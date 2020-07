ROG Phone 3 va beneficia de o baterie imensa de 6000 mAh. Asus confirma aceasta informatie prin intermediul unor imagini publicate pe reteaua sociala Weibo. Nu e nicio supriza faptul ca are o baterie atat de mare, dat fiind faptul ca ROG Phone 2, lansat anul trecut, dispunea de o baterie cu o capacitate la fel de mare.

Cine spune smartphone pentru gaming spune consum. Pentru ca terminalul tau sa nu aiba doar doua ore de autonomie, constructorul trebuie sa il doteze cu o baterie cu capacitate mare. Asus a inteles foarte bine acest lucru. A publicat si un teaser pe reteaua sociala Weibo in care ne livreaza o caracteristica a noului smartphone gaming, doar una : va fi echipat cu o baterie de 6000 mAh. Data prezentarii oficiale a produslui este prevazuta pentru azi, 22 iulie.

ROG Phone 3 nu a fost inca anuntat in mod oficial insa nu mai are niciun secret datorita numeroaselor scurgeri de informatii aparute si certificarilor TENAA. Stim deja ca va fi destul de asemanator cu predecesorul sau, cu un ecran AMOLED Full HD+ si un ecran de 6,59 inchi. Procesorul este Snapdragon 865 Plus sprijinit de 8, 12 sau 16 GB RAM, in functie de varianta. Memoria va fi de 128, 256 sau 512 GB. Pe scurt, un smartphone de gaming excelent.