Anuntat pe data de 4 martie si lansat pe 12 martie, Huawei P40 Lite E este un telefon de buget cu aspect premium pe care l-am testat o saptamana pentru a oferi astazi un review pentru cei ce vor sa cumpere acest telefon, dar si pentru pasionati.

Telefonul vine cu avantaje si mici dezavantaje, despre aceste lucruri vom vorbi astazi, iar la final vom face o concluzie cu privire la lansarea celor de la Huawei.

Telefonul poate fi achizitionat de pe eMAG, Cel.ro, Evomag si alte magazine la pretul de pornire de 800 de lei. Sa incepem!

Huawei P40 Lite E Design

Review: Huawei P40 Lite E 1 de 4

Telefonul vine cu un ecran foarte frumos, si mare, acesta are 6.39 si este numit, Display Punch FullView2.

Deasupra acestui paragraf veti gasi o galerie cu aspectul acestui telefon, care din punctul nostru de vedere, telefon arata destul de premium la pretul de 800 de lei, cand il iei in mana nu pare a fi un telefon foarte ieftin.

Varianta testata de mine este Aurora Blue, totusi acest telefon se poate gasi si pe varianta negru, din punctul meu de vedere varianta testata de mine arata foarte bine, combinatia de culori este foarte interesanta.

Pe spate si pe laterale telefonul este colorat, pe spate avem sticla iar pe laterale avem un plastic, ce pare a fi din policarbonat. Tot pe spate se afla si senzorul de amprenta care este foarte rapid, avem si o configuratie de camere despre care vom vorbi mai jos.

Pe laterale avem butoanele on/off, de volum up si down, de asemenea in partea inferioara a telefonului regasim un jack de 3.5mm, o intrare micro usb 2.0, un difuzor si un microfon.

Pe partea din fata a telefonului vedem o camera selfie in contul din stanga sus, ecranul este foarte clean, si iti ofera spatiu sa te uiti la filme, sa te joci, etc.

Ca si design, dupa cum am spus, telefonul are un aspect premium la banutii pe care ii puteti oferi, din punctul meu de vedere acesta este cel mai mare atu al acestui telefon designul.

Huawei P40 Lite E Functii

Huawei P40 Lite E vine cu Android 9, EMUI 9 pe cutie insa in functie de zona in care sunteti inca de la prima aprindere a telefonului acesta isi poate face update la Android 10, EMUI 10.1, spun asta pentru ca telefonul primit de mine pentru review are deja Android 10, deci probabil asa veti avea si voi.

Din pacate acest telefon nu vine cu NFC, deci nu il putem folosi pentru plati contactless, si nici pentru transferuri rapide.

Din fericire avem jack-ul de 3.5mm, presupun ca oricum nici nu se punea problema sa nu il avem pe un telefon de buget, oricum, la cum se misca lucrurile e bine ca totusi il avem.

Nu avem incarcare rapida, dat fiind faptul ca avem un incarcator de 10W cu 2 amperi, la pachet cu un cablu USB 2.0, deci acest fapt constituie un dezavantaj pentru mine, si probabil puteam vedea un USB tip C, chiar daca este un telefon de buget.

Dupa cum va asteptati, probabil, telefonul nu vine cu serviciile Google, versiunea de android folosita pentru software este una open source fara serviciile Google. Acest lucru ii va costa pe cei de la Huawei, dar totusi stim ca nu este ceva intentionat.

Huawei P40 Lite E Performanta

Display

Avem un ecran IPS LCD de 6.39 inch, numit Display Punch FullView2, acesta este performant ce suporta pana la 16M de culori, rezolutia telefonului este 720 x 1560 pixels, 19.5:9 ratio (~269 ppi density).

Din fericire ecranul se descurca foarte bine si la lumina puternica a zilei, intr-o incapere mai intunecata este suficient sa dati luminozitatea aproape de minim si va fi de ajuns pentru a vedea informatiile de pe ecran, din punctul meu de vedere este un ecran frumos si optimizat.

Specificatii

Daca la functii am avut ceva de comentat pentru ca nu avem NFC, USB-C si serviciile Google, ei bine la performanta, raportat la pretul pe care il are acest telefon, nu avem ce comenta, pur si simplu pe acest telefon putem rula orice joc al momentului, vine cu o configuratie foarte rapida si stabila.

Telefonul celor de la Huawei vine cu un processor Hisilicon Kirin 710F (12 nm), Octa-core (4×2.2 GHz Cortex-A73 & 4×1.7 GHz Cortex-A53) impruna cu 4GB Ram si 64 GB de stocare ce poate fi marita cu ajutorul unui card microSD de pana la 512 GB.

Configuratia de mai sus ne va ajuta sa avem un telefon foarte fluent si optimizat pentru jocuri si aplicatii de ultima generatie.

Camera

Am fost cu totul surprins ca acest telefon vine cu 3 camere pe spate destul de puternice, este vorba de un senzor de 48 MP wide, 8 MP ultra-wide si 2MP senzor de adancime.

Pozele ies foarte bine, mai ales cand avem o lumina adecvata, nu este Huawei P40 Pro sa ne asteptam la poze foarte bune si nocturn, insa pentru ceea ce platim la configuratia de camere principale primim de ajuns.

Camera selfie, este compusa dintr-un senzor de 8mp, puteam avea o configuratie mai buna, insa pe partea din spate aveam cat si pentru cea din fata a telefonului.

Ambele configuratii de camere pot filma pana la 1080p in 30 de cadre pe secunda. Cred ca acest lucru s-ar putea remedia dintr-un update, cel putin pentru camera principala pentru ca din punctul meu de vedere ar putea face filmari si la 60fps.

Din pacate nu am putut face poze pentru a le prezenta, dat fiind pandemia de coornavirus, nu am putut iesi pentru a face o galerie foto.

Baterie

Avem o baterie foarte interesanta de 4000 mah, deci o autonomie de o zi fara probleme, din pacate, am mentionat si la functii, ca nu avem incarcare rapida, deci aceasta baterie se va incarca in 2 ore, 2 ore jumate.

P40 Lite E: Pret

Pretul telefonului Huawei P40 Lite E este de 800 de lei la lansare, si din punctul nostru de vedere este unul extrem de bun, daca va doriti acest telefon il puteti cumpara pentru acest pret care cu siguranta oricum va cobara in urmatoarele luni.

P40 Lite E: Concluzie

Daca este sa ne gandim la solutiile de telefoane sub 1000 de lei, cu siguranta P40 Lite E ar fi alegerea perfecta, cel putin din punctul meu de vedere arata extrem de bine si se misca la fel.

Daca totusi avem un buget mai maricel, de maxim 1500 lei, va recomand sa cumparati P40 Lite, varianta cu 4 camere.