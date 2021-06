Sameday reclamatii: Sesizari si contact

Daca vrei sa trimiti rapid in tara orice fel de colet, pachet, plic alegi cu siguranta Sameday Courier. E vorba despre o companie infiintata cu peste 14 ani in urma care ofera servicii de curierat rapid national si international. Este specializata in livrari in aceeasi zi, in 24 de ore adica, in tara si strainatate. Se respecta conditiile de transport, se pot stabili intervale orare de livrare, se transporta cu atentie si obiecte fragile, livrarile pot fi personalizate. Pe segmentul livrarilor in aceeasi zi Sameday Courier ajuta peste 1.000 de companii mari si mii de clienti din Romania si isi face treaba destul de bine. Desigur, Sameday are si livrare a doua zi, in termene obisnuite de livrare, la fel ca alte companii de curierat de pe piata, depinde mult si de ce isi doreste clientul. Mai nou compania e detinuta majoritar de eMAG, asa ca livrarile sunt si mai multe.

Dar cand ai atat de multe livrari de facut si trebuie sa fie si foarte rapid mai apar si probleme si erori. Clientii se sesizeaza imedit pentru ca asteapta mai mult de la astfel de companii si asa se ajunge la reclamatii. Si motivele sunt intemeiate si reprezentantii de la Sameday reclamatii le cunosc deja prea bine. De exemplu, ajung in Call Center apeluri si reclamatii pentru ca nu au ajuns coletele la timp sau nu au ajuns deloc, coletele au fost deteriorate, produsele sunt distruse din vina transportatorului, curierul a sunat doar o data si nu ne-a gasit si a renuntat sa mai vina. Daca am fost cautati de trei ori si nu am fost gasiti iarasi avem probleme pentru ca respectivul colet va fi lasat in depozit si trebuie sa mergem sa il luam de acolo, sa aflam adresa lui, orarul de functionare.

Mai nou cei de la Sameday livreaza pentru eMAG la EasyBOX, de unde clientul isi ridica singur produsele mici, care intra in acele cutii-si aici apar multe probleme legate de livrari si de codurile generate, de imposibilitatea ridicarii produselor pe motive tehnice. Costurile livrarilor se estimeaza si on-line, dar cand platesti poate prea mult pentru ce ai estimat tu iarasi te adresezi Sameday reclamatii pentru lamuriri.

Cum ajungi sa porti o discutie cu un reprezentant Sameday reclamatii?

Inainte sa vorbesti cu un reprezentant Sameday Courier e bine sa cunosti date despre livrare, expeditie, sa ai AWB-ul generat si sa fi cautat inainte in sectiunea de tracking ca sa vezi ce apare acolo si sa te lamuresti. E bine sa calculezi si costurile tot on-line, cu instrumentele puse la dispozitie pana sa intri in legatura cu operatorii Sameday reclamatii.

Daca am ajuns sa avem nevoie de Sameday reclamatii putem suna oricand la 021 637.06.60 sau la 0730.240.245 pentru a discuta direct cu un operator Relatii Clienti Sameday. Timpii de asteptare difera in functie de perioada din an cand suni si de cati apelanti sunt, exista posibilitatea sa te sune ei daca nu mai poti astepta. In rest spui ce probleme ai si ti se verifica livrarea, ti se spune ce ai de facut, cat mai dureaza pana iti primesti coletul, totul decurge foarte bine.

Cei care vor sa isi rezolve problemele doar on-line si sunt dispusi sa astepte ceva mai mult pot sa dea un e-mail la office @ sameday.ro sau pot sa discute cu un reprezentant Sameday direct pe pagina oficiala de Facebook a companiei, sectiunea Mesaje. Ni se raspunde cam intr-o ora, poate mai tarziu, dar in ziua respectiva cu siguranta.

Programul de lucru pentru Centru de Relatii Clienti e de luni pana vineri intre orele 9-18 si sambata doar intre orele 9-14.