Un bărbat răpește o femeie cu următoarea propunere: în următoarele 365 de zile, el o va face să se îndrăgostească de el. Aceasta este premisa de bază a filmului 365 DNI ( 365 de zile), o lansare Netflix care a avut un mare succes, ajungând în top 10 printre cele mai vizionate producții de pe platforma de streaming. Dar chiar merită urmărit?

365 de zile, se bazează pe o serie de cărți, ceea ce sugerează că filmul poate câștiga o continuare, mai ales după toate repercusiunile pe care le are. Un roman cu un mafiot de seducție, crimă și amenințări, 365 DNI este, de asemenea, apreciate drept noul Fifty Shades of Grey ( Fifty Shades of Grey ) pentru ca arăta o relație tulburată și plină de sex explicit.

365 de zile : merita urmarit?

Massimo, unul dintre protagoniști, face parte dintr-o familie de mafioti și, într-o zi, ajunge să se implice într-o filmare care îl lasă în pragul morții. În această perioadă, el se indragosteste de o femeie, lăsându-l infasurat în întâlnirea cu ea.

După ani, o vede: Laura. Ea se află în Sicilia, Italia, pentru a-și sărbători ziua de naștere și Massimo, pentru a nu risca sa o piardă din vedere, decide să o răpească pur și simplu.

Cu propunerea de a o face să se îndrăgostească în perioada de 365 de zile, Massimo provoacă cele mai diverse situații să trezească interesul iubirii pentru Laura. Una dintre cele mai problematice scene din film este când o legă de pat în timp ce face sex cu o altă femeie în fața ei, totul ca parte a planului său.

În ciuda rezistenței la început, Laura sfârșește să dezvolte sentimente iubitoare pentru Massimo, la fel ca 50 de umbre. Ceea ce este o fapta foarte problematică, din moment ce filmul începe să romanticizeze faptul că un criminal a răpit o femeie pentru a-și satisface propriile dorințe.

În plus, trecutul lui Massimo este înfățișat cu câteva puncte triste, încercând să-și justifice acțiunile în prezent pe baza traumelor de care a suferit – ceea ce cu siguranță nu este un concept sănătos care să fie transmis publicului.

Există mai multe adaptări care prezintă relații problematice și ridică discuția în rândul spectatorilor, așa cum s-a întâmplat cu 50 de umbre, după și 365 de zile , mai recent. Cu toate acestea, în acest caz, narațiunea nu funcționează bine.

În film, există chiar o scenă de nuntă, încă o încercare de a romantiza ceea ce a început într-un mod abuziv, care urmărește să continue relația dintre Laura și Massimo și să ignore nenumăratele puncte negative pe care povestea în sine le prezintă.

Deoarece 365 DNI este o trilogie de carti, poate însemna că există mai multe filme programate pentru viitor. Dar, sincer, doar văzând primul film, așteptarea pentru o continuare este de 0%.

Te-ar putea interesa si: