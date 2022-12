Dupa 10 ani in care au fost cunoscuti ca Rezistenta Online, cea mai mare firma de cursuri de marketing online din Romania isi schimba numele in MAKE IT ACADEMY.

La finalul anului 2022, numele firmei Rezistenta Online se schimba in MAKE IT ACADEMY. De ce aceasta schimbare:

„Fiindca nu ne pricepem nici la rezistenta electrica, nici la rezistenta materialelor si din pacate nu putem oferi cursuri despre ele, cum ni s-a tot cerut de-a lungul celor 10 ani de purtare a numelui Rezistenta Online.” Ela Iliesi, Trainer si Co fondator.



„De asemenea, nu dorim sa fim afiliati cu nicio miscare politica. Suntem o echipa cu viziuni personale diferite, uniti in principal de pasiunea pentru marketing online si pentru educatie.” Alexandru Simion, Manager si Cofondator

MAKE IT ACADEMY, pachetul de 8 cursuri de pregatire in marketing online este cea mai populara academie de marketing digital inca din 2014. Peste 2000 de cursanti au urmat workshopuri din cadrul programului si au obtinut o pregatire completa si acreditata in marketing online.

Numele firmei se va schimba peste tot din Rezistenta Online in Make It Academy, paginile site-ului www.rezistenta-online.ro vor fi redirectate permanent spre paginile site-ului makeitacademy.com, iar adresa de mail se schimba din office@rezistenta-online.ro in office@makeitacademy.com



Cursurile companiei raman in continuare de specializare in marketing online, si pot fi urmate in continuare si separat.

Programul MAKE IT ACADEMY contine 6 module, sub forma de cursuri practice, la sediu. Cinci module aprofundeaza fiecare tehnica si platforma de promovare online ce trebuie cunoscuta si stapanita de un profesionist in marketing digital: SEO, Social Media & Facebook Ads, Google Ads, Google Analytics si Content Writing.

Iar modulul de “Marketing digital” prezinta cum interactioneaza ele, si cum se creeaza un plan si un buget de marketing digital, totul de la planificarea campaniilor si pana la realizarea de rapoarte a rezultatelor obtinute. Continutul fiecarui curs este explicat pe larg in paginile dedicate cursurilor de pe acest site.

Cursurile reincep incepand cu 28 ianuarie 2023. Mai multe informatii despre ele pe site-ul makeitacademy.com, sau la numarul 0761 146 285.