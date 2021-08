Review OnePlus Nord 2 in romana, suntem bucurosi sa putem testa unul dintre cele mai bune telefoane mid range de pe piata, si cu siguranta, ba chiar pot spune ca pana acum acesta m-a atras cel mai mult cand vine vorba de raportul calitate/pret, mai jos vom vorbi pe larg despre OnePlus Nord 2 5G, intr-un review ce sper sa le raspunda multora la intrebari.

În 2020, OnePlus a lansat OnePlus Nord, un smartphone foarte popular din clasa medie superioară. Odată cu succesorul OnePlus Nord 2 5G, compania face un pas mai departe. Am testat pe larg ce s-a schimbat exact și dacă smartphone-ul poate convinge în viața de zi cu zi. Astazi vorbim despre Review OnePlus Nord 2.

OnePlus și-a extins continuu portofoliul de gama medie în ultimele luni, cel mai recent cu OnePlus Nord CE 5G . Zilele inițiale ale „flagship killer” s-au terminat am putea spunde dupa aceea lansare, dar Nord 2 5G ar putea readuce OnePlus pe drumul cel bun. Noul model Nord este disponibil din 28 iulie pentru 1.999 lei (8 + 128 GB) și 2.499 lei (12 + 256 GB) în culorile Blue Haze și Gray Sierra. Pentru testul nostru, am primit cea mai mare configurație de stocare în Blue Haze. În segmentul extrem de competitiv mid-range, OnePlus Nord 2 5G concurează cu smartphone-uri precum Samsung Galaxy S20 FE, Poco F3, Vivo V21 sau Apple iPhone SE (2020).

În plus față de OnePlus Nord 2 5G, livrarea include și un încărcător de 65 de wați, un cablu USB-A la USB-C și un capac de protecție transparent din silicon . Desigur, sunt incluse și un instrument pentru îndepărtarea slotului pentru cartela SIM duală și instrucțiunile de utilizare. Display-ul are și o folie de protecție din plastic preinstalată .

Design

OnePlus Nord 2 5G este un smartphone de nivel mediu care se ascunde în spatele unui design emblematic. În timp ce concurenților le place să devină puțin mai creativi cu produsele lor din gama medie și uneori decorează spatele cu un text, oferă culori și modele diferite, OnePlus se reține puțin. OnePlus Nord 2 5G are un design de tip OnePlus 9 , care este ușor modificat în zona camerei și este disponibil în două sau trei culori simple. Blue Haze este singura variantă cu o textură netedă, în timp ce Gray Sierra este mat. Cu Green Woods există chiar și o variantă cu spate din piele sintetică, dar OnePlus nu oferă (încă) aceasta varianta în Europa.

Cu un preț de pornire de 399 de euro (pe site-ul oficial), este de înțeles că OnePlus a trebuit să facă compromisuri în unele zone. Compania folosește Gorilla Glass în față și în spate, dar folosește plastic pentru cadru. În opinia noastră, această decizie este mai bună decât utilizarea plasticului pe spate și realizarea cadrului pentru acesta din aluminiu. Nord 2 5G arată de o calitate mult mai înaltă decât mulți concurenți, datorită lui Gorilla Glass. Smartphone-ul nu este protejat împotriva apei sau a prafului conform standardului IP, dar conform producătorului poate fi folosit fără ezitare în „ploaie slabă”.

Pe margini OnePlus Nord 2 are un buton de pornire, un buton de volum și „ glisorul de alertă ” tipic OnePlus cu ajutorul căruia dispozitivul poate fi comutat de la „mut” la „vibrație” sau „normal”. Boxele stereo, un port USB-C și slotul pentru cartela SIM sunt, de asemenea, încorporate în cadru. De altfel, OnePlus Nord 2 este primul smartphone mid-range al companiei care are difuzoare stereo. Calitatea sunetului este comparabilă cu lui OnePlus 9 sau Galaxy S20 FE, potrivit mai multor analisti.

Display

Review OnePlus Nord 2

OnePlus Nord 2 5G are un display AMOLED de 6,43 inci, care are o rezoluție Full HD + (2.400 x 1080 pixeli) și o luminozitate de aproximativ 720 de niți la 20% APL (= nivel mediu de imagine). oferă o rată de reîmprospătare crescută de 90 Hz. Există, de asemenea, cadre subțiri uniform și un senzor de amprentă sub ecran, care funcționează rapid și precis. O cameră ascuțită de 32 megapixeli ascuțită este ascunsă în zona superioară. Datorită raportului de aspect îngust de 20:9, videoclipurile se vad foarte bine pe acest ecran.

Procesor și memorie

Pentru prima dată, nu există Qualcomm Snapdragon sub capota OnePlus Nord 2 5G, ci un MediaTek Dimensity 1200 AI. Acest lucru face din smartphone primul telefon mobil din Europa care folosește un Dimensity 1200. Oricine a auzit vreodată de procesoarele MediaTek a fost probabil un pic sceptic cu privire la performanțele lor. Cu toate acestea, cipul din Nord 2 5G a reușit să convingă printr-o performanță foarte buna pe care alte smartphone-uri mid-range nu o pot visa. Într-o comparație mai strânsă, MediaTek Dimensity 1200 AI este aproximativ egal cu Qualcomm Snapdragon 870 , care este folosit, de exemplu, în Vivo X60 Pro, care costă 799 de euro .

Review OnePlus Nord 2

Jocurile și utilizarea zilnică a smartphone-ului funcționează fără probleme și fără restricții. În funcție de versiune, sunt disponibile 8 sau 12 GB memorie RAM LPPDR4X și 128 sau 256 GB stocare UFS 3.1; cardurile MicroSD nu sunt acceptate. Nord 2 este, de asemenea, capabil de Wi-Fi 6, NFC, Bluetooth 5.2 și standardul celular 5G .

OxygenOS 11.3, bazat pe Android 11, servește ca interfață. Software-ul se bazează acum în esență pe Oppos ColorOS. Impreunarea cu Oppo se exprimă foarte ușor în designul setărilor sau în aplicația camerei. Avantajul acestui parteneriat este că actualizările de software și patch-urile de securitate pot fi puse la dispoziția comunității mai rapid și mai fiabil în viitor. OnePlus promite că Nord 2 va primi actualizări de software timp de cel puțin doi ani și patch-uri de securitate timp de trei ani .

Autonomie

Review OnePlus Nord 2

Mulți producători promovează baterii mari de peste 5.000 mAh, în special în clasa de mijloc, dar când vine vorba de încărcare, aceste telefoane au de suferit. Este diferit cu OnePlus: Nord 2 5G oferă o baterie de 4.500 mAh care poate fi încărcată prin Warp Charge 65. În testul nostru s-a constatat că bateria poate fi încărcată complet în 28-30 de minute. Încărcarea fără fir nu este la bord, dar este încă o raritate în această gamă de prețuri.

Review OnePlus Nord 2

Durata de funcționare cu display-ul pornit și utilizarea moderată este de aproximativ cinci până la șase ore. În testul bateriei PCMark, OnePlus Nord 2 5G a durat aproape 14 ore la 90 Hz (luminozitate 50%, WLAN + GPS, 10% volum) până când încărcarea rămasă a fost de doar 20%. În comparație, OnePlus Nord CE 5G care a durat aproximativ 13 ore conform testelor lor.

Camera foto

Review OnePlus Nord 2

(Nota: Dina cauza unei probleme tehnice cu pc-ul, imaginile fotografiile facute cu telefonul au fost sterse si nu pot fi recuperate, pentru ca experienta utilizatorului sa fie completa, am atasat mai jos poze din review-ul gsmarena, fiind cele cu care suntem de acord. Ne cerem scuze!)

Camera unui smartphone a devenit din ce în ce mai importantă în ultimii ani. Chiar și clienții fără un buget deosebit de mare doresc să poată face fotografii decente cu dispozitivele lor. OnePlus Nord 2 5G are o cameră triplă , formată dintr-o cameră principală de 50 MP, o cameră ultra wide de 8 MP și o cameră monocromă de 2 MP. Camera principală a modelului Nord 2 se găsește și în gama pilot a companiei. Același senzor IMX766 ascuțit de 50 MP este utilizat în seria OnePlus 9 ca o cameră cu wide foarte mare. Acest senzor este, de asemenea, utilizat în cel mai recent model Oppo, Find X3 Pro. Aici este folosit chiar și pentru fotografii principale și unghi ultra larg.

Camera principală face în general poze destul de bune. Sunt bogate în contrast, bogate în detalii și saturate, dar uneori ușor suprasaturate. Datorită HDR, zonele întunecate sunt bine luminate, iar zonele prea luminoase sunt umplute din nou cu detalii. În condiții de iluminare buna, puteți face și fotografii sensibile cu ajutorul camerei cu unghi larg. Dar când se întunecă, calitatea înregistrărilor continuă să se deterioreze. OnePlus a instalat deja o cameră monocromă de 2 megapixeli ca a treia cameră din Nord CE 5G. Până în prezent, nu suntem pe deplin conștienți de sensul sau utilizarea unei astfel de camere. Potrivit OnePlus, aceasta ar trebui să ofere informații suplimentare pentru o înregistrare alb-negru.

Camera principală poate fi utilizată pentru a face fotografii surprinzător de bune chiar și noaptea. Există chiar și un mod de noapte separat, care face mai multe fotografii în modul de mână pe o perioadă de aproximativ patru secunde. Acestea sunt apoi suprapuse pentru a crește luminozitatea și, în același timp, pentru a menține calitatea. Pentru fotografii amatori, există chiar și o opțiune de trepied în modul de noapte. Timpul de înregistrare aici durează aproximativ 30 de secunde, timp în care smartphone-ul nu trebuie, desigur, să fie mutat.

Camera frontală de 32 MP face selfie-uri cu o calitate rezonabilă, dar uneori acestea pot apărea ușor suprasaturate sau supraexpuse. Înregistrările video în 4K și 30 fps sau 1080p la 30/60 fps sunt, de asemenea, posibile cu Nord 2 5G. Datorită stabilizării optice a imaginii , chiar și micile oscilații sunt compensate.

Concluzie

Review OnePlus Nord 2

in acest Review OnePlus Nord 2 ne-am dat seama ca OnePlus Nord 2 5G este unul dintre puținele smartphone-uri mid-range care, din perspectiva noastră, pot fi numite în prezent „flagship killer”. Constructia este de înaltă calitate, iar ecranul AMOLED este unul dintre cele mai bune din clasa sa de preț, deoarece strălucește in contrast ridicat și are o rată de reîmprospătare de 90 Hz. Bateria de 4.500 mAh asigură o durată lungă de funcționare și poate fi reîncărcată rapid cu Warp Charge 65. Cu o utilizare moderată, o încărcare a bateriei a fost suficientă pentru cel puțin o zi în test. MediaTek Dimensity 1200 AI asigură o utilizare ușoară și un gameplay lin. Camera principală de 50 MP din seria emblematică a companiei completează pachetul general și, în același timp, ridică o întrebare: are vreun sens să cumperi OnePlus 9?

Dacă 120 Hertz, un Qualcomm Snapdragon 888, o cameră cu unghi ultra mare de 50 MP și încărcarea wireless sunt importante pentru dvs., ar trebui să alegeți OnePlus 9. OnePlus Nord 2 5G, care este cu aproximativ 300 de euro mai ieftin, poate fi recomandat tuturor celorlalți. Cu un preț de pornire de 399 de euro, OnePlus Nord 2 5G poate ține în mod clar pasul cu concurența și poate depăși câteva flagship-uri.

Tu ce parere ai desper Review OnePlus Nord 2? Asteptam parerile tale la rubrica de comentarii.