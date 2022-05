Rezervele Bitcoin ale Fundației Luna sunt complet epuizate

Fundația Luna, care vinde constant Bitcoin pentru TerraUSD (UST), al cărui preț ar trebui să fie fixat la 1 dolar, și-a epuizat complet rezerva de Bitcoin.

Odată cu declinul criptomonedei Bitcoin (BTC) la nivelul de 27 de mii de dolari, piața crypto a fost afectată de această situație. Terra (LUNA) a fost proiectul care a înregistrat cea mai mare tendință descendentă în ultima perioadă .

Cu toate acestea, deoarece UST vindea constant LUNA pentru a-și stabiliza prețul, sistemul s-a deteriorat, ceea ce a făcut ca valoarea LUNA să scadă cu 99,3 la sută. Pe de altă parte, stablecoin-ul UST al Terra, care trebuia să fie stabil la 1 USD, a scăzut la nivelul de 0,4 USD. Drept urmare, Fundația Luna, care vinde în mod constant, și-a epuizat complet rezervele de Bitcoin (BTC) .

În această perioadă critică pe piața crypto, Fundația Luna a ieșit în prim-plan cu o știre de vânzare. Conform informațiilor obținute; Fundația Luna a vândut AVAX în valoare de 5,2 milioane de dolari.

Portofelul Fundației Luna mai are Avax în valoare de 52,87 milioane de dolari. În plus, rezervele de Ethereum (ETH) și Bitcoin (BTC) ale fundației sunt pe zero.

În cele din urmă, conform ultimelor date publicate, 30,77 milioane UST rămân în rezerva lui Luna, în timp ce AVAX este cea mai mare rezervă. În plus, suma rămasă din LUNA în mâinile fundației este de 1,69 milioane. Acest lucru echivalează cu aproximativ 375.000 USD de la data scrierii știrilor noastre.