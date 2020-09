Pentru cine sofatul este o placere, cu siguranta s-a gandit macar o data la achizitionarea unui odorizant auto mai profesional, pentru inlocuirea traditionalelor „bradulete” si a odorizantelor ce se fixeaza in ventilatie.

Placand de la aceasta premiza, si fiind si eu la randul meu pasionat de sofat, am contactat IMKER pentru a-mi oferi in teste un odorizant auto, de asemenea produsul despre care vorbesc astazi l-am testat si la birou iar concluziile le veti vedea mai jos.

Design

IMKER AromaLUX XS02.AC, este produsul pe care l-am testat iar acesta are un design comun insa cu amprente premium, este clar ca IMKER a dorit sa ofere consumatorului un design ce face interiorul in care este amplasat dispozitivul sa devina mai modern sau sa isi mentina aceasta privire, pentru ca de multe ori apelam la solutii ce ne strica interiorul de dragul de a mirosi frumos – povestea cu braduletele – produsul testat de mine arata intr-adevar foarte bine, se potriveste intr-un interior cat mai premium si curat.

1 de 3

IMKER AromaLUX XS02.AC este un produs ce are un design dragut, simplu si minimalist, mie mi-a placut la acest capitol, cu siguranta nici un producator nu poate satisface toata piata cu privire la acest aspect, insa pentru cine isi doreste ceva clean si modern, este o alegere buna.

Arome si persistenta

Avem o gama variata de arome, pentru ca am primit produsul IMKER AromaLUX XS02.AC + geanta + 5 arome parfum, am putut testa 5 parfumuri diferite + cateva monstre ce sunt incluse in geanta.

Din cele 5 parfumuri care ar fi „top 5”, conform site-ului de unde am comandat produsul, cel mai mult mi-a placut Blavet si Amario, acestea fiind dintr-un set ce continea si urmatoarele arome: Alba, Escley si Garcia. La fel, arome interesante dar care pe mine personal nu prea m-au atras.

1 de 3

Un punct minus pe care il are acest produs este dat de persistenta parfumului care va fi mirosibil doar in cazul in care tineti aparatul aprins constant, in caz contrar in maxim un sfert de ora mirosul va disparea din masina, sau de la birou.

Conform producatorului aromele ar trebui sa reziste intre o luna si 4 luni, in functie de reglajul aparatului, nu am testat o perioada indelungata, deci nu imi pot da cu parerea aici, daca aveti informatii despre acest lucru va asteptam la rubrica de comentarii.

Ma gandesc ca acest lucru se datoreaza in mare parte uleiurilor ce sunt facute pentru a nu dauna sanatatii.

Utilizare

Utilizarea produsul este foarte usoara, in ca de cand am primit coletul in dispozitiv se afla o sticluta de parfum goala, acest lucru probabil pentru cei ce vor sa testeze mai intai aromele ce vin in format monstra, sticlute foarte mici, deci foarte paractic.

Am folosit IMKER AromaLUX XS02.AC cel mai mult in masina unde emana un miros foarte bine defiinit nu ma sufoca si nu am avut probleme cu acesta, chiar daca a stat foarte aproape de mine si de pasagerul din dreapta, se potriveste in suportul de pahare.

IMKER AromaLUX XS02.AC se potriveste de asemenea si pe birou, recomand folosirea produsul de obicei la nivelul 2.

Despre nivele aveti mai jos cateva detalii despre reglaje.

Nivel 1 : TIMP DIFUZARE PARFUM – 5 SECUNDE, TIMP PAUZA – 360 SECUNDE – 1 led aprins

: TIMP DIFUZARE PARFUM – 5 SECUNDE, TIMP PAUZA – 360 SECUNDE – 1 led aprins Nivel 2 : TIMP DIFUZARE PARFUM – 5 SECUNDE, TIMP PAUZA – 180 SECUNDE – 2 leduri aprinse

: TIMP DIFUZARE PARFUM – 5 SECUNDE, TIMP PAUZA – 180 SECUNDE – 2 leduri aprinse Nivel 3 : TIMP DIFUZARE PARFUM – 10 SECUNDE, TIMP PAUZA – 120 SECUNDE – 3 leduri aprinse

: TIMP DIFUZARE PARFUM – 10 SECUNDE, TIMP PAUZA – 120 SECUNDE – 3 leduri aprinse Nivel 4: TIMP DIFUZARE PARFUM – 10 SECUNDE, TIMP PAUZA – 60 SECUNDE – 4 leduri aprinse

Autonomie

Din pacate in continutul pachetului nu intra si o priza speciala ci doar un cablu cu alimentare micro USB 2.0 pe USB 1, incarcarea dispozitivului depinde de incarcator in mare parte, daca folositi un incarcator mai puternic acest dispozitiv se va incarca mai rapid iar autonomia acestuia va fi de la o zi pana la 2/3 zile in functie de cum il veti folosi, daca il lasati si noaptea aprins sau daca il folositi mereu pe nivelul 4, nu cred ca acest dispozitiv va avea o autonomie mai mare de 16 ore.

Pret si continutul pachetului

1 de 4

Dupa cum spune si titlul articolului comandat, IMKER AromaLUX XS02.AC + geanta + 5 arome parfum, am primit aparatul care separat costa aproximativ 330 de lei, geanta care de regula duce spre 85 de lei si 5 arome care duc spre 100 de lei, fiind un kit veti obtine un pret mai bun daca le comandati impreuna, adica veti da doar 464 de lei. Nu este un pret mic, insa se merita pe termen lung mai ales daca tineti foarte mult la aspectul vizual si la mirosurile din masina sau de la birou.

Concluzii

Pe scurt este un produs placut, din punctul meu de vedere pret/calitate se merita insa personal nu as da bani pe acesta din pricina pretului, ca si functionalitate si calitate, da, se merita insa daca stai sa te gandesti de banii acestia faci un schimb de ulei sau cumperi 2 anvelope, cine este mai resntras cu economia, asa cum sunt eu, se va gandi de doua ori la achiztionarea acestui produs, personal in recomand celor ce vor ceva premium si isi permit intretinerea masinii.