Reziliere contract Orange: Anulare contract Orange

Reziliere contract Orange – Sunt frecvente cazurile in care clientii sunt nemultumiti de serviciile unui operator de telefonie mobila. In acel moment singura solutie pentru a renunta la serviciile sale este rezilierea. Ea este alternativa radicala la suspendarea serviciilor pe o perioada limitata de timp, daca nu mai aveti nevoie de ele. Ambele variante pot fi realizate destul de simplu, in general prin depunerea unei cereri in format tiparit sau on-line.

Orange Romania, unul dintre cei mai mari si mai vechi operatori din tara noastra, permite clientilor rezilierea contractelor sau abonamentelor in mai multe moduri. De retinut ca o Anulare contract Orange nu se va putea face pe loc, va dura cel putin 14 zile pana cand veti primi un raspuns si sunteti obligat sa notificati compania cu cel putin 30 de zile inainte de intrarea in vigoare a acesteia.

Demersurile pentru Anulare contract Orange pot fi initiate de orice client al companiei, indiferent de tipul de servicii detinute. Este important ca abonamentele sa fie pe numele titularului care depune cererea si sa nu existe datorii de luni pe respectivele conturi, pentru a se evita orice probleme in timpul procesarilor rezilierii.

Pasii de urmat pentru o Anulare contract Orange cat mai rapida

Se depune o cerere in format tiparit in showroom-mergem intr-o reprezentanta Orange, solicitam cererea de reziliere, o citim si o completam cu date personale, cod client, motivul rezilierii, o semnam si o depunem consilierului care ne-a ajutat cu obtinerea sa. Asteptam raspunsul si apelurile din partea companiei atunci cand cererea noastra ajunge sa fie procesata;

Se depunere o cerere on-line, direct pe site-ul Oranga, meniul Contact. Aici se vor completa date despre cont, date personale si date de contact, date despre abonamentul ce urmeaza a fi reziliat, se va primi un e-mail de confirmare pe adresa de e-mail asociata contului nostru;

Putem discuta si la Relatii Clienti in acest sens, pentru lamuriri si indrumari legate de reziliere.

Daca suntem inca in perioada contractuala acceptata la inceput, procesul de Anulare contract Orange va presupune si plata abonamentului in avansa, fara a avea TVA inclus pe ce perioada a mai ramas din actualul contract. Doar asa ni se va accepta rezilierea contractelor detinute. De asemenea, e bine de stiut ca orice fel de reduceri si promotii de care am beneficiat vor face si ele obiectul rezilierii si va trebui sa platim Orange sumele reduse sau sa achitam ratele la telefon pana la valoarea sa de piata stabilita in contract.

In situatia in care vrem doar suspendarea temporara a contractelor, Orange permite acest lucru, dar nu mai mult de trei luni, si asta pentru contractele care dateaza de dinainte de 24 noiembrie 2011. Se aplica o taxa de suspendare in valoare de 4.96 euro lunar, adica ai facturi emise si in perioada de suspendare cu fix aceasta suma de achitat. Spre deosebire de alti operatori, care ofera suspendare gratuita, Orange percepe aceste taxe si nu avem cum sa le evitam. Dar e bine ca nu mai platim atat de mult cand avem abonamente foarte scumpe active pe conturi.

Contractele se vor rezilia efectiv dupa cele 30 de zile de la depunerea cererii, daca e acceptata cererea, cu ocazia primei date de facturare. Atentie, cererile se depun cu cel putin o luna inainte de aceste date de facturare, dar e bine sa le depui cat de repede posibil, pana sa vina datele de facturare viitoare.

Daca se refuza rezilierea, se solicita taxe abuzive si nu taxe de justa despagubire, nu se primeste un raspuns in termenul legal se poate apela la ANPC, prin depunerea unei plangeri insotite de toate actele doveditoare ale comportamentului operatorului si de documente care sa ateste demersurile initiate de catre client, raspunsurile primite.