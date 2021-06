Reziliere contract digi: Anulare contract Digi

Reziliere contract digi – DIGI Romania are deja o baza destul de mare de clienti, multi dintre ei abonati la telefonie mobila sau la servicii fixe, mai nou si la energie electrica. Rezilirea contractelor cu DIGI Romania este destul de anevoioasa de multe ori. De ce? Pentru ca DIGI Romania permite depunerea cererii de reziliere doar in magazinele sale fizice, reprezentante si doar de catre titular. Trebuie sa ai la tine doar buletinul si sa stii sa vorbesti, sa ai motive intemeiate pentru care vrei sa te retragi din contract.

Ti se vor face oferte, vei fi intrebat si luat la „analizat”, dar nu va trebui sa cedezi presiunilor. Se poate face o Anulare contract DIGI si on-line sau telefonic, in centrul de Relatii Clienti, dar doar in cazuri speciale, cum a fost si Starea de Urgenta instituita din cauza pandemiei de COVID-19. Dar trebuie sa ai dovezi serioase, sa arati ca nu te poti deplasa, ca nu esti in tara, acte doveditoare, altfel ti se va refuza rezilierea pe loc. Faci si sesizare la DIGI daca esti intr-una dintre aceste situatii inainte daca vrei sa ai castig de cauza.

Daca ai reusit pana la urma sa treci cu bine de depunerea cererii de reziliere si sa initiezi procesul de Anulare contract DIGI vei scapa de abonamente incepand cu prima zi a lunii urmatoare, dar doar daca ai depus cererea cu cel putin 30 de zile calendaristice inainte de incetarea efectiva a contractului la data de 1. Ai serviciile active pe contract in luna cat dureaza procesarea cererii, le platesti, dupa care luna urmatoare nu mai esti abonatul DIGI.

Alte precizari importante legate de o Anulare contract DIGI fara probleme

In situatia in care avem cereri de Anulare contract DIGI dupa ce s-a emis deja factura se va emite automat factura storno. Imediat dupa ce a intrat in vigoare rezilierea vom preda si echipamentele aflate in custodie in primele 7 zile din luna in care avem deja reziliat contractul. De precizat ca telefoanele vechi Huawei nu se returneaza, sunt si asa prea vechi.

Nu avem cum sa reziliem contracte cu DIGI daca suntem imputerniciti, daca preluam de la un abonat contractul trebuie sa fie si el de fata si sa isi dea acordul scris. La rezilieri anticipate care presupun o Anulare contract DIGI inainte de expirarea perioadei contractuale convenite vom plati taxa de instalare si activare pentru serviciile fixe active, taxe de activare telefonie si date mobile, reducerile de la telefoane, reducerile aplicate pe ofertele pe care le-am luat in timp, de exemplu 50% din pretul abonamentului.

Modelul de cerere de reziliere se gaseste pe site-ul Digi Romania, se printeaza cererea in doua exemplare, cel care va ramane se stampileaza si se primeste si numar de inregistrare pe loc. Se depun si plangeri la ANPC daca nu se doreste rezilierea sau daca nu ni se raspunde deloc, plangeri insotite de toate actele doveditoare si depuse on-line, direct pe site-ul ANPC. Doar taxele de justa despagubire pentru reduceri, promotii primite si discount telefoane sunt normale si pot fi cerute pentru acoperirea pierderilor.

Ca sa pastrati totusi numarul de telefon il puteti porta in alta retea, ceea ce va duce automat la rezilierea contractului cu respectivul operator de unde plecati.

Alte informatii si lamuriri despre rezilieri la DIGI gasiti pe site-ul oficial sau puteti discuta cu un consilier apeland Infoline 03 XX 400 414 (unde XX este prefixul judetului) sau 031 400 4414 pentru bucuresteni.