Ryzen 9 9900X rămâne mai slab în comparaţie cu Ryzen 7 7800X3D, în jocuri

Într-un nou test de performanță, Ryzen 9 9900X de la AMD, bazat pe arhitectura Zen 5, a fost comparat cu Ryzen 7 7800X3D, care folosește tehnologia 3D V-Cache și arhitectura Zen 4. Rezultatele au arătat că, în ceea ce privește performanța în jocuri, Ryzen 9 9900X nu reușește să depășească Ryzen 7 7800X3D.

Detalii Tehnice

Ryzen 9 9900X este un procesor cu 12 nuclee și 24 fire de execuție, atingând viteze de boost de până la 5,6 GHz. Are un cache de 76 MB și un TDP de 120W. În contrast, Ryzen 7 7800X3D dispune de 8 nuclee și 16 fire de execuție, cu o viteză de boost de până la 5 GHz și un cache mai mare, de 104 MB, având același TDP de 120W.

Teste de Performanță

Testele au fost realizate folosind o placă grafică GeForce RTX 4090, o placă de bază X670 și memorii DDR5-7200. Jocurile testate au inclus titluri populare precum Alan Wake 2, Total War Warhammer, City Skylines 2, Call of Duty Warzone 2, CS: GO 2, Cyberpunk 2077, Fortnite, Hogwarts Legacy, Starfield și The Last of Us: Part 1.

La rezoluție 1080p, unde testele de performanță pentru procesoare sunt mai relevante, Ryzen 7 7800X3D a obținut performanțe cu până la 23% mai bune decât Ryzen 9 9900X. În jocuri precum Cyberpunk 2077, The Last of Us: Part I și Fortnite, diferența de performanță a fost de aproximativ 15%. În alte jocuri, performanțele celor două procesoare au fost aproape identice.

Consumul de Energie și Temperaturile

Când rezoluția a fost mărită la 1440p și 4K, diferențele de performanță între cele două procesoare au devenit mai puțin evidente, iar în unele cazuri, Ryzen 9 9900X a reușit să depășească Ryzen 7 7800X3D. Totuși, Ryzen 9 9900X consumă mai multă energie în timpul jocurilor, uneori chiar dublând consumul de energie al lui Ryzen 7 7800X3D. De asemenea, Ryzen 9 9900X funcționează la temperaturi mai ridicate.

Această analiză subliniază faptul că, pentru gaming, procesoarele cu tehnologie 3D V-Cache, precum Ryzen 7 7800X3D, sunt o alegere mai bună. Deși Ryzen 7 7800X3D folosește o arhitectură mai veche (Zen 4) și un proces de fabricație de 5nm, tehnologia 3D V-Cache îi conferă un avantaj semnificativ în jocuri. Pe de altă parte, pentru sarcini de productivitate, Ryzen 9 9900X rămâne o opțiune excelentă.

Dacă intenționați să construiți un sistem nou pentru gaming, ar fi prudent să așteptați lansarea procesoarelor AMD Zen 5 cu tehnologie 3D V-Cache, care ar putea oferi performanțe și mai bune în jocuri.