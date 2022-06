Gardul delimiteaza proprietatea, are rol protector si tot el este responsabil de impresia pe care si-o face privitorul despre gospodarie si despre persoanele care se ocupa de ea. Poarta asigura racordarea proprietatii respective la lume.

Punct de intrare si de iesire din curtea unei case, a unei instititii, a unui depozit sau firme, poarta, trebuie sa fie functionala, eleganta si rezistenta.

Multi oameni mai intarzie in pat dimineata 5-10 minute dupa ce a sunat alarma telefonului. In acele momente somnul este cel mai dulce, iar despartirea de pat dureroasa.

Apoi, cand realizeaza ca a depasit marja de timp, persoana respectiva incepe sa se nelinisteasca. Nimanui nu ii place sa intarzie de la serviciu. Alearga la baie, la bucatarie, se imbraca si se aranjeaza cu viteza luminii sa recupereze timpul petrecut in pat.

Apoi scoate masina din garaj, imaginandu-si ca nu va fi trafic intens si blocaje si ca va ajunge la timp ca de fiecare data. Dar daca poarta se deschide cu dificultate si necesita inchidere manuala se mai pierd cateva minute pretioase.

O impresie excelenta fac portile disponibile pe site-ul magazinului S Metal, magazin care isi desfasoara activitatea pe piata din Romania de 20 de ani. Timp de doua decenii, S Metal si-a castigat clienti prin:

porti si garduri metalice de calitate premium, sisteme de automatizare inteligente si performante si solutii complete pentru resedinte, cand acestea au fost solicitate.

Multe dintre sistemele de automatizare si modelele de porti sunt aduse din tarile dezvoltate ale lumii si ale Europei.

Un magazin atat de mare si de aprovizionat nu putea sa detina un singur sediu fizic. Cele 13 depozite sunt raspandite pe intreg teritoriul tarii strategic. In ce consta strategia? Se doreste ca fiecare cumparator sa primeasca produsele cat mai repede de la cel mai apropiat depozit de casa sa si cheltuielile legate de transport sa fie cat mai mici. In plus, daca un cumparator nu se multumeste cu ceea ce vede pe site, sa se poata deplasa la sediul magazinului si sa aleaga pe viu modelul sau solutia dorita.

Vizitatorul va fi incantat de tot ceea ce va vedea in magazin, dar are si posibilitatea sa analizeze de acasa produsele si serviciile pe care S Metal le pune la dispozitia clientilor. Cine are nevoie de instalare sistem de automatizare gaseste o cerere pusa la dispozitie pe site, iar dupa completarea atenta, o expediaza fara nici un efort.

In cazul in care cineva cauta o poarta sigura, functionala si eleganta prevazuta cu sistem de automatizare este bine sa inceapa de la promotii, fiindca in acest moment orice banut economisit este foarte important.

Aici va gasi produse originale, de cea mai inalta calitate reduse cu 23 %.

In acest moment, cumparatorii au la dispozitie trei categorii de porti: culisante, autoportante si batante, dar in magazin se afla in stoc si usi glisante pentru garaj. O poarta care se inchide cu telecomanda reprezinta o bariera de netrecut in calea potentialilor infractori si in acelasi timp o facilitate cand vremea este asa de rea, incat omul nu poate iesi din masina sa deschida manual portile.

Sistemele automate de inchidere-deschidere ajuta la economisirea timpului si scutesc de efort. Este posibil ca o persoana sa fi condus sute de kilometri si sa fie moarta de oboseala. Cum se va simti, stiind ca trebuie sa coboare din masina, desi afara ploua in rafale reci si bate vantul si sa traga de portile din lemn grele si ude sa le deschida? Se poate ca abia urcat in masina sa vada ca vantul le-a inchis din nou si sa fie nevoita sa repete miscarile.

Chiar si persoanele care nu stiu diferentele dintre cele trei tipuri de porti se pot orienta dupa informatiile oferite pe site in articolele tematice.

Portile culisante sunt silentioase si pot fi completate cu controlul electronic al accesului si supravegherea tuturor intrarilor si iesirilor, daca este vorba de scoala, spital, depozit sau magazin.

Din dorinta de a ii sti pe cei dragi in siguranta, din ce in ce mai multe persoane aleg portile ciulisante si pentru locuintele lor, mai ales ca ele nu necesita spatiu in plus, pentru deschiderea catre exterior asemenea altor categorii de porti.

Este bine ca portile metalice sa fie cumparate din acest magazin, deoarece:

1. Cumparatorul nu mai are nevoie de nimic la montaj, fiindca pachetele sunt complete.

2. Metalul din care sunt confectionate portile este de cea mai buna calitate, nu rugineste, nu se indoaie si nu se ingaureste. Produsele sunt originale, fiind insotite de garantie.

3. La cererea cumparatorului, specialistii de la S Metal monteaza portile si sistemele de automatizare.

Poarta casei sau a firmei reprezinta o investitie in securitate, in impresie excelenta a celor care vin in vizita sau a celor care trec pe strada.

Un gard bine pus la punct si poarta care arata impecabil sunt remarcate la prima vedere.

Site-ul magazinului poate fi accesat de pe orice dispozitiv care are conexiune la internet, iar comenzile pot fi plasate la fel de usor.

Magazinul a colaborat cu primarii, parcari cu plata, spitale si aerogari si cu proprietarii multor vile din zone rezidentiale.

Oricine isi poate comanda produse de pe site, fiindca sunt accesibile ca pret si livrate cat mai repede la adresa specificata.

Portile de metal sunt mult superioare celor din lemn care necesita inlocuire dupa cativa ani de utilizare.

Mana de gospodar se cunoaste de la intrarea in curtea acestuia, de aceea grija fata de aspectul gardurilor si al portilor trebuie sa fie prioritara.