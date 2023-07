Roblox poate fi acum jucat pe ochelarii VR Meta Quest 2 și Pro

Începând de azi, puteți descărca Roblox pe Meta Quest 2 și Meta Quest Pro, în varianta open beta (de testare). Roblox era așteptat pe platforma VR de la Meta încă de la începutul lunii iulie, de când cele două companii au confirmat oficial apariția titlului în VR.

În cazul în care plănuiți un upgrade căștii VR, trebuie să știți că, pe lângă Quest 2 și Pro, Roblox va rula și pe Quest 3. Bineînțeles, atunci când Quest 3 va fi disponibil pe piață.

Aplicația este disponibilă pentru download în magazinul oficial, Quest Store. Astfel, o puteți descărca folosind ochelarii Quest sau cu ajutorul PC-ului, navigând la pagina Roblox din Oculus App lab. Odată ce aplicația este instalată pe ochelarii VR, puteți să vă logați cu contul vostru de Roblox și să încercați experiențele disponibile.

Dacă primiți la login eroarea ”account not eligible for this feature” înseamnă că încercați să vă autentificați pe un cont cu vârsta sub 13 ani. În acest moment, Roblox este disponibil pe Meta Quest doar pe conturile cu vârsta de minim 13 ani. De asemenea, dacă nu reușiți să treceți de login folosind parola contului, încercați următoarea metodă de autentificare: pe un dispozitiv pe care sunteți deja logat, mergeți la meniul More (cele 3 puncte) – Quick Log in. Folosind ochelarii VR, apăsați butonul Quick Log In și introduceți codul obținut pe dispozitivul pe care sunteți deja logat. Ochelarii VR ar trebui, astfel, să se conecteze la cont.

Dacă încă nu aveți un cont Roblox, nu vă grăbiți să vă faceți unul din aplicația Quest, pentru că deocamdată acest lucru nu este posibil. Vă puteți crea unul folosind PC-ul sau orice alt dispozitiv mobil.

De asemenea, țineți cont că aplicația se află încă la stadiul de beta, ceea ce înseamnă ca este încă în dezvoltare. Roblox a lansat timpuriu aplicația, nu doar spre satisfacția jucătorilor nerăbdători, ci mai ales pentru a oferi dezvoltatorilor de jocuri de pe platformă ocazia să facă optimizările necesare.

Printre bug-urile existente în versiunea 2.586.1 a aplicației Roblox Meta Quest 2 și Pro se numără: imposibilitatea de a cumpăra Robux, lipsa recomandărilor de jocuri și glitch-uri grafice pe alocuri. Roblox a afirmat că lucrează deja spre rezolvarea acestor probleme.