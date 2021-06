Reziliere contract telekom: Anulare contract Telekom

Reziliere contract telekom – Daca nu ne mai convin serviciile primite de la operatorul de telefonie mobila sau vrem sa incheiem un contract cu un altul, vrem sa renuntam la abonamente pentru cartele, de exemplu, va trebui sa reziliem contractul. Rezilierea contractelor cu Telekom Romania este destul de simpla si implica depunerea unor acte si cereri on-line.

Da, se poate depune cererea de reziliere si in reprezentantele lor, dar de multe ori angajatii nu o vor accepta si vor cauta sa va „pastreze” in retea cu oferte si reduceri care nu va vor scuti de toate problemele pe care le aveti deja in retea.

Prin reziliere se intelege intreruperea oricaror servicii si abonamente de la Telekom Romania si renuntarea la colaborarea inceputa prin contractare. E decizia clientului si Telekom Romania ar trebui sa se conformeze, avand in vedere calitatea slaba a serviciilor de telefonie mobila si internet pe care le ofera in majoritatea zonelor.

Procesul de Anulare contract Telekom incepe, cum e firesc, cu luarea deciziei de reziliere. Nu suntem multumiti de ce primim, de semnal, de datele mobile, de modul cum se comporta reteaua sau de pretul abonamentelor pe care le-am tot reinnoit. Sau am primit notificari ca se vor majora prea mult tarifele practicate si unele servicii gratuite vor putea fi accesate doar contra cost. In acel moment reziliem contractul deja incheiat undeva in urma cu n ani.

Dupa ce am luat decizia de reziliere trecem la faza de Anulare contract Telekom. Cel mai simplu este sa o initiem on-line, direct pe site-ul operatorului. Mergem la telekom.ro/reziliere-online/ si completam rapid formularuk on-line pus la dispozitie de firma. Trecem acolo date personale, serviciile de inchis si motivul rezilierii, datele de contact. Asteptam raspunsul, de obicei perioada in care ni se raspunde e cea legala, de pana la 14 zile lucratoare sau poate mai repede, mai tarziu, in functie de cate cereri exista si cat de ocupati sunt cei din echipa Telekom Romania.

Alta modalitate la fel de simpla de Anulare contract Telekom ar fi un banal e-mail la adresa rezilieri@telekom.ro. Completam rapid cererea pe care s-ar putea sa o gasim tot pe site-ul lor, scriem numele si prenumele titularului, date personale-CNP, codul de facturare, datele de contact si asteptam sa fim contactati de un reprezentant pentru discutii si reziliere. Sau putem sa trimitem prin fax cererea noastra de reziliere la numarul fix 0214403390.

Se va realiza cererea de reziliere cu minim 30 de zile inainte de data de la care vrem sa iesim din retea. In caz contrar cererea s-ar putea sa nu fie onorata si rezolvata.

Daca niciun raspuns nu apare de la Telekom Romania dupa o perioada rezonabila de timp incercati sa sunati la Relatii Clienti 1234 din reteaua Telekom si sa discutati cu un operator despre reziliere si cererea deja depusa. Daca primiti raspuns negativ la cererea dvs. pastrati raspunsul de la Telekom Romania si faceti o plangere imediat la ANPC pentru a sesiza neregulile intalnite. ANPC va va da castig de cauza daca aveti dreptate si operatorul nu vrea sa va rezilieze contractul ca sa nu piarda bani.

Atentie, nu confundati rezilierea cu suspendarea contractului. Suspendarea se realizeaza doar pe o perioada nedeterminata, se poate reactiva contractul oricand.

Alte detalii de luat in seama cand initiem procedura de Anulare contract Telekom

Facturile nu se vor plati obligatoriu pana la finalul contractului in vigoare in caz de reziliere, platiti promotiile, reducerile de care ati beneficiat deja. Daca e vorba si de telefoane in rate se vor achita integral toate ratele. In afara de aceste lucruri daca se mai solicita taxe abuzive de reziliere de milioane de ron apelati cu incredere la ANPC, pastrand si raspunsul primit de la Telekom Romania.

Atentie mare si la cererea tip de reziliere pe care toti operatorii o pun la dispozitie. In ea veti gasi referiri la perioada minima contractuala si la o „justa despagubire” de platit daca noi plecam de la operator inainte de finalizarea sa in cuantum de xx ron, in general sume uriase si abuzive. Cititi cu atentie ce semnati si sesizati ANPC oricand credeti ca e vorba de abuz.

Daca doriti portarea in alta retea se depune la noul operator cu 4-5 zile inainte o cerere de portare a numarului detinut in alta retea, evitand astfel tot ce tine de incercarile tardive ale Telekom Romania de a va pastra in retea „pe viata”.

Pastrati intotdeauna e-mail-ul de confirmare primit la depunerea cererilor in sistem on-line. Daca documentele de reziliere sunt transmise si de alta persoana mai priceputa nu e nicio problema, doar sa fie din familie si cu acordul titularului si sa fie completate corecte, alaturi de actele necesare pentru reziliere atasate.

Toate documentele de reziliere se transmit si prin posta, daca vreti acest lucru, la adresa SC Telekom Romania SA, O.P 16-C.P 458, Bucuresti.