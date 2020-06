Review Huawei MatePad T8, se mai merita o tableta in 2020?

Zilele acestea am primit in teste Huawei MatePad T8, iar astazi scriu un review despre acesta in care imi exprim o parere despre acest terminal, si voi incerca sa raspund cat mai la rece la intrebarea daca se mai merita sau nu o tableta in 2020.

Avand in vedere introducerea asa incepem la treaba, noua tableta de la Huawei a fost lansata pe data de 19 mai, bineinteles, de atunci au inceput si precomenzile, mai multe informatii despre acest lucru puteti citi aici.

Aceasta tableta are un pret ce incepe de la 499 de lei pe eMAG, varianta fara SIM, si vine cu un design elegant, specificatii hardware foarte bune, un sistem de operare bazat pe Android foarte clean, dar fara aplicatiile Google, dar ce este cel mai important este ca avem de a face cu o tableta ce arata foarte bine bine la un pret redus.

Huawei MatePad T8 Design

Din punct de vedere al design-ului, aceasta tableta arata foarte bine, mai ales partea din spate a acesteia iti ofera o impresie de premium, cel putin mie imi ofera si la atingere o impresie de lucru bine facut, durabil si elegant.

Pe partea din spate mai avem si o camera de 5MPx, un aspect mai putin placut, daca ma intrebi pe mine pentru ca, fiind o tableta, mai bine investesti intr-un senzor mai mare pe fata, acest lucru va ajuta mai mult la video call.

Tableta este simpla, daca pe spate am vorbit decat despre un senzor de 5MPx al camerei principale, ai bine afla ca pe fata ai un senzor de 2MPx, si cu siguranta acesta vi fi cel mai folosit.

Display-ul este un LED de 8 inch cu rezolutia de 1280 x 800, avand in vedere acestea, tableta este potrivita pentru continut media si pentru socializare, in special.

Varianta testata de mine este Deepsea Blue, la culori nu am mai vazut si altele, insa arata foarte bine.

Caracteristici/Functii MatePad T8

MatePad T8 vine in doua variante cand vine vorba de conectivitate, avem o varianta la 499 de lei, fara sim si pentru inca 100 de lei puteti beneficia de aceasta tableta cu SIM.

In functie de cum si unde vrei sa folosesti aceasta tableta poti opta cu sau fara casuta SIM, de asemenea aceasta este singura varietate de preturi, in rest caracteristicile si functiile tabletei raman aceleasi pe ambele variante.

Spuneam mai sus ca avem parte de un design placut si cu 2 camere, una principala de 5MPx aflata pe spatele dispozitivului iar una de 2MPx aflata in partea frontala, ce poate ajuta si la deblocarea faciala.

Functiile camerei sunt limitate din punctul meu de vedere, insa un senzor mai mare implica automat si un cost mai mare al tabletei, deci avand in vedere ca este o tableta de buget redus, puteti sa va multumiti cu acesti senzori. Singura schimbare pe care as face-o ar fi renuntarea la senzorul de pe spate si imbunatatirea celui frontal.

Ca sistem de operare avem Android 10, EMUI 10 de la Huawei, fara serviciile google, nu putem contesta faptul ca lipsa acestor servicii este un dezavantaj foarte mare insa Huawei a incercat sa repare acest minus pe hardware, plus ca aceste lipsuri nu sunt din cauza companiei pentru ca cu siguranta le-am fi vazut daca se putea.

La conectivitate avem Bluetooth, GPS, 3G, 4G si Wi-Fi, senzori Gyroscope, Accelerometru si Deblocare faciala. In rest o tableta normala.

Utilizare

Din punctul meu de vedere aceasta este cea mai importanta parte a acestui review, si anume cum putem utiliza practic aceasta tableta?

Bineinteles, avand in vedere faptul ca este o tableta de buget, nu trebuie sa ne asteptam acum la rularea celor „grele” jocuri din punct de vedere grafic, de asemenea putem intr-adevar sa folosim aceasta tableta fara nici o problema cand vine vorba de continut media si de socializare.

Faptul ca avem o camera frontala ne permite activitati video call, de asemenea avem si o camera principala ce ne perminte suprinderea unor momente, insa nu va imaginati ca cu un senzor de 5MPx puteti face mare lucru.

Am folosit aceasta tableta pentru cursuri pe ZOOM si pentru a urmari filme si seriale, de asemenea am folosit browser-ul la greu, am instalat niste jocuri de strategie si puzzle si aceasta s-a descurcat foarte bine.

Huawei MatePad T8 este potrivita pentru copii, in special pentru cei ce au cursuri online, sau doresc sa foloseasca aceasta tableta pentru divertisment.

In lipsa serviciilor Google avem magazinul Huawei, numit AppGallery, este foarte folositor si apar zilnic aplicatii, de asemenea puteti descarca si APKPure pentru aplicatii precum Facebook sau Messenger, acestea vor rula, chiar daca nu sunt suportate in mod oficial de aceasta tableta, sau de alte dispozitive Huawei de ultima generatie.

Performanta

Mai jos aveti informatiile generale despre aceasta tableta.

Display: 8.00-inch (1280 x 800)

8.00-inch (1280 x 800) Chipset: MediaTek MTK8768 OctaCore

MediaTek MTK8768 OctaCore OS: Android, EMUI 10

Android, EMUI 10 Baterie: 5100 mAh

5100 mAh Conectivitate: WIFI, GPS si Bluetooth

WIFI, GPS si Bluetooth Memorie RAM: 2 GB

2 GB Memorie Interna: 16 GB

Nu avem foarte multe de vorbit la acesta capitol, pe mine m-a tinut foarte bine in jocuri si in cosumul de video-uri online, am mers pana la o zi intreaga folosita in mod normal cu o conectivitate WIFI.

Pentru o tableta de 500 de lei, este tot ce ti-ai putea dori, cu siguranta aceasta configuratie este rezistenta in timp.

Review Huawei MatePad T8, se mai merita o tableta in 2020?

Si am ajuns la final, ei bine, da, se merita, si chiar una ce nu este foarte scumpa, in cazul in care activitatea este una obisnuita, bazata pe divertisment, atunci cand avem lucruri mai grele de facut precum activitati office, se merita o tableta mai potenta, insa cand vine vorba de a sta in casa si doresti sa vizionezi un film, dar nu pe laptop/pc sau smart tv, ci pe un display un pic mai mare decat al telefonului, o tableta ar fi ideala.

Ei bine deocamdata faptul ca lipsesc serviciile Google pentru mine este un mare minus, de asemenea, anumite specte precum configuratia si asezarea camerelor constituie un dezavantaj. Cu siguranta foarte multi dintre voi veti achizitiona aceasta tableta pentru plusurile pe care le are, va asteptam cu o parere la rubrica de comentarii.