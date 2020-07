Review Huawei P40 Lite, cel mai bun mid-range 2020?

Marian

Review Huawei P40 Lite Huawei P40 Lite

Huawei P40 Lite este poate cea mai buna alegere in materie de smartphone de buget mid-range in 2020, cel putin pana in momentul in care public acest articol, ofera o calitate superioara in comparatie cu alte telefoane din acest segment de pret, mai ales cand vine vorba de camere sau de design.

Huawei P40 Lite este poate cea mai buna alegere in materie de smartphone de buget mid-range in 2020, cel putin pana in momentul in care public acest articol, ofera o calitate superioara in comparatie cu alte telefoane din acest segment de pret, mai ales cand vine vorba de camere sau de design.