Roblox primeste un update grafic major

Roblox este o platforma de gaming online ce include o multime de jocuri, toate create pe baza obiectelor sub diverse forme puse la dispozitie dezvoltatorilor. Aceste obiecte sunt alcatuite din ceea ce Roblox numeste materiale, cum ar fi betonul sau caramizile pentru cladiri.

Compania a lansat un update prin intermediul caruia aceste materiale de baza vor arata mai bine, dar vor avea si functionalitate imbunatatita. Spre exemplu, nisipul va arata mai realist, insa vei putea si sa impotmolesti o masina in el. Schimbarea face parte din planul Roblox de a imbunatati vizual platforma si va avea efect pentru toti dezvoltatorii incepand de astazi.

Printre celelalte noutati, pe care compania le-a introdus pentru a tine pasul cu audienta sa, se numara iluminarea imbunatatita, chatul audio de proximitate si avataruri mai realiste.

Pe langa noul look, Roblox ne aduce si un nou tool pentru crearea de materiale personalizate, numit Material Manager. Cu ajutorul acestuia dezvoltatorii de jocuri vor putea crea materiale unice ca aspect si functionalitate, obtinand astfel o lume mai diversa.

In cazul in care preferati look-and-feel-ul jocurilor asa cum este in prezent, trebuie sa stiti ca dezvoltatorii vor avea optiunea de a pastra aspectul si functionalitatea existente ale jocurilor.