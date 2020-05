Huawei p40 Pro 5G Oferta eMAG 4.599 LEI Verifica

Review Huawei P40 Pro, despre asta vorbim astazi, si despre ce avem mai bun si mai rau de la un Huawei P40 Pro, o parere sincera pe care mi-o asum, acest telefon are cea mai buna camera foto/video de pe piata, in momentul de fata.

Pentru inceput tin sa precizez ca am avut telefonul in teste pentru o saptamana, voi il puteti cumpara de pe eMAG, la cel mai mic pret, sau de pe alte magazine, vedeti disponibilitatea in mai multe magazine in acest articol.

Pe scurt, mi-a facut o mare placere sa testez acest telefon, acesta ar fi optiunea mea in bugetul in care se afla, Samsung a fost intrecut cu mult la camere, iar iPhone devine din ce in ce mai patetic, nu fac acum propaganda Huawei pentru ca imi trimit ei telefoane pentru testare, insa vorbesc despre ce am testat si ce am citit din review-urile altor persoane si site-uri ce se ocupa special cu acest lucru. Pentru prima parte a anului 2020, Huawei P40 Pro ramane alegerea mea perfecta.

Totusi, acest telefon nu vine numai cu lucruri bune, trebuie sa tinem cont si de partile rele, mai jos vom vorbi despre Design, Display, Performanta, Camera si multe altele, te invit sa citesti acest review, iar daca iti place poti sa il distribui mai departe. Sa incepem! Review Huawei P40 Pro!

Design si Display Huawei P40 Pro

Detalii tehnice:

158,2 x 72,6 x 9 mm

209G

IP68 rezistență la apă și praf

Full HD + de 6.58-in (2.640 x 1.200), raport aspect 19.8: 9

Punct de perforare AMOLED

Rata de reîmprospătare 90Hz

Stiu, in review-ul cu P40, standardul seriei, am criticat faptul ca telefonul seamana cu altele de la Samsung, imi asum. Insa am mai spus ca mie imi place, iar in acest articol am sa vorbesc strict de parerea mea.

Unul dintre punctele forte ale telefonului este ca arata foarte premium, display-ul este curbat in toate cele 4 laturi, ceea ce il face extrem de aratos, un design unic ce poate fi pe gustul tuturor. Si chiar daca vorbim despre un telefon cu display-ul curbat in toate laturile, acesta are o ergonomica fantastica.

Un aspect important pe acest smartphone este prezenta gesturilor care se utilizeaza grozav, nu exista nici o incomodare, si acest aspect este foarte important pentru ca foarte multi producatori se bat pentru a face aceasta caracteristica, a gesturilor cat mai accesibila pe telefoanele lor, aici datorita ecranului foarte bine optimizat pentru acest lucru, este o placere sa navighezi cu ajutorul gesturilor. Review Huawei P40 Pro

Am avut ocazia sa tin si alte telefoane de top in mana, este foarte important ca telefoanele sa se foloseaca cu usurinta, ei bine P40 Pro este de-a dreptul cel mai interesant telefon la acest aspect, pur si simplu este o placere sa il tii in mana, greutate, marimea si constructia laterala de aluminiu, iti da o senzatie foarte premium si deloc incomoda, trebuie neaparat sa mergeti in magazine pentru a testa pe propria piele acest lucru, cu siguranta veti fi uimiti de cat de ergonomic este acest telefon.

Butoanele de pe margine, in partea dreapta a telefonului sunt si ele din aluminiu si se simt precise. Blaster-ul infrarosu si microfonul din partea de sus al dispozitivului sunt bine aliniate, acelas lucru pot spune si despre partea de jos al telefonului unde regasim portul USB-C, un alt microfon, difuzorul si tavita sim a dispozitivlui. La acest aspectul totul se simte calculat, simplu si modern.

Telefonul este evaluat ca fiind unului IP68 si asta inseamna ca respecta standarde ridicate la rezisteanta de praf si apa, si asta pentru a va linisti ca telefonul dumneavoastra de peste 1000 de euro, este rezistent. Deci puteti inota fara grija, si puteti sa il stropiti in limita bunului simt iar acest P40 Pro-ul tau nu va avea de suferit. Review Huawei P40 Pro

Huawei P40 Pro, are o rata de improspatare de 90Hz, iar vizionarea unor filme, sau a oricarui continut media pe panoul AMOLED de pe acest terminal este o placere pacatoasa. In ciuda dimensiunilor care ar putea sa vi se para ciudat, fata de alte telefoane de la Huawei, acesta este cel mai bun display vazut vreodata pe un telefon de la Huawei, si zic asta dupa ce mai multi prieteni si-au cumparat P30 si P30 Pro, am apucat sa le testez, iar de varianta de anul acesta am fost cu adevarat uimit de calitatea display-ului. Unghiurile de vizualizare sunt superbe, cu o schimbare de culoare mică sau deloc la inclinarea dispozitivului in afara axei. La o luminozitate susținută de peste 440 de nits, nu este peste alte telefoane de top, dar mi s-a parut suficient de luminos pentru a fi vizualizat in lumina directa a soarelui. Am testat acest lucru intr-o zi insorita in gradina, ca de, ce sa faci in carantina daca nu sa testezi telefonul cat de luminos este la o stralucire puternica a soarelui. 🙂

Si daca v-ati gandit ca vorbesc numai de bine, ei bine va inselati, de fapt, am sa ii cert un pic pe cei de la Huawei ca au lasat garda jos in fata concurentei si au optat pentru un display de 90Hz, in loc de unul de 120Hz, mai lipseste si Quad HD, de asemenea la soare ecranul este foarte puternic, insa pe margini, datorita luminozitatii acesta capata anumite umbre pe stanga si dreapta, bine-inteles, testat in conditiile de zi foarte insorita, si aceste umbre nu sunt deranjante, dar sunt acolo. Aceste nu sunt probleme importante ce te-ar deranja intr-o utilizare de zi cu zi, dar totusi unii cumparatori foarte pretentiosi s-ar putea sa opteze pentru alt dispozitiv. Scuze Huawei!

Performanta si Hardware

Detalii tehnice:

Chipset HiSilicon Kirin 990 Octa-core 5G

8 GB RAM

256 GB stocare

Slot pentru nano-sim

Baterie de 4.200mAh

40W SuperCharge cu cablu

27W SuperCharge wireless

27W wireless, incarcare inversa.

Anul trecut pe P30 Pro am avut specificatii similare, aici vorbind despre chipset HiSilicon Kirin 990 care este la performanta similar cu Snapdragon 855, cand vine vorba de CPU, dar mai putin performant cand vorbim de GPU, de asemenea la fel ca pe P30 Pro, aici avem 8GB ram, deci performanta oare cum similara cu 2019.

Daca despre CPU nu ne putem plange pentru ca telefonul se misca foarte bine, ei bine pe forumuri unii gameri de smartphone, se plang de unele probleme, uneori jocuri precum PUBG Mobile sau Fortnite mai dau crash, iar noi deducem ca acest lucru se intampla datorita GPU-ului, care pe viitor, trebuie sa aiba un upgrade in urmatoarea generatie Kirin, asta daca Huawei vrea sa tina pasul cu cerintele si trendul in care merg aceste terminale.

De asemenea cei pasionati de specificatii ar putea fi putin dezamagiti de P40 Pro atunci cand vor vedea doar 8 GB Ram in loc de 12 sau 16, asa cum sunt telefoane de top, disponibile pe piata in acest moment.

Huawei p40 Pro vine cu 5G cu banda de pana la 60GHz, si asta datorita lui Kirin 990 5G, acesta este si foarte eficient in privinta consumului de energie pentru ca este complet integrat in GPU, acest terminal fiind mai eficient si decat alte configuratii de la Qualcomm in privinta 5G-ului.

Deblocarea telefonului cu ajutorului senzorului de amprenta de sub ecran este acum cu 30% mai rapida in comparatie cu P30 Pro, cel putin asta sustin cei de la Huawei, nu am testat P30 Pro in aceasta situatie, insa cu siguranta acest senzor este foarte rapid pentru ca mi-a inregistrat amprenta in cateva hit-uri, iar telefonul se deblocheaza instant.

Deblocarea faciala este de asemenea foarte rapida, avem chiar si un senzor infrarosu care ajuta utilziatorul sa deblocheze telefonul pe intuneric.

Huawei si-a facut o obisnuita sa creeze telefoane puternice ce pot fi folosite pe o perioada indelungata de timp, eu detin un Huawei Mate 20, stiti ca este destul de vechi, dar inca functioneaza impecabil. Acest telefon cu siguranta ar putea fi o alegere perfecta pentru urmatorii 2 sau chiar 3 ani, atunci cand vine vorba de performanta.

Vorbind despre baterie, in una dintre cele 7 zile de testare a telefonului, m-am gandit sa il folosesc la maxim, sa ii instalez jocuri cu grafica puternica, sa dau luminozitatea la maxim si sa ma folosesc de cea mai inalta rata de reimprospatare a ecranului. Cat credeti ca a durat toata distractia? Ei bine in jur de 8 ore, si sa nu uitam ca ceea ce am facut eu nu este o utilizare obisnuita, nici pentru un gamer sau pentru cineva care consuma continut media in exces, acest lucru m-a determinat sa fac niste aproximari, si cu siguranta va pot spune ca telefonul va tine mai bine de 10 ore daca il folositi in regim de gaming, sau sa consumati continut media in mod obsinuit, in utilizare de zi cu zi, puteti avea parte de o autonomie de 2 zile. – Review Huawei P40 Pro

In cutie avem un incarcator de 40W, iar acest lucru ne va ajuta sa incarcam bateria, complet, de la 0, in 74 de minute. Incărcarea wireless 27W este de asemenea acceptata, desi nu am putut testa incărcarea wireless din cauza lipsei de disponibilitate hardware.

Camera: Cu adevarat magnifica

Specificatii tehnice:

Senzor Principal: 50MP RYYB, f / 1.9, 23mm

Ultra-wide: 40MP, f / 1.8, 18mm

Tele: 12MP RYYB, f / 3.4, 125mm

Time of flight: (ToF)

Selfie: 32MP, f / 2.2, 26mm

Ultra HD / 4K la 60 fps (față și spate)

720p HD la 7680fps

1080p Full HD la 960fps

Samsung, Apple, Xiaomi? Nu, cea mai buna camera de pe un dispozitiv din 2020, lansat pana in momentul de fata nu este pe nici unul dintre dispozitivele de la una dintre companiile enumerate anterior, aici vorbim despre o caracteristica iconica deja de la Huawei, camera foto, care a fost foarte mult perfectionata pentru Huawei P40 Pro. Avem un senzor principal de 50MP, unul ultra lat de 40MP, un tele 12 MP si un senzor ToF, aceata configuratie de camere este dea dreptul impresionanta. Pe fata la fel avem un senzor selfie 32MP, telefonul poate inregistra 4K la 60FPS, Full HD la 960 si HD la 7680. Practic cea mai buna configuratie de pe piata, si nu o spun doar eu, ci si expertii de la dxomark, a caror meserie este sa testeze camere de telefoane, deci daca nu mergeti pe increderea mea, puteti merge pe a lor, dar totusi, cel mai bine pe propria testare, cu siguranta veti ajunge la aceleasi pareri daca nu sunteti intr-un mod fanatic indragostit de o alta companie.

Poze Geeki cu P40 Pro 1 De 4 - +

Mai sus aveti o galerie cu imagini caute cu Huawei P40 Pro, tin sa mentionez ca imi pare extrem de rau ca nu absolut toate imaginile sunt facute de mine, pentru ca pe timpul carantinei am avut foarte putine ocazii pentru a surprinde peisaje si lucruri interesante, asa ca am ales si imagini de la dxomark in care puteti vedea cu exactitate cum se comporta camera video. Eu am testat-o pe pielea mea, este extraordinara.

Din perspectiva zoom-ului, este aceeasi configurație de 5x periscop optic și 30x digital de la P30 Pro. De data aceasta, însă, senzorul a fost modernizat la RYYB de 12MP, care îmbunătățește drastic cantitatea de detalii capturate în fotografiile cu zoom. Mai ales atunci cand vom avea o cantitate mare de lumina, rezultatele zoomului optic sunt superbe. Cu toate acestea, atunci cand treceti sub un anumit nivel de lumină, software-ul trece la camera principală si decupeaza digital. Acest lucru duce la imagini sensibil mai slabe, desi sunt in alt mod relativ bune.

Modurile de portret si diafragma nu aveau nevoie de prea multe modificări. Huawei a perfectionat aceste functii si acum sunt mult mai bune. Rezultatele din modul portret facute cu P40 Pro nu dezamăgesc.

Fotografia pe timp de noapte a reprezentat un punct forte pentru Huawei, iar P40 Pro nu se abate. Senzorul RYYB pare sa ajute foarte mult la captarea detaliilor, iar P40 Pro poate vedea cu adevarat in intuneric cu modul sau de noapte.

Am spus-o de mai multe ori si voi continua sa o spun: aplicația foto de la Huawei este de departe cea mai buna de pe piata. Există un echilibru perfect între usurinta de utilizare si o incarcare a funcțiilor si a setărilor.

Poze facute cu P40 Pro sursa dxomark 1 De 3 - +

Ca si concluzie, am avut ocazia sa testez aceasta camera in toate modurile posibile, noaptea ziua, cu focus, fara, selfie si multe altele, nu am facut o galerie speciala cu acestea si am resetat telefonul inainte de a salva imaginile, fiind personale anumite imagini am ales sa nu le postez in acest articol, insa pe langa anumite imagini surprise de mine in galeria de mai sus, am oferi si imagini facute de profesionisti adevarati ce au testat acest telefon. Pe viitor ne straduim sa aducem si noi astfel de materiale, sa se termine cu pandemia si vom merge in locuri extraordinar de frumoase si vom capta imagini superbe pentru cei ce ne citesc review-urile.

Software: Chiar si fara serviciile Google este superb.

Detalii tehnice:

EMUI 10.1

Android 10

Huawei P40 Pro are EMUI 10.1, direct din cutie, soft bazar pe Android 10, dar fara aplicatiile Google, adica Google Play si majoritatea. Dupa cum stim, softul este foarte indragit in comunitatea Huawei, dar tot atat de urat de catre rivali, pentru ca exista un sambure de adevar aici, si anume ca majoritatea companiilor chinezesti incearca sa imite iOS, si fac asta datorita ca intr-adevar sistemul de operare de la iPhone este in continuare cel mai aratos de pe piata.

Huawei AppGallery inlocuieste Google Play Store. Acest lucru este destul de enervant pentru cei din Occident care folosesc aplicatii precum Twitter, Instagram si YouTube, deoarece acestea nu sunt disponibile în AppGallery.

Exista cateva modalitati de a folosi, totusi anumite aplicatii care nu sunt disponibile in AppGallery. Puteți utiliza Phone Clone pentru a transfera aplicații de pe dispozitivul Android sau iOS existent. Puteti utiliza, de asemenea magazine de aplicații terte, precum APKPure sau magazinul de aplicatii Amazon. În cele din urma, puteti instala APK-uri individuale de pe site-urile APK, servicii precum Whatsapp și Facebook. Descarcarea APK-urilor este cea mai reușită metodă, dar nu exista nicio garantie ca APK-urile pentru aplicatii vor functiona o data instalate. Review Huawei P40 Pro

Puteti de asemenea sa utilizati browser-ul pentru a naviga pe internet prin serviciile utilizate frecvent precum YouTube, Twitter si asa mai departe, puteti fixa si o scurtatura pe ecran, dar nu va va fi oferita o experienta precum utilizarea aplicatiilor native.

Huawei se lupta in continuare pentru a primi sustinerea dezvoltatorilor de aplicatii, ba chiar ofera si bani pentru acest lucru. Din punctul meu de vedere este super, pe piata in momentul de fata avem doar 2 jucatori importanti, iar acestia par sa se inteleaga foarte bine, Microsoft a disparut de mult, iar utilizatorul de rand poate avea probleme pe viitor, este foarte bine sa avem cat mai multe alternative, sa avem de unde alege, sa avem concurenta, asta va ajuta la calitatea produsului oferit utilizatorului.

Multe aplicatii nu vor rula fara serviciile Google

Multe aplicatii sunt dependente functionarii cu Google Services, acest lucru va impiedica functionalitatea pe Huawei P40, in Romania avem foarte multe aplicatii romanesti, in special bancare, mai jos am sa va las o lista (foto) cu aplicatii romanesti disponibile in Huawei AppGallery.

Din punctul meu de vedere, trebuie exploatat si Huawei AppGallery, cine o va face din timp va avea de castigat, este o piata de desfacere foarte mare, iar cine ajunge aici va fi promovat de catre companie pentru a-i face si pe altii sa ajunga aici. Aplicatii precum WeGo sunt disponibile in AppGallery pentru a inlocui Google Maps, Netflix poate fi descarcat dintr-o sursa terta, si asa mai departe, dar nu toti utilizatorii de rand vor vrea sa se complice sa faca acest lucru, si acest aspect este important, speram ca tot mai multi dezvoltatori sa se alature in magazinul AppGallery. Review Huawei P40 Pro

Nu sunt eu in masura sa spun acest lucru cu precizie, insa cu siguranta daca in mai, anul trecut Huawei nu intampina restrictii, anul acesta, in aceasta luna vorbeam despre aceasta companie ca fiind in varf la nivel mondial pe partea de telefoane mobile. Asta ca o mica paranteza.

Huawei P40 Pro Specificatii complete

Display Display – diagonala: 6.58 inchi

Display – rezolutie: 2640 x 1200 pixeli

Display – tehnologie: OLED, 90 Hz

Display curbat: – Camera Camera principala: 50MP+40MP+12MP+3D

Camera frontala: 32 MP f/2.2 + Depth

Inregistrare video: da

Flash: da, LED Flash Caracteristici speciale 1: Face Unlock

2: rezistent apa si praf IP68

3: Fast Wireless Charging 15W

4: fingerprint/gesture/gravity/infrared senzor

5: RO-Alert: actualizare la ultima versiune de software Retea si conectivitate conectivitate/viteza: 5G

Wi-Fi: da

Bluetooth: da

NFC: da

Modul GPS: da

Conectivitate eSIM: nu Performanta Model Procesor: Huawei Kirin 990 5G

Numar nuclee: 8

Frecventa maxima: 2.86 GHz

Sistem de operare: EMUI 10 (based on Android 10)

Memorie RAM: 8 GB

Spatiu de stocare: 256 GB

Slot card memorie: da, NM, pana la 256 GB Baterie Autonomie in convorbire: pana la 37 ore in 3G

Autonomie in stand by time: pana la 441 ore in 3G

Baterie detasabila: nu

Tip mufa incarcare: USB Type-C

Wireless charging: da

Capacitate baterie: 4200 mAh Conectivitate 5G: da

4G+ eSIM: nu

5G eSIM: nu Altele Dimensiuni: 158.2 x 72.6 x 8.95 mm

Greutate: 209 g

Tip mufa casti: USB Type-C

Tip SIM utilizat: nanoSIM

Dual SIM: da

Pret si concurenta

Huawei P40 Pro – 8 GB RAM si 265 GB ROM – 4.599 LEI la EMAG.

UPDATE: CADOU Casti wireless Huawei FreeBuds 3, Shark Black

Punctul de pret al P40 Pro il pune în concurenta directa cu versiunea 5G a lui Galaxy S20 de la Samsung (4.799 LEI), Galaxy S20 Plus (4.499 LEI), precum si iPhone 11 Pro de la Apple (5.229 LEI). Din punct de vedere hardware, P40 Pro se mentine foarte bine. Cu toate acestea, daca luati in considerare situatia cu aplicatiile, nu va puteti astepta la un succes foarte mare pe piata occidentala si asta o spun cu parere de rau pentru ca cel putin la categoria camera foto, este superb.

Review Huawei P40 Pro: Concluzie

Cu un display minunat, o constructie solida si un design foarte modern si premium, Huawei se claseaza in topul celor mai bune telefoane 2020, si cu siguranta este pe podium, nu am testat inca celelalte telefoane si anul nu s-a terminat, dar pana acum Huawei este alegerea perfecta. Si sa nu credeti ca am uitat de configuratia acea incredibila de camere, da este satisfacator. Daca m-ai pune sa aleg intre un S20+ si un P40 Pro, cu siguranta a doua varianta este ceea aleasa de mine, totusi multi nu o vor alege din cauza aplicatiilor lipsa de la Google, si nu mai ma plang despre asta, m-am plans deja mai sus, cu aplicatiile Google acest telefon nu avea nici macar concurenta, pentru ca performanta are, chiar daca nu are cele mai bune specificatii, poti face orice cu acest telefon, camera foto este cea mai buna, design cel mai aratos. Ce mai vreti? A, da, aplicatiile Google. 🙁

Din punctul nostru de vedere acest telefon este alegerea perfecta, iar despre aplicatiile Google, ce sa spun, exista moduri in care le putem instala si pe acestea intr-un final.

Review Huawei P40 Pro. Acesta a fost review-ul meu, sper ca v-a placut, v-a oferit o imagine despre cum se prezinta acest telefon, si daca aveti informatii, intrebari, sau alte adaugari, va asteptam la rubrica de comentarii.