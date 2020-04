Review Huawei P40. Am testat Huawei P40 timp de o saptamana, iar astazi scriu acest review cu lucruri placute si neplacute la Huawei. Un review sincer care sper ca te va ajuta in a-ti face o idee despre acest telefon.

Prima impresie despre acest telefon a fost geniala, totusi atunci cand sapi mai adanc gasesti intr-adevar si parti negative, si aici am sa le numar pe cele 3 parti negative care m-au deranjat pe mine. Design copiat de la Samsung, Lipsa serviciilor Google si lipsa jack-ului audio. In rest numai de bine, dar totusi cele enumerate de mine sunt decisive in a alege un telefon. Daca merita totusi sa cumparam sau nu acest telefon, veti afla la sfarsitul acestui review. Sa incepem! Review Huawei P40

Design Huawei P40

Sau mai bine zis, combinatie design S10 si S20 de la Samsung, pentru ca intr-adevar acest telefon are partea din fata, de la S10 si partea din spate de la S20, bine, acum nu spun ca telefoanele sunt indentice, insa seamana atat de mult, in cat chiar te face sa crezi ca este o combinatie intre aceste doua telefoane, un hybrid.

Si totusi imi place, cum arata, este o parte negativa a acestui review, design-ul telefonului, dar totusi imi place, este o placere vinovata, si asta pentru ca materialele sunt premium, se simte in mana un telefon premium atunci cand il folosesti.

Ca si marime stim ca avem un telefon de 6.1 inchi, dar pe care il putem folosi cu o singura mana extrem de usor, acest lucru probabil ca este gandit pentru publicul feminin.

In partea din fata, avem 2 camere, in partea stanga a ecranului, sus. Display-ul este mare iar spatiul dintre ecran si laterale este foarte mic, arata foarte dragut.

Pe partea din spate avem configuratia de 3 camere, cu un flash si inscriptionarea camerei. In partea de mai jos pe spate putem observa si logoul Huawei.

Arata bine, nu spun ca nu, eu am primit telefonul pe varianta Ice White, insa mai sunt disponibile inca 4 culori: Silver Frost, Blush Gold, Deep Sea Blue, Black.

Specificatii Huawei P40

Daca la design am avut de comentat, ei bine la specificatii am cuvinte de lauda, si chiar m-am indragostit de telefon pentru camera si hardware-ul puternic, dar totusi mai sunt mici scapari, cum ar fi ca pentru unii lipsa serviciilor Google pare a fi un dezavantaj, nu mai am ce spune, si jack-ul, dar care spre deosebire de serviciile Google, vine la pachet cu o rezolvare, o pareche de casti cu conectivitate USB-C.

Display

Sunt multumit de acest ecran, am avut o experienta buna privind clipuri pe YouTube la rezolutii mari, urmarind seriale si filme si jucand jocuri din App Gallery, nu am simtit nici o lipsa, la acest segment telefonul sta super.

Ecranul telefonului este unul OLED de 6.1 inch (91.3 cm2), ce reprezinta 86.3% din corpul telefonului, acestea ne sunt prezentate la rezoltuia 1080 x 2340 pixeli, 19.5:9 ratio.

Hardware

Pe partea de Hardware, nici nu prea am ce comenta, este clar ca s-a investit foarte mult pentru a acoperi lipsa serviciilor Google, asadar nu am simtit nici macar o lipsa, telefonul este fluent, eu am primit varianta cu 8GB ram, nu am folosit spatiul de stocare pentru ca totusi este un telefon in teste, insa am pus la lucru capacitatea memoriei RAM si chiar mi-a placut ce a iesit. Nu am avut parte de intarzieri, toata configuratia a fost bine pusa la punct.

P40 vine cu un Chipset HiSilicon Kirin 990 5G (7 nm+), CPU Octa-core (2×2.86 GHz Cortex-A76 & 2×2.36 GHz Cortex-A76 & 4×1.95 GHz Cortex-A55) si GPU Mali-G76 MP16.

la memorie avem 3 configuratii posibile: 128GB cu 6GB RAM, 128GB cu 8GB RAM si 256GB 8GB RAM

Oricare dintre aceste 3 configuratii vei avea, impruna cu Kirin 990 totul va merge genial.

La conecvitivate, dupa cum vedem de la chipset, avem 5G, deci, trebuie doar sa aveti acoperire iar telefonul vostru va beneficia de cele mai bune viteze.

Camera

Review Huawei P40 1 de 4

Camera principala a telefonului P40 este o configuratie de 3 senzori care impreuna reusesc sa scoata poze umitoare, si sa tinem cont ca nu vorbim de cel mai bun telefon din gama P40 evaluat la camera video. Merita sau nu cumparat telefonul, cand vorbim de camere video? Ei bine, da, cu siguranta.

Camera princiapla are 3 senzori cu urmatoarele specificatii specficatii de 50 MP Ultra Vision (unghi Wide Angle, diafragma f/1.9) + Cameră Ultra-Wide Angle de 16 MP diafragma f/2.2) + Cameră Telephoto de 8 MP (f/2.4 aperture, OIS)

Suporta inregistrare la rezoltuia 4K (3840 x 2160 pixeli) 60fps înregistrare video, rezolutia imaginilor facute cu acest telefon pot urca pana la 8192 x 6144 pixeli.

Nici camera frontala nu este deloc rea, avem o configuratie de 32 MP (diafragmă f/2.0) si o Cameră IR. De asemenea suport inregistrarea 4K la 60fps, dar la imaginie mai taiem iar rezolutia maxima este de 6528 x 4896 pixeli.

Camera este minunata, imi pare rau ca nu am apucat sa fac niste mai ok, dat fiind starea de urgenta nu am putut.

Software

Telefonul direct din cutie vine cu EMUI 10.1 bazat pe Android 10, acest software este foarte bine optimzat, si de cand a aparut mi s-a parut unul dintre cele mai bune, si acest lucru din cauza ca este simplu si aerisit.

Nu avem din pacate serviciile Google, personal, m-as descurca fara acestea insa utilizatorul de rand, fara sa vrea sa se complice cu altele nu s-ar descurca asa ca pentru acest review, acest lucru reperzinta un minus.

App Gallery este un magazin ce vine din ce in ce mai puternic din urma cu noi actualizari de aplicatii zilnic, cine stie, poate va ajunge sa aduca si Google pe platforma lor, acest lucru ar mai scade din probleme.

Baterie

Avem o baterie de 3.700 mAh, care din punctul meu de vedere este de ajuns pentru acest telefon, pentru ca intr-adevar nu avem un ecran foarte mare, iar eu nu am ramas niciodata fara baterie intr-o zi pe acest telefon, timp de o saptamana. Este adevarat ca nu am folosit 5G, insa cred ca este o baterie buna.

Din punctul meu de vedere, bateria este buna, insa nu strica un 4000, zic si eu. Avem o incarcare rapida HUAWEI Supercharge (max. 22,5 W), la care sunt atasate cablul și încărcătorul HUAWEI SuperCharge, fara cablu si incarcator nu veti putea beneficia de cele mai bune rezultate.

Functii si alte caracteristici

Localizare

GPS (bandă dublă L1 + L5), AGPS, Glonass, BeiDou (bandă triplă B1I + B1C + B2a),

Galileo (bandă dublă E1 + E5a). QZSS (bandă dublă L1 + L5), NavIC

NFC

Acceptă mod cititor, mod P2P, mod emulare card (SIM*, HCE)

SENZORI

Senzor gravitațional

Senzor amprentă

Senzor Hall

Giroscop

Busolă

Senzor de lumină ambientală

Senzor proximitate

Senzor gest

Senzor laser

Senzor de temperatură de culoare

CONȚINUTUL CUTIEI

Telefon (baterie încorporată) x 1

Încărcător x 1

Cablu USB de tip C x 1

Căști USB de tip C x 1

Ghid de pornire rapidă x 1

Instrument de extracție x 1

Card de garanție x 1

*Poate varia pe alte piețe. Contactați partenerul de vânzări local pentru o listă mai detaliată.

Rezistenta la apa si praf.

Pret, disponibilitate si concluzii

In acest moment, Huawei P40 are un pret de 3.299 pe eMAG, iar in mai multe magazine din tara avem pretul de 3.799 LEI, cu siguranta pe parcurs va mai scadea.

Vezi Pret eMAG

Raportat la pretul de 3.299 de lei, telefonul poate fi cea mai buna alegere in acest segment de pret, il recomand in special pentru camera foto/video, de asemenea si pentru hardware-ul impresionant.

Review Huawei P40: Mai jos aveti si o nota de la mine pentru acest terminal, voi ce parere aveti?