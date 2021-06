Reziliere contract Vodafone: Anulare contract Vodafone

Reziliere contract Vodafone – In comparatie cu alti operatori de telefonie mobila, Vodafone Romania are aparent o modalitate simpla de reziliere, dar e complicat sa ajungi pana la punerea in practica a rezilierii cerute. Si la Vodafone se aplica regula depunerii cererilor pentru reziliere cu cel putin 30 de zile inainte de a intra in vigoare rezilierea. Cererile se depun personal, de catre titular, si contin si motivul real al rezilierii, articulat cat mai bine si explicat. Cu alte cuvinte trebuie sa gasesti un motiv clar si intemeiat daca vrei sa ai castig de cauza cu Vodafone Romania in privinta rezilierilor.

Procedura de Anulare contract Vodafone presupune parcurgerea unor pasi simpli. Depunem cererea in showroom sau reprezentanta Vodafone in cel mai simplu scenariu. Asta inseamna ca mergem acolo, discutam cu un consultant, cerem tipizatul pentru reziliere, in completam cu ajutorul angajatului Vodafone cu date personale, date despre cont si abonamente de reziliat, lasam date de contact si primim si numar de inregistrare.

Daca nu vrem sa ne deplasam in centrele fizice Vodafone putem trimite aceeasi cerere, descarcata de pe site-ul Vodafone pe adresa de e-mail persoane.fizice_ro @vodafone.com sau persoanefizice_fix_tv@vodafone.com. Primim confirmarea de primire tot pe e-mail si suntem notificati cand a fost procesata cererea, putem sa primim si telefon sau e-mail pentru mai multe lamuriri, daca sunt neclaritati in cererea depusa.

Andreea si scrisoarea recomandata, alte modalitati rapide de Anulare contract Vodafone

Asistentul virtual cu AI Andreea, pe care il gasim apeland numarul *222, va prelua si el cererea vocala de reziliere. La ceva timp dupa inregistrarea cererii vocale vom fi sunati de catre un reprezentant Vodafone pentru a confirma initierea procesului de Anulare contract Vodafone, asta intamplandu-se in cel mult patru zile lucratoare de la momentul plasarii cererii vocale.

Si mai simplu ca sa reziliem contractele cu Vodafone putem sa completam formularul on-line de Anulare contract Vodafone de pe site, sectiunile Personal-Asistenta-Contact. Vom primi confirmare on-line, lasam telefon si e-mail pentru contactare si am terminat, cererea e depusa pe loc.

Vodafone Romania permite si trimiterea de scrisori recomandate cu cererea de reziliere completata si semnata pe adresa strada Barbu Vacarescu nr. 201, etaj 8, sector 2 020276 Bucuresti, pentru cei care nu vor sa se complice cu on-line-ul. E o modalitate comoda de Anulare contract Vodafone, va dura ceva mai mult din cauza corespondentei, dar raspunsul il vom primi tot tiparit, pe adresa noastra postala.

E bine sa avem un numar de inregistrare pentru cererile de reziliere ca sa il putem folosi si atunci cand ne interesam de stadiul rezolvarii sale. Nu vom ceda presiunilor operatorului si ofertelor acestora si vom continua sa sustinem ca dorim rezilierea, oricat de bune ar fi noile oferte si oricat de multe eforturi ar face Vodafone sa ne mentina in baza de clienti.

Daca nu primim raspuns deloc sau ni se refuza cererea de reziliere pe un motiv oarecare apelam la ANP si OPC prin completarea unei plangeri, insotite de toate actele doveditoare ale comunicarilor dintre noi si Vodafone. Nu se achita facturile urmatoare pentru a nu fi acuzati ca folosim in continuare serviciile, achitam taxe de reziliere abuzive.

In scenariul in care am cumparat abonamente cu reduceri, telefoane la preturi promotionale, am avut discount de orice tip trebuie sa initiem rezilierea in afara perioadei contractuale, altfel platim tot ce inseamna reducere acordata si toate ratele ramase la telefon obligatoriu.

Chiar daca platim sau nu platim aceste sume Vodafone nu are cum sa refuze rezilierea contractelor. Taxa de justa despagubire e singura pe care Vodafone Romania o poate solicita daca vi s-au oferit servicii si produse cu reduceri de orice fel si incluse in promotii de orice fel, pe care inca nu le-ati achitat integral. Daca am luat telefoane fara reduceri si doar cu abonamente simple nu achitam niciun fel de taxe de reziliere. Pentru alte detalii putem suna si la numarul de telefon 031.1000.872.