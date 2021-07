Review Macbook Air 2020 M1 – De ce merita?

Într-un final, mă dau bătut. Apple m-a convins cu noul său MacBook Air M1 după o lungă perioadă în care nu eram adeptul produselor sale, în special datorită ecosistemului închis pe care îl tot urcă în slăvi. Așa am ajuns să cumpăr un dispozitiv pe care nu-l credeam a fi potrivit pentru mine. Cine se gândea că această tranziție de la Intel la M1 a putea schimba totul?

La un preț care începe de la aproximativ 1.000 € pentru versiunea de 8 GB RAM și 256 GB stocare, MacBook Air M1 ar putea părea la prima vedere un produs bine făcut, dar scump, așa cum obișnuiește Apple. Însă, de data aceasta nu e așa.

Pentru cei care cunosc bine brandul Apple, știu că MacBook Air a fost întotdeauna un notebook fascinant și care oferă un confort extrem de mare ca portabilitate datorită dimensiunilor sale foarte mici, dar, din păcate, o putere ce a fost mereu punctul slab și astfel utilizatorii acestui model îl achiziționau strict pentru navigare, sarcini de birou, muzică și filme.

Însă, de această dată, MacBook Air M1 a devenit un dispozitiv revoluționar cu caracteristici și performanțe pe care niciun concurent până în prezent nu le poate garanta la acest preț. Cred că știți argumentul acela: „Pentru același preț, găsești un laptop cu Windows mult mai puternic!”. Ei bine, nu mai este valabil.

De aceea cred că e prima dată când un produs Apple nu este doar frumos și funcțional (în afară de ecosistemul său închis… bleh) dar, de asemenea, și foarte competitiv în ceea ce privește prețul.

Inovația nu se află în design

Din punct de vedere estetic, nimic nu s-a schimbat. Inginerii Apple nu au acordat atenție asupra designului exterior pentru dezvoltarea acestui prim MacBook Air cu M1. De aceea vom găsi în continuare aceleași finisaje, desigur, care ne-au plăcut foarte mult încă de anul trecut, dar ne-am pricopsit și cu aceleași margini de aproape un centimetru pe fiecare latură a ecranului.

Prin urmare, e clar, Apple a pariat pe faptul că designul nu înseamnă tot. De ce? Fiindcă interiorul ascunde, în principiu, o nouă tehnologie. Iar din acest punct de vedere, probabil te întrebi ce-i cu tehnologia asta nouă? Revoluționar în stânga, revoluționar în dreapta, oriunde arunci o privire, peste tot numai laude. Care-i treaba?

În mod normal, un PC are diverse componente: RAM, procesor, placă video… și lista continuă… dar fiecare dintre ele își au propriul loc individual la distanță unul față de celălalt. Asta înseamnă că de fiecare dată când execuți o sarcină (cum ar fi vizionarea unui videoclip, gaming, desenarea în CAD ș.a.m.d) datele trebuie mutate dintr-o componentă a computerului în cealaltă, ceea ce implică o utilizare istovitoare a energiei și o durată de execuție mai încetinită.

În rezolvarea acestei probleme, Apple oferă M1 ca soluție. Dar ce este până la urmă?

Ei bine, M1 nu este un procesor ci un întreg sistem care este alcătuit din procesoare, o unitate de procesare grafică (GPU), memorie, controlere de intrare și ieșire și multe alte lucruri care alcătuiesc un computer întreg. Aceasta este ceea ce numim SoC.

M1 este un sistem ce conține toate părțile care alcătuiesc un computer.

Astăzi, dacă îți iei un procesor – indiferent că-i de la Intel sau AMD – vei avea de fapt mai multe microprocesoare într-un singur pachet. În trecut, computerele aveau mai multe cipuri separate fizic pe placa de bază a computerului.

Exemplu de placă de bază pentru computer. Memoria, procesorul, placa grafică și multe alte componente pot fi atașate la aceasta pentru a comunica între ele.

Cu toate acestea, pentru că suntem capabili să punem atât de mulți tranzistori pe o matriță de siliciu astăzi, companii precum Intel și AMD au început să pună mai multe microprocesoare pe un singur cip. Astăzi ne referim la aceste cipuri drept nuclee CPU. Un nucleu este practic un cip complet independent, care poate citi instrucțiuni din memorie și poate efectua calcule.

Un microcip cu mai multe nuclee CPU.

În loc să adauge nuclee de procesare din ce în ce mai multe, Apple a urmat o altă strategie: a început să adauge procesoare din ce în ce mai specializate care realizează tipuri sarcini specifice. Avantajul acestui lucru este că procesoarele specializate tind să își poată îndeplini sarcinile în mod semnificativ mai rapid, folosind mult mai puțin curent electric decât un nucleu CPU care este destinat pentru uz general.

Desigur, nu este ceva nou. De ani buni există această tehnologie. Ceea ce a făcut Apple este pur și simplu o schimbare mai radicală în această direcție. În loc să aibă doar nuclee și o memorie pentru uz general, M1 conține o mare varietate de cipuri specializate:

Central processing unit (CPU) — „creierul” ce rulează majoritatea codului sistemului de operare și al aplicațiilor.

Graphics processing unit (GPU) — gestionează sarcini legate de grafică, cum ar fi vizualizarea interfeței de utilizare a unei aplicații și jocuri 2D / 3D.

Image processing unit (ISP) — poate fi folosit pentru a accelera sarcinile realizate de aplicațiile de procesare a imaginilor.

Digital signal processor (DSP) — gestionează funcții mai intensive din punct de vedere matematic decât un procesor (precum fișiere muzicale decomprimate).

Neural processing unit (NPU) — utilizat pe smartphone-uri de ultimă generație, acesta accelerează sarcinile de învățare automată (A.I.) cum ar fi recunoașterea vocală.

Video encoder/decoder — gestionează conversia eficientă din punct de vedere energetic a fișierelor și formatelor video.

Secure Enclave — criptare, autentificare și securitate.

Unified memory — permite procesorului, plăcii grafice și altor nuclee să facă schimb rapid de informații.

În mare parte, acesta este și motivul pentru care multe persoane editează imagini și videoclipuri pe dispozitivele cu M1.

Bun, dar dacă ceea ce face Apple este atât de inteligent, de ce nu o face toată lumea? Păi, într-o oarecare măsură, sunt companii care chiar încearcă să se focuseze pe această tehnologie. Spre exemplu, AMD a început, de asemenea, să pună GPU-uri mai puternice pe unele dintre cipurile lor și să se deplaseze treptat către o anumită formă de SoC în care nucleele CPU și GPU sunt plasate pe aceeași matriță de siliciu.

Cu toate acestea, există motive importante pentru care nu toată lumea migrează pe acest sistem. Un SoC este în esență un computer întreg pe un singur cip. Acest lucru îl face a fi potrivit mai mult pentru producătorii de computere. Dacă modelul de afaceri al unor companii este de a construi o piesă care să fie ulterior parte componentă dintr-un alt sistem, ar fi ceva neobișnuit să înceapă fabricarea acelui întreg sistem. În schimb, pentru producătorii de computere precum Apple, aceasta nu este o problemă: brevetează tehnologia, livrează planul de proiectare către o fabrică și apoi își vinde calculatoarele așa cum au făcut-o și până acum.

Însă aici avem o mare problemă cu Intel și AMD. Modelele lor de afaceri se bazează pe vânzarea de procesoare pe care clienții le introduc pe o placă de bază pentru PC. Astfel, producătorii de computere precum HP, Razer și mulți alții pot cumpăra pur și simplu plăcile de bază, memoria, procesoarele și plăcile video de la diferiți furnizori ca mai apoi să le integreze într-o singură configurație creată de ei.

Sigur, Intel și AMD pot începe să facă SoC-uri precum Apple dar ce ar trebui să conțină acestea? Producătorii de PC-uri pot avea idei diferite despre ceea ce ar dori să conțină. Însă, e posibil să existe un conflict între producători și PC-uri cu privire la ce tip de SoC-uri ar trebui să existe, deoarece acestea vor avea nevoie de suport software. Pentru Apple, acest lucru este simplu. Are deja un ecosistem pe care îl controlează? Da! Și, hell yeah, este utilizat de multe persoane.

În regulă până aici, cred că este suficient cu informațiile nerdish. Ce zici? Trecem mai departe la review-ul nostru? 😉

Tastatură și touchpad care nu dezamăgesc

Mă repet, design-ul nu este cu nimic mai diferit față de cel al MacBook-ului Air de anul trecut și de aceea nu ne putem aștepta la prea multe pretenții din acest punct de vedere. Însă, tastatura e puțin mai diferită dar nu cu mult. Pe noul Air dar și Pro găsim așa cunoscutul Magic Keyboard, pe care îl putem considera un „panaceu” pentru tastaturile cu membrană (știind ce s-a întâmplat atâția ani cu modelele anterioare). Ceea ce înseamnă că, experiența de tastare este mult mai confortabilă și satisfăcătoare în comparație cu modelul vechi iar defecțiunile care pot apărea și-au găsit, în sfârșit, capătul.

De altfel, Magic Keyboard are o apăsare mai lungă, care, spre deosebire de cea Butterfly, oferă un feedback mai bunicel la fiecare tastă apăsată. Desigur, tastatura se simte mai rigidă în comparație cu cea anterioară și este infim mai înaltă.

Dar să nu uităm de touchpad care, la rândul său, lasă o părere foarte bună. Acesta vine cu Force Touch ce detectează presiunea exercitată atunci când suprafața este apăsată. Astfel, o apăsare mai puternică poate, de exemplu, să facă click dreapta, în timp ce o simplă atingere permite selectarea unui element. Iar ca și dimensiune, permite o navigare foarte confortabilă și, cred eu, o experiență incomparabilă față de alte touchpad-uri.

Porturi puține dar practice





Pe măsură ce am aflat că Apple se îndepărtează de Intel, m-am temut de ce e mai rău, în special datorită faptului că porturile implementate sunt Thunderbolt, o tehnologie Intel. Din fericire, compania încă nu a dat semne de rău augur și a păstrat tehnologia, implementând două porturi USB-C Thunderbolt 3 pe Air care vin cu viteze de 40 Gb/s, compatibile cu viitorul standard USB 4. Aceste porturi pot transmite date, video (DisplayPort), dar, de asemenea, și alimenta laptopul.

În dreapta, avem un port jack simplu de 3,5 mm, puțin neobișnuit pe un produs Apple, dar totuși foarte practic.

Un ecran foarte bine definit





MacBook Air M1 este echipat cu un ecran IPS de 13.3 inch a cărui rezoluție este de 2560 x 1600 pixeli. Pe hârtie lucrurile stau la fel de bine, deoarece Apple menționează că are 400 de niți și că acoperă spectrul DCI-P3. Deși nu am aparatura necesară să testez aceste afirmații, ceea ce pot asigura este că ecranul e foarte plăcut ochiului liber iar tehnologia de ajustarea automată a balanței de alb în funcție de lumina ambientală e pur și simplu genială.

În ciuda faptului că e puțin lucios, există un strat care ajută la afișarea cât mai facilă a conținutului aflat pe laptop, în aer liber, unde bătaia soarelui creează neplăceri. Iar pentru cei care consideră că 400 niți nu sunt suficienți, MacBook Pro 13 cu M1 are în schimb o luminozitate de 500 niți.

Un alt subiect discutat la acest capitol este lipsa de suport pentru touchscreen de care mulți s-au plâns după ce aplicațiile iOS au început să fie disponibile și pe macOS. Pentru moment, cel puțin pentru mine, nu îl consider un defect și nici o necesitate dar în funcție de modul în care software-ul evoluează, poate deveni o funcție în viitor.

Camera web rămâne la fel de mediocră dar sunetul e genial

Da, nu este deloc surprinzător ca Apple să ofere aceeași cameră precum cea de pe modelul anterior, mai ales când nu a schimbat nimic la design. Sper ca producătorul să ofere un senzor de calitate mai bună în următoarele generații, ideal fiind cel care se află în prezent pe un iPhone.

Pe de altă parte, sunt mult mai mulțumit de calitatea sunetului oferită de difuzoarele acestui model. Răspândite pe fiecare parte a tastaturii, ele oferă un sunet armonios pentru a viziona filme sau chiar asculta muzică. Evident, calitatea nu este la fel de bună ca în cazul unor căști, dar nu mă satur niciodată, chiar și la volum maxim.

O autonomie foarte bună

Autonomia este un subiect crucial pentru acest nou MacBook Air. Teoretic, o trecere la ARM ar trebui să aducă un salt pozitiv în autonomie pentru orice dispozitiv care anterior era echipat cu procesoare de la Intel sau AMD (considerate mai lacome).

Practic, MacBook Air chiar are o durată de viață excelentă a bateriei. Am fost capabil să lucrez pe acesta o zi întreagă, fără probleme cu o groază de tab-uri în browser și streaming video în fundal. Chiar și sub stres, bateria nu scade la fel de brusc ca în trecut. În medie, la modul maxim în care obișnuiesc să lucrez, navigând pe web, participând în videoconferințe, editare foto/video, puțin gaming și programare web în VS Code am ajuns la 10 ore de durată a bateriei care cu puțină grijă pot fi depășite.

Însă, ca să nu tot laud, trebuie să ofer și un aspect contra. Nu-i așa? Din acest punct de vedere, un dezavantaj e viteza de încărcare. Durează mai mult de 2 ore pentru a aduce bateria la un procentaj de 100% pentru că, la urma urmei, sursa de alimentare este de 30 Wați. Dar partea bună e că odată încărcat, vei putea să-ți folosești laptopul toată ziua.

Preț și disponibilitate





MacBook Air M1 este disponibil contra unui cost care începe la aproximativ 1000 euro pentru versiunea echipată cu 256 GB spațiu de stocare și 8 GB RAM. Acesta este un preț excelent pe care Apple îl oferă pentru primul său laptop echipat cu tehnologie ARM. Iar din acest punct de vedere, îl plasează între dispozitivele care sunt echipate cu Ryzen 5000U, adesea situate în jurul prețului de 1000 de euro, și ultraportabilele Intel pe care le găsim la peste 1200 de euro.

Verdictul final

MacBook Air M1 m-a surprins la propriu. Nu-mi puteam imagina, în niciun caz, că Apple ar putea veni cu un produs atât de performant încât să transforme tot ceea ce am folosit până de curând în ceva învechit. Nici măcar nu l-aș fi luat în considerare până la generația anterioară. Iar acum mă face să nu-mi doresc nimic mai mult pentru că deja dispun de toată fiabilitatea și puterea de care am nevoie.

Ok, am fost cucerit de această dată dar de ce? De farmecul produsului? Probabil 😂 dar în principal de un sistem care armonizează perfect toate părțile sale, fiecare componentă, în beneficiul utilizatorului.

Închei spunându-ți că acest MacBook Air nu doar că oferă o experiență premium, ci și o puterea brută. Vine cu un sistem de operare simplu, un design care nu reușit să fie întrecut de concurenți, experiență de tastare ce nu poate fi depășită de nimic la ora actuală pe un notebook, ecran de care nu te mai dezlipești, sunet magnific, portabilitate și autonomie de necomentat. Dar în schimbul cărui preț? Aproximativ 1.000 de euro? La această sumă nu există variantă mai bună!

Prin urmare, sfatul meu este că, dacă ai nevoie de un laptop nou la un preț decent, MacBook Air M1 2020 e achiziția perfectă. Desigur, tehnologia avansează și devine întotdeauna mai bună… dar dacă așteptăm să căutăm întotdeauna acul în carul cu fân, ajungem să nu mai ne mai acoperim necesitatea pe moment și nici să mai fim vreodată pe deplin mulțumiți.

Sigur, va apărea un model mai rapid și cu un design mai interesant, dar în acest moment cred că este un laptop fantastic, care va rezista în timp așa cum obișnuiesc să facă toate produsele Apple.