Review: Huawei Watch GT 2e – Alegerea ideala pentru un ceas inteligent

Huawei Watch GT 2e este primul smartwatch care a intrat pe mainile noastre in materie de testat produse la Geeki, si pe calea aceasta tin sa le multumesc celor de la Huawei ca au trimis produsul pentru testare fara nici o conditie, ne vom spune o parere personala cu privire la acest dispozitiv si speram noi sa iti faca o idee de ce poate sa faca GT 2e.

Am tinut sa fac aceasta introducere pentru ca deja au venit mesajele cu “le faci reclama celor de la Huawei”, nu, nu suntem platiti de nimeni pentru notele pe care le oferim, si nu testam produse exclusiv doar de la o firma, practic testam orice ne trece prin mana in materie de terminale tech, gadget-uri, telefoane si tot asa.

Sa trecem la ceasul nostru inteligent despre care vom vorbi astazi, am primit acest smartwatch in urma cu doua saptamani, deci am avut ceva timp sa il testez si chiar sa il epuizez din punct de vedere al autonomiei, l-am folosit atat la alergat, bicicleta, cardio cat si la exercitii de forta cu gantere.

Sa incepem review-ul!

Design: Simplu si minimalist

Ce nu mi-a placut in mod deosebit a fost cureaua pe care am primit-o la teste, insa dumneavoastra puteti cumpara acest ceas in mai multe variante, eu am testat acest ceas pe “mint green”, un verzui.

Facand abstractie de aceasta curea care poate fi comandata pe negru, rosu sau alb, am cuvinte de lauda pentru acest ceas pentru ca arata intr-adevar foarte bine.

Cureaua pe care am primit-o are gauri ce iti ajuta “mana sa respire” mai bine, practic nu vei traspira la fel de mult ca si cum ai fi purtat o curea traditionala de piele, dar daca nu ma insel la un service autorizat veti putea schimba cureaua dupa cum doriti.

Din punct de vedere vizual, formele sunt atent alese pentru a se potrivit eficient pe mana, nu jeneaza in nici un fel nici dupa o folosire indelungata.

Caracteristici/Functii

FUNCTII

Activitate monitorizata Pasi, Distanta parcursa, Calitatea somnului, Monitorizare ritm cardiac, Eficienta somnului, Respiratia, Calorii arse Functii GPS, Timer, Calendar, GLONASS, Apeluri primite, Notificari aplicatii, SMS-uri, Stopwatch

Acest ceas se conecteaza cu aplicatia “Health” de la Huawei, aceasta poate fi descarcata de pe magazinul Google, sau din Appgallery in cazul in care ai un Huawei, de asemenea, majoritatea telefoanelor de la Huawei vin deja cu aceasta aplicatie preinstalata, trebuie doar sa ii faceti un update.

Avem diferite functii, printre cele mai folositoare sunt: Monitorizarea ritmului cardiac, monitorizare somn si stres, modul de activitati, in care veti avea diferite sporturi si activitati.

La functii avem si always on display, in cazul incare dorim ca acest ceas sa stea mereu aprinsa, de asemenea putem seta ca display-ul sa se aprinda doar atunci cand ridicam mana si dorim sa vedem detalii despre timp, notificari si chiar ritm cardiac.

Nu am testat integrarea acestui ceas in alte aplicatii, dat fiind faptul ca in aplicatia Health de la Huawei am gasit cele necesare.

Utilizare

Dupa cum am spus si mai sus, putem utiliza smartwatch-ul in diferite activitati precum sporturi solicitate cat si in cele nesolicitate precum mersul pe jos iar acesta va fi monitorizat

Ce am folosit si mi-a placut cel mai mult a fost inregistrarea activitatilor fizice usoare, precum alergatul, de asemenea ritmul cardiac a fost monitorizat intr-un mod frecvent si am primit notificari atunci cand a fost cazul.

Am scos o saptamana jumate de utilizare in mod constant cu display-ul pornit mereu, probabil se putea si mai bine, daca dezactivam always on display.

Performanţă

Huawei ne ofera ceasuri inteligente de cativa ani, si mereu am avut plusuri la noile lansari, astazi la Huawei Watch GT 2e avem urmatoarele specificatii:

Display Digital Tip display AMOLED Dimensiune display 1.39 inch Stil display Rotund Conectivitate Bluetooth 5.1 Frecventa procesor 2.4 GHz Capacitate memorie RAM 16 MB Capacitate stocare 4 GB Tip baterie Li-Ion Capacitate baterie 455 mAh Autonomie 158 h Tip incarcare Magnetic

De asemenea acest ceas inteligent vine cu o multime de senzori pentru a inregistra rezultatele cat mai precis.

Senzori Barometru, Gyroscope, Senzor de lumina ambientala, Senzor de proximitate, Senzor geomagnetic, Optical HRM (Heart rate monitor), Accelerometru, Capacitive

Huawei Watch GT 2e: Pret si concluzie

Acest ceas il gasim la 799 de lei in oferta eMAG, de asemenea si in alte magazine precum Altex, evoMAG sau Cel.ro, pretul acestui smartwatch este similar.

Raportul dintre pret si calitate este cat se poate de vizibil ca fiind unul bun, avem performante premium, aspect elegant iar acest ceas se potriveste oricui, fie ca este foarte activ din punct de vedere fizic fie ca nu, ceasul ofera un aspect elegant si este foarte cpabil.

In comparatie cu alte smart watch-uri de pe piata, acesta a sarit in evidenta prin faptul ca este foarte comod si il putem achizitiona la un pret bun, daca detii acest ceas si ai o parere despre el puteti publica la rubrica de comentarii o recenzie, de asemenea, in testarile noastre de 2 am incercat sa scoatem acest ceas din pepeni cu diferite activitati si teste, tu ce parere ai despre Huawei Watch GT 2e?