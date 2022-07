Samsung a inceput productia de chipuri pe 3nm

Samsung a inceput de curand productia de chipuri pe 3nm, inaintea celui mai mare producator de semiconductoare, TSMC. Acesta din urma planuieste sa produca chipseturi pe 3nm abia incepand cu jumatatea a doua a anului 2022.

Astfel, noile chipuri vor fi, potrivit Samsung, cu 45% mai eficiente din punct de vedere al consumului de energie si cu 23% mai performante decat generatia anterioara. Noua generatie aduce beneficii nu doar pentru consumatori, ci si pentru compania producatoare, sub forma de economie de materiale. Fata de chipurile pe 5nm, cele noi vor fi cu 16% mai mici.

Planurile Samsung includ insa o a doua iteratie a procesului de fabricatie pe 3nm, care va avea loc anul viitor si se va traduce in dimensiuni ale chipurilor mai mici cu 50%, 50% imbunatatire pe parte energetica si 30% imbunatatire in ceea ce priveste performanta.

Chipurile vor fi produse in Coreea de Sud, in prima faza in Hwaseong, iar mai apoi productia se va extinde si in Pyeongtaek. Locatiile in care producatorii de chipuri isi desfasoara activitatea sunt puse sub lupa de marile puteri ale lumii, in contextul crizei globale de chipseturi din perioada recenta. SUA, Europa si China sunt in acest moment interesate in mod deosebit de a produce chipuri la nivel local.