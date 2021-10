PlayStation 5 a fost lansat acum aproximativ 11 luni pentru a fi prezentat utilizatorilor. Deși a trecut aproape un an de la introducerea sa, este încă în număr limitat.

Cifrele de vânzări pentru Playstation 5, au fost anunțate. Sony, care a fost în creștere față de aceeași perioadă a anului trecut, a înregistrat și o creștere a abonaților PS Plus.

PlayStation 5 este, de asemenea, în creștere în al treilea trimestru

Sony a vândut 3,3 milioane de console PlayStation 5 în al treilea trimestru al anului 2021. Astfel, 21,2 milioane de unități PS5 au fost vândute din prima zi în care a fost introdus .

Consola de jocuri PlayStation 4, care este printre generația anterioară; Vedem ca a scazut in acest trimestru cu 200 mii vanzari fata de 1,5 milioane in acelasi trimestru al anului precedent.

În raportul său privind veniturile, Sony a vândut 81,8 milioane de unități în al treilea trimestru în urmă cu un an; De asemenea, a declarat că a vândut 76,4 milioane de unități de jocuri PS5 și PS4 în același trimestru al acestui an . Vânzările de hardware în acest trimestru au crescut la 1,41 miliarde USD, comparativ cu 365 milioane USD în urmă cu un an . Vânzările de software pentru jocuri, pe de altă parte, au atins 3,02 miliarde de dolari, comparativ cu 2,91 miliarde de dolari cu un an în urmă.

Sony avea 45,9 milioane de abonați PlayStation Plus cu un an în urmă ; a anunțat că a ajuns acum la 47,2 milioane de abonați PlayStation Plus . PlayStation Network, pe de altă parte, a scăzut cu 4 milioane de la 108 milioane de utilizatori activi lunar cu un an în urmă la 104 milioane de utilizatori activi lunar.

În ceea ce privește cele mai mari vânzări de jocuri pentru PS4 și PS5, God of War a fost cel mai bine vândut din ultima generație, cu 19,5 milioane de unități vândute. În plus, Horizon: Zero Dawn a vândut 10 milioane, în timp ce Marvel’s Spider-Man a vândut 13,2 milioane. Marvel’s Spider-Man: Miles Morales a atins 6,5 milioane de vânzări.

În general, vânzările Sony de jocuri și servicii de rețea au crescut cu 27% față de acum un an.