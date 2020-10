Review Xiaomi Redmi 9: Cea mai buna alegere la 700 de lei?

Dupa cum am fost obisnuiti de catre cei de la Xiaomi, avem telefoane cu preturi si specificatii foarte bune pentru utilizatori, astazi vorbim un pic despre Xiaomi Redmi 9, un telefon de buget oferit de catre Xiaomi pentru testare, telefonul a fost primit acum o luna si l-am testat o saptamana, astazi vom vorbi despre design-ul telefonului, specificatiile si modul de utilizare, de asemenea vom incerca sa raspundem la intrebarea din titlu.

In momentul de fata telefonul poate fi achizitionat in Romania la un pret de 700 de lei prin intermediul site-ului eMAg, verificati aici oferta.

Review Xiaomi Redmi 9

Design

Pe partea de design telefonul arata ca un terminal de buget, carcasa din spate fiind facuta dintr-un plastic rezistent ce este placut, in partea din fata avem un display LCD cu un raport ecran/corp foarte bun. Din punctul meu de vedere mai mergea lucat la design, acesta fiind destul de simplu, dar totusi Xiaomi trebuia sa scoata cat mai mult din elementele premium pentru a putea oferi telefonul la un pret bun.

Telefonul a fost lansat in iunie 2020, deci probabil stiti informatii despre acesta, prin parti telefonul vine cu butoanele power, de sunet +/- iar in partea ineferioara avem portul jack, lucru foarte apreciat de toata lumea, difuzorul si un port de incarcare. De asemenea pe spate avem un senzor foto cu 4 camere, cu un flash led.

Ecranul ajunge aproape de muchia corpului, avem un IPS LCD, 6.53 inch, cu rezoluție 1080 x 2340 px și protecție Gorilla Glass 3.

Camera

Trebuie sa precizez inca de la inceput ca pe partea de camera nu am putut testa telefonul foarte eficient, nu am facut poze cu el iar parerile vor fi oferite pe baza altor imagini facute de catre gasmarena.com.

Senzorii camerei de pe spate sunt urmatorii:

Wide : 13 MP, f/2.2, 28mm, 1/3.1″, PDAF

: 13 MP, f/2.2, 28mm, 1/3.1″, PDAF Ultra-Wide : 8 MP, f/2.2, 118˚, 1/4.0″

: 8 MP, f/2.2, 118˚, 1/4.0″ Macro : 5 MP, f/2.4

: 5 MP, f/2.4 Adâncime: 2 MP, f/2.4

Telefonul poate filma pana la 1080p la 30 de fps.

Pozele facute pe timp de zi sunt foarte reusite, pe timp de noapte datorita faptului ca nu avem senzori foarte puternici, nu ne putem imagina ca telefonul ne ofera fotografii foarte bune. Mai jos aveti doua galerii de poze, prima pentru imaginile de zi iar a doua galerie pentru imaginile de noapte.

Pe timp de zi

Pe timp de noapte

Performanta

In utilizarea de zi cu zi, telefonul daca este folosit cum trebuie nici face nici car nici mar, este destul de fluid si daca nu uitam aplicatii in background acesta se va misca in continuare foarte bine. Pe partea de gaming unele jocuri pot fi jucate la o rezolutie foarte buna cu setarile date la maxim, totusi la jocuri precum asphalt 9 nu ne putem astepta ca acesta sa reuleze in conditii de pro gaming.

Intr-un test pe Geekbench am obtinut Multi Core 1299 puncte si Single Core 359 puncte.

Autonomie

Puteti incarca telefonul complet in 3 ore, daca folositi incarcatorul de 10W din cutie, totusi puteti folosi si un alt incarcator de pana la 18W pentru o incarcare rapida, potrivit informatiilor obtinute, 18W este maximul suportat de telefon.

Spre surprinderea mea, am obtinut doua zile de utilizare normala si 10 in utilizare excesiva, avem dual sim si ecran mare iar autonomia se prezinta foarte bine.

Specificatii

General Marca Xiaomi Model Redmi 9 (Global) Release date 10 iunie 2020 Lansat în Romania Da Factorul de formă Touchscreen Dimensiuni (mm) 163,32 x 77,01 x 9,01 Greutate (g) 198.00 Capacitatea bateriei (mAh) 5020 Baterie detașabilă Nu Încărcare rapidă Încărcare rapidă 3.0 Culori Gri Carbon, Purpuriu apus de soare, Verde Ocean

Display Dimensiunea ecranului (inci) 6.53 Touchscreen da Rezoluţie 1080×2340 pixeli Tipul de protecție Gorilla Glass Aspect ratio 19.5:9 Pixeli pe inch (PPI) 394

Hardware Procesor 2GHz octa-core Marca procesorului MediaTek Helio G80 Berbec 3 GB Stocare internă 32 GB Spațiu de stocare extensibil da Tipul de stocare extensibil microSD Slot microSD dedicat da

Camera Rear camera 13-megapixeli (f / 2.2) + 8-megapixeli (f / 2.2) + 5-megapixeli (f / 2.4) + 2-megapixeli Front camera 8 megapixeli (f / 2.0)

Software Sistem de operare Android Custom MIUI

Conectivitate Wifi da Sunt acceptate standardele Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac GPS da Bluetooth Da, v 5.00 NFC da Infraroşu da USB de tip C da Căști 3,5 mm FM da Numărul de SIM-uri 2 Wi-Fi Direct da 4G activ pe ambele cartele SIM da SIM 1 Tip SIM Nano-SIM GSM/CDMA GSM SIM 2 Tip SIM Nano-SIM GSM/CDMA GSM

Senzori Face unlock da Senzor de amprentă da Busolă / magnetometru da Senzor de proximitate da Accelerometru da Senzor de lumină ambientală da

Concluzii

Imi place acest smartphone in principal pentru raportul de pret/calitate, mai avem de notat faptul ca prezinta un upgrade bun fatade Redmi 8 iar autonomia bateriei te tine pana la 2 zile in conditii normale de utilizare.

Ce mai putea fi imbunatatit este camera foto, sunetul, care este slab, durata de incarcare a telefonului si luminozitatea ecranului. Bineinteles, ceea ce imi place si nu imi place este pur subiectiv, unele persoane pot fi multumite cu cele ce nu imi plac mie si pot fi nemultumite ca avem de exemplu un port jack.