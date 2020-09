Review: Xiaomi Redmi Note 9 Pro, ieftin, performant si aratos

Xiaomi Redmi Note 9 Pro este cu siguranta unul dintre cele mai cumparate telefoane din Romania pe segmentul mid-range, telefonul primit in teste a fost testat 7 zile. Mai jos aveti detalii tehnice si parerea noastra despre acest smartphone.

Specificatii Xiaomi Redmi Note 9 Pro

Corp : Cadru din plastic, Gorilla Glass 5 față și spate, rezistent la stropire , 165,8×76,7×8,8 mm, 209g.

: Cadru din plastic, Gorilla Glass 5 față și spate, , 165,8×76,7×8,8 mm, 209g. Display : LCD IPS de 6,67 „, rezoluție 1080 x 2400px, raport aspect 20: 9, 395ppi, HDR10.

: LCD IPS de 6,67 „, rezoluție 1080 x 2400px, raport aspect 20: 9, 395ppi, HDR10. Camere spate : 64MP, diafragmă f / 1.9, dimensiune senzor 1 / 2.72 „, dimensiune pixel 0,8µm, PDAF. Ultrawide: 8MP, f / 2,2, 1/4”, pixeli 1,12µm. Macro: 5MP, f / 2.4, 1.12µm, AF.

: 64MP, diafragmă f / 1.9, dimensiune senzor 1 / 2.72 „, dimensiune pixel 0,8µm, PDAF. Ultrawide: 8MP, f / 2,2, 1/4”, pixeli 1,12µm. Macro: 5MP, f / 2.4, 1.12µm, AF. Senzor de adâncime : 2MP; 2160p @ 30fps, 1080p @ 30/60 / 120fps, 720p @ 960fps înregistrare video, EIS.

: 2MP; 2160p @ 30fps, 1080p @ 30/60 / 120fps, 720p @ 960fps înregistrare video, EIS. Cameră frontală : 16MP, diafragmă f / 2,5, 1,0µm pixeli. Înregistrare video 1080p / 30fps.

: 16MP, diafragmă f / 2,5, 1,0µm pixeli. Înregistrare video 1080p / 30fps. Sistem de operare : Android 10; MIUI 11.

: Android 10; MIUI 11. Chipset : Snapdragon 720G (8nm): Octa-core (2×2,3 GHz Kryo 465 Gold și 6×1,8 GHz Kryo 465 Silver), GPU Adreno 618.

: Snapdragon 720G (8nm): Octa-core (2×2,3 GHz Kryo 465 Gold și 6×1,8 GHz Kryo 465 Silver), GPU Adreno 618. Memorie : 6 GB RAM; 64 / 128GB stocare UFS 2.1; slot dedicat microSD.

: 6 GB RAM; 64 / 128GB stocare UFS 2.1; slot dedicat microSD. Baterie : 5.020mAh; 30W încărcare rapidă.

: 5.020mAh; 30W încărcare rapidă. Conectivitate : LTE-A; USB-C; Wi-Fi a / b / g / n / ac; GPS dual-band; Bluetooth 5.0; Radio FM; Blaster IR.

: LTE-A; USB-C; Wi-Fi a / b / g / n / ac; GPS dual-band; Bluetooth 5.0; Radio FM; Blaster IR. Diverse: cititor de amprente montat lateral; Mufă audio de 3,5 mm.

Printre specificatiile de mai sus tin sa preceizez ca cel mai mult mi-a placut prezenta chipset-ului Snapdragon 720G, acesta face o treaba foarte buna in jocuri alaturi de cei 6GB RAM, de mentionat mai este prezenta unei bateri mari si mufa audio de 3,5 mm. Dar despre asta vom vorbi mai jos.

Xiaomi Redmi Note 9 Pro: Design

Din pacate dupa cum stim in aceasta era a smartphone-urilor producatorii se pot juca doar cu cateva schimbari in ceea ce priveste productia finala a unui smartphone, aici vorbim despre dispunerea camerei principale, modul in care este decupat display-ul, si cam atat, restul este aproape identic la fiecare telefon, ca mai vin cu margini diferite, asta conteaza foarte putin.

Dupa cum stim, companiile incep usor usor sa se indrepte spre ideologia Apple, adica suportul software, ne intereseaza din ce in ce mai mult ceea ce gasim in telefon, cat de performant este acesta si cum arata UI-ul software-ului.

Xiaomi Redmi Note 9 Pro vine cu un design placut, in ciuda celor scrise mai sus, modificarile aduse au fost pe placul publicului, camera principala find amplasata pe spate partea superioara a dispozitivului, spre centru, configuratia camerei principale vine cu mai multe camere, dar despre asta vom vorbi mai jos.

Pe laterale avem butoanele cu care suntem toti obisnuiti, volum, power care are pe el un senzor de amprenta, aceasta schimbare fiind la indemana utilizatorului, pentru ca atat timp cat avem un LCD, producatorilor le este mai greu sa implementeze un senzor de amprenta in ecran, si sincer sa fiu, mie imi place mai mult ideea de senzor de amprenta pe lateral.

In partea frontala a dispozitivului avem camera cu senzorii necesari in partea superioara, centru. Aceasta asezare este destul de comuna, o puteti vedea la mai multe smartphone-uri.

Imi place design-ul telefonului, chiar daca este familiar, in sensul ca nu avem noutati semnificative, marimea acestuia de 6,67 si felul in care sunt asezate camerele, senzorul de amprenta, butoanele, curbele, fac din telefonul pe care l-am testat sa fie unul placut.

Xiaomi Redmi Note 9 Pro: Performanta

Impreuna cu Xiaomi Redmi Note 9 Pro am primit si Redmi Note 8T pentru a face o comparatie intre cele doua telefoane, mai jos ne vom baza pe ambele in ceea ce priveste performantele noului smartphone Xiaomi Redmi Note 9 Pro.

Display

Display-ul telefonului este un LCD IPS de 6,67 ce are o rezolutie 1080 x 2400px, cu densitatea 395ppi. Ce nu mi-a placut in mod suprinzator in comparatie cu Redmi Note 8T a fost luminozitatea ecranului, care dupa cum am vazut in teste, la cel de al doilea telefon intensitatea luminozitatii a fost mai mare.

Camera

Avand in vedere ca vorbim astazi de un telefon mid range, nu trebuie sa ne asteptam la zoom-uri foarte mari, o claritate amanuntita noaptea sau imagini foarte clare in lumina puternica, practic acest lucru nu il fac decat telefoanele de buget foarte mare, despre care nu este vorba in acest articol, ca o comparatie intre telefoanele redmi Note 8T, si Xiaomi Redmi Note 9 Pro, pot spune ca intr-adevar anul acesta avem un telefon ce vine cu performante mai mari, mai jos v-am pregatit cateva imagini, imi cer scuze inca o data pentru incapabilitatea de a face poze seara, in urmatoarele review-uri, vom face si acest lucru.

Xiaomi Redmi Note 9 Pro

Fotografie

Zoom

Redmi Note 8T

Fotografie

Zoom

Sistem de operare

Pe scurt sistemul de operare a celor de la Xiaomi, este de fapt Android cu interfata grafica personalizata, cu functii noi adaugate si multe altele pentru a face dispozitivul cat mai autentic, intr-adevar, observam acest trend la toate companiile, Samsung, Huawei si Oppo, au reusit si ei sa faca un ecosistem, Xiaomi la fel, MIUI 11 este foarte clean si optimizat pentru buna functionare.

Dupa cum am mai vorbit pe acest website, dark mode este la moda si toate companiile il adopta, Xiaomi nu a exclus aceasta functie si gasim in sistemul de operare un mod intunecat optimizat pentur utilizator cu contrast foarte echilibrat.

Chipset

Nu putem spune neaparat ca Snapdragon 720G este un chipset de jocuri, insa in combinatie cu 6GB Ram, putem juca orice joc de pe piata, nu vom avea cele mai bune performante la jocurile ce necesita o optimizare mai buna, insa este un inceput ca telefoanele mid-range sa vina cu 6GB Ram pentru a ne ajuta sa jucam aproximativ orice joc.

Potrivit testelor mele si a altor bloggeri, acest telefon nu intrece principalul competitor Huawei P40 Lite, la perforamnta, detalii aveti in capturile de mai jos.

Baterie

Am reusit sa folosesc telefonul 2 zile, in conditii normale cu o incarcare de 100%, bateria este destul de generoasa dupa cum stim, are 5.020mAh si suporta încărcare rapidă la 30W

Concluzii

Acest review a fost scurt si la obiect, mi-a placut sa testez Xiaomi Redmi Note 9 Pro, a fost o placere sa tin in mana un telefon ce arata premium, un telefon mare, puternic si ieftin, trebuie sa tinem cont ca este un mid range iar pentru clasa lui face ceea ce i se cere. Il recomand sa il cumparati ca o alternativa a lui Huawei P40 Lite, in cazul in care doriti ca dispozitivul dumneavoastra sa beneficieze de serviciile Google dar si pentru ecosistemul Xiaomi care este in dezvoltare, avem casti wifi, bratari inteligente, cantare si o apliactie ce functioneaza foarte bine, folosirea gamei Xiaomi este cu siguranta una justificata datorita calitatii la preturi accesibile.