comercial continuu dintre SUA și China. Cu alte cuvinte, MatePad nu are Google Play Store, Google Maps și alte servicii oferite de GMS.

Cu toate acestea, la fel ca alte dispozitive mobile Huawei, vine cu AppGallery care are deja multe dintre aplicațiile pe care le veți folosi. Puteți descărca, Netflix și alte aplicații de streaming din AppGallery.

Pentru cei cu copii mici, vă veți bucura că MatePad vine cu aplicația Kids Corner. Vă permite să descărcați aplicații și jocuri educaționale pentru ca copiii dvs.

În plus, această aplicație vă permite să dezactivați bara de navigare Android, astfel încât copiii dvs. să nu poată ieși fără parola dvs. Da, copiii dvs. nu pot viziona Netflix în schimb fără permisiunea dvs.

Un alt truc elegant al lui MatePad este modul său de carte electronică (ebook), pe care îl puteți activa cu ușurință prin intermediul panoului de control glisat în jos. Acest mod va transforma ecranul într-un ecran monocrom „eInk” pentru o citire ușoară.

Și în timp ce multe tablete (și smartphone-uri) nu mai vin cu stocare extensibilă, MatePad permite stocarea extensibilă de până la 512 GB prin intermediul slotului pentru card microSD. În caz contrar, MatePad are doar 128 GB de stocare internă.

Acesorii

Pentru productivitate Huawei oferă două accesorii Bluetooth în acest scop.

Una este carcasa Huawei Smart Keyboard. Aceasta oferă atât protecție, cât și o tastatură. Este ușor să fixați MatePad-ul pe această carcasă pentru tastatură. Deși oferă un singur unghi de vizualizare, este un unghi frumos de vizionare pentru tastarea sau vizionarea videoclipurilor.

Cu toate acestea, funcționează prin Bluetooth, deoarece necesită conexiune Bluetooth, trebuie să o încărcați din când în când.

Și dacă sunteți tipul creativ, Huawei M-Pencil va fi, fără îndoială, util. Acesta este un stilou pentru a mazgali sau a crea o capodoperă artistică.

În ceea ce privește capacitatea de reacție și acuratețe (acest accesoriu a venit si la noi in teste), M-Pencil nu este la fel de superb ca Apple Pencil. Dar pentru majoritatea dintre noi, cred că M-Pencil este mai mult decât suficient de bun pentru serviciu. În aplicația Notepad inclusă pot descărca cu ușurință un design si sa il modific, etc. Dar nu se atașează magnetic de partea laterală a lui MatePad așa cum se va întâmpla pe MatePad Pro.

Desigur, aceste două accesorii vor însemna adăugarea de costuri la această configurare a tabletei. Dar, comparativ cu accesoriile iPad de la Apple, acestea sunt într-adevăr mult mai ieftine.

Autonomie

În testul nostru intensiv al bateriei (buclarea unui videoclip 720p cu Wi-Fi activat și afișajul la luminozitate maximă), MatePad a durat aproximativ 11 ore 40 de minute. Aceasta este o performanță excelentă a bateriei.

Autonomia bateriei va varia, desigur, în funcție de utilizare. Rutina mea zilnică de utilizare a inclus verificarea e-mailurilor în mod regulat, citirea știrilor la fiecare două ore, vizionarea clipurilor video pe Facebook și citirea cărților electronice noaptea. Și mai rămâne aproximativ 50% din durata de viață a bateriei pentru a doua zi.

Concluzie

Dacă sunteți în căutarea unei tablete Android accesibile atât pentru divertisment, cât și pentru productivitate, Huawei MatePad s-ar putea potrivi cu tine. Asteptam si parerile tale la rubrica de comentarii.

PRO

Dimensiunea potrivită pentru tinere și vizualizare

Raport calitate-preț excelent

Durată lungă de viață a bateriei

Permite stocarea extensibilă

CONTRA

Fără Magazin Google Play

Performanță nu la fel de rapidă ca și concurența