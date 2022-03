În urmă cu câteva săptămâni am primit la teste frumoasa tastatură AQIRYS Aludra TKL, nu am mai testat de mult periferice PC, însă vom începe o serie cu mai multe periferice prezentate + câteva concursuri susţinute de către cei ce ne trimit produsele la review pentru că ni le va lăsa nouă şi noi le vom împărtăşii comunităţii GEEKI.

Tastatura testată de mine va fi oferită comunităţii GEEKI, pentru a participa, consultaţi aceasta pagină în care explicam regulile concursului ce se va încheia pe 25 martie 2022 la ora 15:00, la ora 17:00 vor fi afişaţi pe site participanţii numerotaţi iar la 23:59:99 vom face extragerea câştigătorului cu random.org, aceasta extragere va fi filmată cu dovada fusului orar şi filmarea va fi oferită publicului pe geeki.ro cât şi pe reţelele noastre sociale de interes.

Mai departe vorbim despre AQIRYS Aludra TKL, pe care am testat-o timp de câteva săptămâni şi vă pot oferi câteva păreri despre aceasta, mai jos vom vorbi despre Unboxing, Design, Utilizare, Specificaţii şi Concluzii. Să începem review-ul AQIRYS Aludra TKL.

Unboxing

Cutia produsului este una tipică pentru produsele de la AQIRYS, ideea este că pentru prima oară vom vedea o cutie obişnuită cu albastru/gri/negru, pe care după ce o desfacem vedem încă o cutie, ei bine, după ce deschidem şi această cutie, putem vedea adevărata frumuseţe şi anume tastatura împreună cu mai multe accesorii precum o unealtă de scos tastele, o tastă specială pentru „space”, câteva cartonaşe şi stickere de asemenea, putem observa şi o periuţă de curăţat tastele cu un cablu de conectare.

Per total nu avem foarte multe accesorii inutile, nu avem taste de schimb, dar din punctul meu de vedere cele care vin deja preinstalate pe tastatura sunt foarte frumoase şi pentru a achiziţiona altele putem face comanda după standardul tastaturii. Dar eu nu aş face acest lucru având în vedere că acestea au un font şi dimensiune pe placul meu. Despre aspectul vizual vom vorbii în continuare.

Design

Tastatura are un design robust, îţi oferă senzaţia de calitate şi prin faptul că nu este o tastatură extinsă îi oferă în continuare un aspect de produs premium. După cum am spus AQIRYS Aludra TKL nu vine cu taste suplimentare, aşadar acestea deja prezentate pe tastatura au inscripţii de gaming, plus un font interesant ce face foarte uşoară observarea tuturor tastelor.

Dimensiunea tastaturii este de 369.8 x 141 x 40 mm, pentru a avea o ergonomie mai bună aceasta are şi distanţiere în partea din spate a tastaturii, nu avem însă şi suport pentru podul palmei.

Trecem în revistă şi faptul că anumite taste au un design original, aici enumeram tastele Caps Lock, Backspace, Home, End, Shift, etc. De asemenea pe primul rând al tastaturii unde se afla FN-urile putem citit „#ALLABOUTGAMING” , interesant şi de asemenea aceste atingeri ale detaliilor fac ca aceasta tastatură să fie unică şi să nu îţi doreşti alte taste, cel puţin momentan.

Tastă „Space” care vine standard pe tastatură, are încă o variantă, pe care eu o şi folosesc, aceasta vine cu un design mai plăcut iar iluminarea se vede pe o suprafaţă mai mare cu aceasta.

Şi trecem la iluminare pentru că cu siguranţă asta interesează pe foarte mulţi dintre noi: Tastatura AQIRYS Aludra TKL vine cu o iluminare RGB puternică ce poate fi uşor ajustată în funcţie de preferinţe.

Cu tastatura AQIRYS Aludra TKL avem 19 moduri de iluminare dar şi opţiunea prin software prin care putem colora fiecare tastă în parte după preferinţele noastre, iluminarea este de calitate şi plăcută, se combină perfect cu design-ul alb cu atingeri de negru al tastaturii, pentru a schimba modurile de iluminare vă puteţi folosi de combinaţia de taste FN + Scroll Lock, culoare poate fi schimba prin combinaţia FN + Pause, modurile custom se pot modifica din software sau din combinaţia FN + Print Screen.

Putem face modurile custom diferit de pe tastatură, fără a fi nevoie de software, dar nu recomand lucrul acesta, mie software-ul mi se pare foarte bun şi îl recomand ca atare pentru folosire pentru că vă va face viaţa mai uşoară în personalizarea tastaturii.

Opţiunile de iluminare pe această tastatură sunt foarte multe, probabil că nici nu le-am descoperit eu pe toate, însă ca idee, nu vă veţi plictisi cu atâtea combinaţii de culori iluminate ce se pot schimba pe laterală, pe fiecare zonă sau tastă, pentru cine este foarte atent la aceste detalii va fi foarte mulţumit de această tastatură.

Utilizare

AQIRYS Aludra TKL este uşor de utilizat, dar aveţi foarte mare grijă, dacă în trecut aţi folosit o tastatură convenţională, sau semi-mecanica, s-ar putea să simţiţi o diferenţă, de exemplu, în primele zile, aveam impresia că tastatura scrie singură pentru că tastatele mi se par foarte sensibile şi la cea mai mică atingere, pe PC vom vedea în editor ceea ce am scris, deci este bine să acordaţi un pic de timp acestei tastaturi înainte de a începe lucrul dacă sunteţi un editor de text sau dacă doriţi să folosiţi tastatura în redactări pe lângă gaming.

Tastatura AQIRYS Aludra TKL poate fi amplasată oriunde cu o uşurinţă maximă datorită faptului că are şi un cablu de alimentare detaşabil, aceasta tastatură nu este Wifi, are un cablu detaşabil de tipul USB-C, poate fi aşezat în 3 moduri şi face ca tastatura să fie potrivită pentru orice tip de birou.

Distanţă de „cădere” a tastatelor este una foarte mică, de aici se trage şi sensibilitatea, dar la atingere este foarte plăcută.

Pentru a gestiona iluminarea, modurile, profilul cu care sunteţi şi alte customizari, puteţi descărca acest software pe care îl găsiţi pe site-ul oficial AQIRYS, mai jos veţi avea un Screen cu acest software, puteţi activa de asemenea din el şi un mod de gaming.

Per total, utilizarea mie mi s-a părut foarte uşoară, totuşi ne vă trebuii un timp de adaptare, sunt de părere totuşi că la orice schimbare din medium în high trebuie ceva timp de acomodare, aşa este şi la această tastatură.

Specificaţii AQIRYS Aludra TKL

AQIRYS Aludra TKL

Tip tastatură : mecanică

: mecanică Dimensiunea tastaturii: TKL

TKL Tip Switch: Gateron Red (Hot-Swappable)

Gateron Red (Hot-Swappable) Evaluare Switch: 50 de milioane de clicuri

50 de milioane de clicuri Feedback Switch: liniar

liniar Cursa Switch: 4 mm

4 mm Forța Switch: 45 gF

45 gF Anti-Ghosting: 100% (rularea N-Taste)

100% (rularea N-Taste) Număr de taste: 87

87 Funcții multimedia: da

da On-board memory: da

da Limbă : SUA

: SUA Iluminare : RGB dinamic pe fiecare tastă

: RGB dinamic pe fiecare tastă Conectivitate : cu fir

: cu fir Tip cablu : Detașabil, împletit

: Detașabil, împletit Lungime cablu: 1,8 m

1,8 m Software : Da (Windows 7 și versiuni ulterioare)

: Da (Windows 7 și versiuni ulterioare) Platformă : PC/Mac și Console

: PC/Mac și Console Dimensiune : 369,8 x 141 x 40 mm

: 369,8 x 141 x 40 mm Greutate : 991 g

: 991 g Culoare albă

Review AQIRYS Aludra TKL Concluzii

O să fiu direct în a face concluzia, tastatura AQIRYS Aludra TKL este una recomandată de către GEEKI.ro, nu am eu cea mai mare istorie în cadrul gaming-ului, dar îmi place să testez lansările recente, chiar vom vorbi şi pe geeki de mai multe lansări, în principal mă joc CS:GO, ca hobby aproape în fiecare zi şi aceasta tastatură s-a comportat de minune, are şi ea minusurile ei printre care enumeram lipsa unui suport pentru podul palmei, dar şi distanţă de apăsare mai mică ceea ce va duce la un timp mai mare de acomodare.

In momentul de fata AQIRYS Aludra TKL costa undeva la 550/560 de lei, puteti verifica prin acest link pretul actual al produsului.

Totuşi, dacă vorbim de calitatea produsului, materiale, iluminare, stilul şi customizarea, nu putem să îi reproşăm nimic şi cred că asta este de ajuns. Mai jos veţi vedea şi verdictul nostru de review. Nu uitaţi să ne oferiţi şi voi părerea despre AQIRYS Aludra TKL dacă o utilizaţi deja, sau dacă credeţi că am omis ceva în acest reveiw şi doriţi mai multe detalii, nu uitaţi să ne spuneţi la rubrica de comentarii ce alte informaţii mai doriţi.