Review: Huawei Wifi Mesh, elegant si cu o acoperire mare

Huawei Wifi Mesh a fost lansat de curand in Romania si cu siguranta isi va gasi locul in multele din locuintele romanilor, am primit si noi Wifi Mesh pentru review, iar astazi vom vorbi despre acesta, despre design, conectivitate, eficienta, functii, parti pozitive si parti negative.

Nota: Produsul vine cu avantaje si dezavantaje sesizabile despre care vom vorbi in acest articol, Huawei Wifi Mesh a fost primit in teste si acest articol nu este controlat, sponsorizat sau planificat de catre compania Huawei care ne-a oferit produsul in teste pentru o perioada de 2 saptamani.

In review-ul de astazi voi incerca sa raspund la intrebarile cele mai comune cand vine vorba de Huawei Wifi Mesh, l-am testat cateva saptamani si din acest articol veti intelege daca acest produs este bun, este usor de instalat sau daca se merita achizitionarea acestuia. Sa incepem!

Design

Huawei WiFi Mesh este un turn cilindric foarte elegant, cu un finisaj alb mat și fără alte detalii. Fiecare unitate are 21 cm înălțime, puțin peste 10 cm în diametru și cântărește 580 g, ceea ce transmite o senzație de încredere și robustețe.

În partea de jos există un indicator luminos, care rămâne aprins în albastru în timp ce routerul funcționează. Trece la roșu la momentul pornirii sau când nu exista semnal la internet, ori configurarea nu a fost facuta. În partea de sus se află antena NFC, care permite conectarea rapidă la Wi-Fi pentru cei care se apropie cu telefonul de turn.

În spate sunt patru porturi de rețea, unul WAN și trei rețele LAN, ceea ce este o surpriză excelentă, deoarece routerele mesh au de obicei doar două porturi. Acolo puteți găsi și conectorul de alimentare și butoanele de resetare și pornire / oprire.

Pe partea din față a produsului nu există altceva decât logo-ul Huawei și butonul H, care servește la activarea modului de asociere cu alte turnuri.

Un detaliu care mi-a plăcut este că, cablurile de alimentare sunt albe, ceea ce ajută la disimularea încurcăturii firelor. El nu are „un design de router” și poate arăta grozav în sufrageria casei tale.

Instalare

Oricine vede o cutie cu trei routere trebuie să creadă la prima vedere că procesul de instalare este complicat, dar nu chiar. Este necesar să utilizați aplicația Huawei SmartHome pe iOS sau AI Life pe Android și apoi să urmați pașii indicați. Eu am testat si fara aplicatie si totul a fost in regula.

Huawei Wifi Mesh

Puteți alege oricare dintre turnuri pentru a fi unitatea conectată la modemul operatorului, printr-un cablu de rețea. De acolo, pur și simplu conectați unitățile wifi la priză pentru a le conecta și apoi continuați cu setările generale din aplicație.

Functii

Huawei WiFi Mesh nu este un router plin de funcții software și se remarca prin elementele de bază: în aplicația mobilă, este posibil să configurați controlul parental pentru timp, QoS (cu posibilitatea de a limita viteza unui dispozitiv), temporizator pentru Wi-FI, VLAN-uri pe porturile de rețea pentru echipamente VoIP sau IPTV și … numai.

În interfața web, este posibil să configurați unele caracteristici care nu există în aplicație, cum ar fi controlul parental pentru a restricționa site-urile web, redirecționarea porturilor, IPv6, DNS dinamic și UPnP. Are chiar și o caracteristică foarte interesantă, care vă permite să conectați întregul router la un VPN .

Dintre toate caracteristicile produsului, Huawei se concentrează pe OneHop Connect: turnurile sunt echipate cu NFC, care partajează informații despre numele și parola Wi-Fi pentru dispozitivele compatibile. Deocamdată, numai smartphone-urile Android cu NFC acceptă această caracteristică, care este foarte interesantă și încurajează utilizarea unei parole sigure. Este important să rețineți că este posibilă dezactivarea acestei funcții, deoarece nu toată lumea dorește ca orice vizitator sa se poata conecta la propria retea.

Performanță și semnal

Huawei WiFi Mesh promite o performanță bună: turnurile sunt compatibile cu standardul Wi-Fi 5 (802.11ac) și viteza nominală AC2200, cu două legături de 867 Mb / s pentru rețeaua de 5 GHz și o altă legătură de 400 Mb / s pentru frecvență de 2,4 GHz. În plus, are un procesor cu patru nuclee la 1,4 GHz și 256 MB de RAM .

Principalul avantaj al tehnologiei mesh este că nu trebuie să te bazezi atât de mult pe puterea semnalului unui singur router: lângă turnurile suplimentare, vei avea o conexiune cu viteză, stabilitate și latență mai buna. Mutând unitățile în jurul casei, a fost posibil să găsim cel mai bun raport pentru a acoperi toate mediile cu cea mai bună viteză posibilă.

Aplicația ar putea ajuta puțin mai mult în poziționarea turnurilor, deoarece nu există nici un indicator de semnal sau viteza de comunicație între echipamente. Din acest motiv, este necesar să mutați unitățile în jurul casei și să le testați manual pentru a găsi cea mai bună locație.

Daca folositi toate cele trei terminale veti avea o acoperire de 320 de metri, la doi “cilindri” folositi veti avea o acoperire de 220 de metri si la doar un WIFI Mesh acoperirea coboara pana la 120 de metri.

Teste de viteză

O caracteristică interesantă a lui WS5800 este existența a două benzi de 5 GHz, una la o frecvență mai mare și cealaltă la o frecvență mai mică. Una dintre aceste benzi este utilizată pentru conexiunea exclusivă între turnuri, pentru a nu interfera spectrul dedicat dispozitivelor utilizatorilor, cum ar fi smartphone-uri, computere, televizoare și jocuri video.

Din acest motiv, mă așteptam la o performanță puțin mai bună de la Huawei WiFi Mesh. Dar in general am obtinut o viteza de 300 – 400 de mb/s in toata casa, in unele “puncte moarte” viteza a scazut la 200 MB/s, testul a fost facut prin trasferul de fisiere pe un laptop HP 640 de, de generatie mai veche (G1), iar internetul a fost un abonement de 1GB/s de la DIGI, probabil cu o placa de baza mai buna in functie de zona in care va aflati sa atingeti viteze mai bune.

Probleme Huawei WiFi Mesh

IPv6 cu suport incomplet

Un punct foarte important de menționat aici este că Huawei WiFi Mesh nu acceptă modul bridge pentru IPv6 (passthrough). Dacă echipamentul operatorului dvs. nu acceptă desemnarea prefixului (care este comună în modemurile non-bridge, cu DHCP obligatoriu), accesul la noul protocol va fi defect.

Unul dintre principalele avantaje ale lui IPv6 este că fiecare dispozitiv conectat la internet are acum un IP care este util în aplicațiile P2P și în diverse servicii care necesită ca dispozitivul să fie expus la internet, cum ar fi jocurile online și servere de aplicații.

IPv6 funcționează, dar cu partajarea adresei IPv6 între toate dispozitivele conectate, prin urmare, fără adresare individuală cu expunere la web. Acestea fiind spuse, este posibil ca unele aplicații să nu funcționeze corect, deoarece redirecționarea porturilor nu este acceptată pentru acest protocol.

Concluzie, merita?

Neplacerile mele față de produs se bazează în principal pe absența unui mod de punct de acces și lipsa unui mod de punte pentru IPv6. Dacă urmează să achiziționați Huawei WiFi Mesh direct de la operatorul dvs., asigurați-vă că au configurat totul, fie plasând modemul principal în modul bridge, fie făcând setări avansate pe router.

Oricine folosește un modem operator fără modul bridge poate rămâne fără protocolul IPv6, ceea ce este foarte grav in ziua de astazi. Huawei trebuie să îmbunătățească foarte mult aplicația de gestionare a routerului, care este confuză, limitată și depășită în comparație cu ceea ce oferă alți producători.

Majoritatea problemelor pot fi corectate prin intermediul software-ului de aceea il recomand dar dupa ce unele probleme se vor rezolva. Produsul are un mare potențial cu benzile sale puternice, are o gamă bună de semnal și specificații tehnice dure, dar utilizabilitatea și lipsa resurselor reprezintă o mare parte din experiența finală a consumatorului.