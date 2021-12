7.7 Scor

Review Realme 8i il recomand in principal celor ce cauta un telefon cu baterie mare si un ecran cu o rata de refresh mare, acest telefon are o baterie de 5000 mAh si un display cu 120 HZ. Pretul telefonului va scade in curand iar atunci cand va ajunge pe la 1000 de lei va prezenta o alegere foarte buna pentru oricine cauta cele de mai sus mentionate.