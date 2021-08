Review MatePad 11 – MatePad 11 este o tabletă cu HarmonyOS și ecran 120hz, de la Huawei care a ajuns la review săptămâna trecută și am avut timp pentru a ne face o idee.

Am vrut să testez această tabletă în primul rând datorită curiozității mele despre HarmonyOS, sistem de operare propietar de la Huawei, despre care nu pot spune că este diferit față de Android, dar cu siguranță aduce siguranța utilizării propriului software în casa Huawei, și pentru utilizatorul final încă un concurent pe piață OS-urilor de telefoane este bine venit.

MatePad 11 de la Huawei se bazează pe HarmonyOS și pe o performanță foarte puternică. Review-ul nostru arată dacă nouă tabletă poate ține pasul cu iPad sau gama Galaxy Tab S de la Samsung.

Huawei MatePad 11 este unul dintre primele dispozitive finale ale chinezilor care vin pe piața europeană cu propriul sistem de operare HarmonyOS. Huawei reacționează la interdicția guvernului SUA, care a plasat producătorul chinez de smartphone-uri pe lista neagră în 2019. Acest lucru interzice companiilor americane să facă afaceri cu Huawei, fără autorizație specială.

Drept urmare, toate dispozitivele Huawei noi trebuie să se lipsească de serviciile Google. Asta înseamnă că nu vom veadea preinstalat Google Play, Maps, Gmail sau YouTube. După interdicții, Huawei s-a bazat din ce în ce mai mult pe propria piață de aplicații, Huawei Appgallery. HarmonyOS este acum propriul său sistem de operare – chiar dacă se bazează în mare parte pe Android.

Huawei MatePad 11 este o tabletă mid-range care se află deasupra lui Huawei MatePad 10.4, pe care l-am și testat, dar sub cele două modele MatePad Pro. Acest lucru îl face modelul de top al tabletelor de la Huawei. Cu un ecran de aproape 11 inci, este puțîn mai mare decât majoritatea concurenților săi.

Design

Huawei MatePad 11 continuă în mod constant elementele de design și limbajul de proiectare al altor tablete de la Huawei. Că și în cazul lui Huawei MatePad 10.4, colțurile sunt deosebit de rotunjite. Acest lucru conferă tabletei o atingere organică și moale.

Review MatePad

Construcția lui MatePad 11 este impecabilă că și în cazul lui MatePad 10.4 ceva mai mic, se folosește un aliaj de magneziu. Acest lucru asigură o senzație de înaltă calitate, fără a afecta prea mult greutatea. Finisajul gri închis „Matte Grey” subliniază aspectul elegant. Butonul de alimentare și butonul de reglare a volumului oferă un punct de presiune ferm și solid. De fapt, golurile sunt greu de observat. Umflătură camerei principale de pe spate nu este atât de elegantă – iese în mod clar și vizibil.

Cu dimensiuni de 253 x 165 x 7,3 milimetri, MatePad 11 este puțîn mai mare decât Samsung Galaxy Tab S6 și seamănă mai mult cu Lenovo Tab P11 sau Samsung Galaxy Tab S7, produse pe care le-am examinat în trecut în magazine fizice precum Altex și pentru comparație am făcut research. Cu o greutate de 485 de grame, nouă tabletă Huawei nu este ușoară din cauza dimensiunii sale. Dar arată și se simte excelent, că și design mie mi-a plăcut.

Ecran

Ecranul măsoară aproape 11 inci în diagonală și oferă o rezoluție WQXGA de 2560 x 1600 pixeli. Acest lucru duce la o densitate foarte mare de pixeli de 276 ppi pentru o tabletă. Această înseamnă că pixelii sunt abia perceptibili pentru ochiul uman. Pentru comparație: iPad Air 4 oferă o densitate de pixeli de 265 ppi, Samsung Galaxy Tab S6 are 288 ppi.

La fel că Apple, Huawei folosește un LCD IPS pentru tabletele sale. Samsung, pe de altă parte, folosește tehnologia OLED pentru modelele sale de top. De remarcat în mod deosebit este rată de reîmprospătare de 120 Hz. Acest lucru face că conținutul de pe ecran să pară deosebit de fluid. În cazul tabletelor, acest lucru este disponibil momentan doar pe iPad Pro.

Review MatePad 11

Ecranul oferă o imagine bună, cu culori puternice, o acoperire mare a spațiului de culoare și contraste pronunțate. Datorită panoului IPS, stabilitatea unghiului de vizualizare este decentă din toate direcțiile. Raportul ecran-corp de 86% este foarte bun pentru o tabletă. Această rată arată câtă suprafață de afișare este disponibilă în raport cu dimensiunea dispozitivului. Galaxy Tab S6 de la Samsung ajunge la aproape 83%, iPad Air 4 la 82%.

Luminozitatea maximă de 500 cd ⁄m² este foarte mare pentru o tabletă și este la fel că a lui iPad Air 4. Ecranul luminos asigură o citire ușoară chiar și în aer liber pe vreme bună. Cu toate acestea, ecranul reflectă lumina, dacă soarele lovește direct ecranul lui MatePad, puteți citi într-o măsură limitată, în ciuda luminozității ridicate. Un singur lucru vă poate ajută: Stați la umbră!

Foarte îmbucurător: în ciuda interdicției din SUA, Huawei a asigurat certificarea pentru Widevine Level 1. Această înseamnă că aplicația Netflix redă conținut pe MatePad 11 în format Full HD. Vom face un articol special despre acest lucru în care explicăm și care sunt cele mai bune tablete pentru Netflix, deci rămâneți aproape de Geeki.

Camera

Camerele de pe MatePad 11 corespund unor costuri standard mai simple: 13 megapixeli cu bliț LED în spate și 8 megapixeli în față. Această înseamnă că puteți să faceți fotografii decente, cu suficiente detalii de imagine și zgomot de imagine gestionabil pentru fotografii ocazionale. Datorită dimensiunii tabletei, totuși, nimeni nu ar trebui să ia dispozitivul că o cameră în vacanță. În afară de un zoom digital, nu există caracteristici speciale. Videoclipurile sunt posibile chiar și în 4K, dar numai la 30 fps. Standard se recomandă filmarea cu 1080p. Din cauza lipsei de stabilizare a imaginii, înregistrările video tremură destul de mult.

Camera frontală oferă, de asemenea, o calitate solidă a imaginii, care este mai mult decât suficientă pentru selfie-uri și conferințe video prin Zoom, Teams sau Skype. Dacă se dorește, camera frontală deblochează tabletă prin recunoașterea facială, care funcționează chiar și în condiții de iluminare moderate. Cu toate acestea, vă recomandăm securizarea cu un PIN, deoarece deblocarea facială cu tehnologia 2D poate fi păcălită prea ușor.

Perforamnta

Hardware-ul aduce unele surprize la MatePad 11. CPU vine de la nimeni altul decât Qualcomm – în ciuda interdicției din SUA împotriva Huawei. Acest CPU nu oferă 5G, dar în caz contrar asigură performanțe de top cu opt nuclee, patru ARM Cortex-A77 și patru ARM Cortex-A55. Conform testului de referință PCmark Works 3.0, am obținut peste 9400 de puncte. Asta se află deja la nivelul unui smartphone din clasa mijlocie spre superioară.

Review MatePad 11

Adreno 650 iGPU de la Qualcomm oferă performanțe grafice 3D puternice. Am obținut 3800 de puncte la testul de referință „Wildlife” de la 3Dmark. Performanța este vizibilă în jocuri, ceea ce face că MatePad 11 să fie o tabletă de jocuri completă. Asphalt 9 se încarcă în doar câteva secunde și rulează foarte ușor – chiar și cu detalii ridicate. Există, de asemenea, suficient RAM cu 6 GB.

În funcție de versiune, MatePad 11 are 64 GB sau 128 GB memorie internă. Slotul pentru card micro SD permite actualizarea până la 1 TByte, în mod surprinzător, nu este un slot pentru un card de memorie nano de la Huawei. Portul USB-C acceptă USB 3.0. Din păcate, nu există mufă pentru căști, dar este inclus un adaptor pentru slotul USB-C. Lipsește și un senzor de amprentă. Când vine vorba de conectivitate wireless, totul este actualizat: Wi-Fi 6 și Bluetooth 5.1. În plus, tabletă are lumină, temperatură, poziție, accelerație și un senzor Hall, precum și GPS. Sunetul tabletei este foarte impresionant – cele patru difuzoare asigură un sunet spațial și echilibrat în timpul streamingului sau al jocurilor. Volumul atinge un nivel ridicat,

Cea mai mare inovație se referă la software: MatePad 11 folosește deja noul sistem de operare HarmonyOS în versiunea 2.0. Patch-ul de securitate datează de la 1 iulie și, prin urmare, este actualizat. HarmonyOS nu este o dezvoltare complet nouă și internă, ci o versiune personalizată aproape de la 0 sistemului Android. Sistemul de operare este convingător, rulează foarte ușor și oferă control intuitiv al gesturilor.

În plus, utilizatorii pot utiliza fișiere apk din alte surse. Scanează rețeaua pentru fișiere apk de pe alte site-uri web care pot fi instalate pe tabletă. Scannerul de viruși verifică mai întâi fișierul pentru a detecta malware și solicită permisiunea de a importă aplicația prin Petal sau browser. Acest lucru este, de asemenea, necesar, deoarece Huawei Appgallery nu are toate aplicațiile importante de la furnizorii americani, fie că este vorba de Facebook, Netflix, Disney + sau YouTube.

Aplicațiile de instalate de pe ApkPure, sau alte site-uri nu primesc actualizări automate; utilizatorul trebuie să se ocupe singur de acest lucru. Există, de asemenea, riscul de a prinde malware în acest fel, chiar dacă sistemul verifică fișierele apk înainte de instalare. În schimb, există servicii europene de streaming precum Sky Ticket sau Joyn și jocuri populare precum Angry Birds sau Asphalt 9. Aplicațiile bancare, pe de altă parte, nu sunt toate, dar cu siguranță vor veni din ce în ce mai multe. Dacă nu vrei să te descurci fără YouTube, trebuie să folosești browserul. Din păcate încheiem capitolul performanță cu un gust amar datorită lipsurilor pe partea de software, care după cum știm nu sunt voite din partea Huawei și se încearcă înlocuirea sau soluționarea unor servicii, dar cred că mai avem de așteptat.

Baterie

Bateria din litiu-polimer are o capacitate de 7250mAh. Am văzut un timp de rulare de puțîn peste 11 ore în testul de baterie de la PCmark. Această este o valoare bună atunci când vedem că ecranul funcționează la 120 Hz. Sursă de alimentare inclusă oferă o putere maximă de 22,5 wați. Această înseamnă că tabletă este reîncărcată în doar 2 ore. Încărcarea fără fir a tabletei prin Wifi nu este posibilă.

Preț și accesorii

Huawei MatePad 11 este disponibil în cele trei culori Gri Matte (construcție închisă), Albastru Isle (albastru deschis) și Verde Olive (verde). Tabletă cu 128 GB de memorie are un preț recomandat de 2000 de lei. Prețul este de pe eMAG și din punctul meu de vedere prezintă cea mai bună oferta, de asemenea același preț îl găsim și pe Altex.

Accesoriile pentru MatePad 11 includ M-Pencil – un stylus – și tastatură magnetică inteligentă – un capac de protecție cu o tastatură integrată -. Dacă cumpărați în prezent MatePad 11 de la Huawei, primiți atât stylusul, cât și tastatură gratuit. Accesoriile costă de obicei 100 de euro fiecare.

Tastatură magnetică inteligentă se lipește magnetic de MatePad 11 și se conectează automat la tabletă. Când este pliată, tastatură servește drept capac de protecție. Tastatură are o sursă de alimentare fără fir. Tastele sunt mici și puternice când sunt acționate. Tastarea de note sau un e-mail funcționează bine cu acesta. M-Pencil permite desene și note scrise de mână, precum și funcționarea tabletei. Acest lucru se lipește, de asemenea, magnetic de marginea din dreapta sus a carcasei, unde stylusul este încărcat fără fir. Totuși, la drum, ar trebui să fie depozitat în siguranță în altă parte.

Concluzie

Snapdragon 865 oferă performanțe de top și face tabletă potrivită pentru jocuri. Ecranul luminos lasă o impresie bună și, datorită 120 Hz, oferă o imagine netedă. Sunetul este, de asemenea, convingător. HarmonyOS se dovedește a fi o îmbunătățire convingătoare. Nu veți obține nicio altă tabletă atât de puternică la un preț de 2000 de lei.

Dacă nu ar fi problema cu interdicția din SUA, i-am da lui MatePad 11 5 stele. Dar asta este suficient doar pentru 4 stele. Acest lucru se datorează pur și simplu gamei extrem de limitate de aplicații deci fără servicii americane precum Google, Microsoft, Netflix sau Disney. Deși sistemul de operare permite instalarea aplicațiilor din alte surse, această procedură implică întotdeauna un risc de a primi programe malware sau de a nu primi actualizări importante pentru aplicații. Pentru că trebuie să ai grijă de ele chiar tu.

Samsung Galaxy Tab S7 + cu un ecran de 12 inci este și mai puternic – dar costă aproape de două ori mai mult. O alternativă subțire și ușoară cu caracteristici excelente este Samsung Galaxy Tab S6. Dacă nu aveți nevoie de atât de multă performanță, dar doriți totuși să utilizați un ecran de 11 inci, ar trebui să aruncați o privire la mult mai ieftinul Lenovo Tab P11. Curând vom face o lista cu cele mai bune tablete unde veți vedea mai multe alternative.